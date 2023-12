Aktuelle Zahlen zur Beschäftigungssituation in der Pflege (Deutscher Pflegerat).

Statistische Zahlen müssen immer sogfältig geprüft und in einen Kontext gestellt werden, mahnt Franz Wagner, Präsident des Deutschen Pflegerats e.V. (DPR), angesichts der Interpretation der

jüngst veröffentlichten offiziellen Zahlen. Beispielsweise hatte die Bundesagentur für Arbeit (BA) gemeldet, dass

die Zahl der Beschäftigten in der Pflege zwischen Oktober 2019 und Oktober 2020

um 43.300 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte auf rund 1,77 Millionen

gestiegen ist.

„Erfolgsmeldungen wie diese müssen vorsichtig interpretiert werden. Denn die

Kenntnis zu Details relativiert die vermeintlichen Erfolgsmeldungen“, sagt

Wagner weiter. Die Berufekennziffern der BA sind im Bereich der Pflege nicht

sehr differenziert. Es wird zum Beispiel nicht zwischen Pflegefachpersonen und

Pflegeassistent/innen unterschieden.

Zudem ist die Unterscheidung zwischen Vollzeit und Teilzeit nur sehr grob, denn

Teilzeit ist jegliche Arbeitszeit mit weniger als Vollzeit – das können 35,

aber auch nur 5 Stunden sein.

Weiter geht es in der Statistik der BA um „Köpfe“. Der Zuwachs an Köpfen, z.B.

18.500 in den Krankenhäusern, könnte also durch Verschiebungen im Bereich der

Mitarbeitenden in Teilzeit, im Saldo der Vollzeitäquivalente sogar ein

Stellenminus bedeuten. Die vorliegenden Statistiken lassen eine Klärung dieser

Frage nicht zu. Die Erhebung und Analyse der Daten muss dringend verbessert

werden. Dazu könnten Pflegekammern einen ausgezeichneten Beitrag liefern.

Die Bewertung, dass trotz Pandemie die Zahl der Beschäftigten in der Alten- und

Gesundheitspflege gestiegen sei, zeigt sich nach Ansicht des DPR nicht in der

Realität. Die Rückmeldungen, die der Deutsche Pflegerat erhält, wie auch die

hierzu erhobenen Umfragen, ergeben ein anderes Bild.

„Meldungen wie die der Bundesagentur für Arbeit führen schnell zur Entwarnung

und lassen den Eindruck entstehen, dass die Situation sich verbessert. Das ist

natürlich für die Regierung am Ende der Legislatur willkommen. Nur

aussagekräftig ist es nicht. Die Arbeitsbedingungen müssen sich jetzt ändern.

Hier ist weiterhin ein dringender Handlungsbedarf“, mahnt Wagner abschließend

vor allzu viel Freude angesichts der Zahlen.

Quelle: Deutscher Pflegerat, 18.05.2021