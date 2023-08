2021 begannen in NRW 8,7 Prozent mehr Personen eine Ausbildung zur Pflegefachkraft

Ende 2021 befanden sich in NRW 28.290 Personen in einer Ausbildung zur Pflegefachkraft. Ca. 75% Frauenanteil unter den Auszubildenden (IT.NRW).

Im Jahr 2021 begannen in Nordrhein-Westfalen 15.711 Personen eine duale Ausbildung im neuen Beruf Pflegefachmann/-frau; das waren 8,7 Prozent mehr als 2020 (damals: 14.457). Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, handelt es sich hier um einen neu

geschaffenen Ausbildungsberuf, der seit 2020 die bisherigen Ausbildungsberufe

Gesundheits- und Krankenpfleger/-in, Altenpfleger/-in und Gesundheits- und

Kinderkrankenpfleger/-in ersetzt und bündelt.

Ende 2021 befanden sich in Nordrhein-Westfalen 28 290 Personen in einer

Ausbildung zum/zur Pflegefachmann/-frau; gut drei Viertel (21 393) von ihnen

waren weiblich und knapp ein Viertel (6 897) männlich.

Die meisten der zukünftigen Pflegefachleute (41,5 Prozent) waren am 31.12.2021

in Nordrhein-Westfalen 20 bis 24 Jahre alt; 28,2 Prozent waren jünger als 20

Jahre. Etwa jede sechste Person (17,8 Prozent) in diesem Ausbildungsberuf war

30 Jahre oder älter.



Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, wurden Ende letzten Jahres 51,6

Prozent aller Auszubildenden in Krankenhäusern (14 589), 32,3 Prozent in

stationären Pflegeeinrichtungen (9 147) und 16,1 Prozent in ambulanten

Pflegeeinrichtungen (4 554) ausgebildet.



Die durchschnittliche monatliche Bruttovergütung der angehenden Pflegefachleute

belief sich am 31.12.2021 im ersten Ausbildungsjahr auf 1 132 Euro, im zweiten

Ausbildungsjahr auf 1 194 Euro und im dritten auf 1 296 Euro. (IT.NRW)

