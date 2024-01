Bundeskartellamt genehmigt Zusammenschluss zwischen Asklepios und Rhön-Klinikum (Pressemitteilung).

Das Bundeskartellamt hat den geplanten Erwerb von bis zu 100 Prozent der Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Rhön-Klinikum AG, Bad Neustadt a. d. Saale, durch die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg, in der ersten Prüfungsphase freigegeben.

Asklepios und Rhön zählen in Deutschland zu den größten privaten

Klinikbetreibern nach der Fresenius-Tochter Helios. Asklepios betreibt

deutschlandweit insgesamt 160 Gesundheitseinrichtungen, darunter neben

Krankenhäusern auch medizinische Versorgungszentren und Rehakliniken. Rhön ist

mit dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg, der Zentralklinik Bad Berka,

dem Klinikum Frankfurt (Oder) sowie dem Rhön-Klinikum Campus in Bad Neustadt im

Krankenhauswesen tätig.

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: „Bei der überwiegenden

Mehrheit der Klinikstandorte von Asklepios und Rhön gibt es keine räumlichen

Überschneidungen. Die Unternehmen stehen lediglich beim Angebot von

akutstationären Krankenhausdienstleistungen in der Region Gießen/Marburg in

einer Wettbewerbsbeziehung zueinander. Hier betreibt Rhön mit dem

Universitätsklinikum Gießen und Marburg die einzige privat geführte

Universitätsklinik in Deutschland. Auch Asklepios ist in der Region mit

mehreren Kliniken präsent. Allerdings besteht zwischen den

Krankenhausstandorten der Beteiligten weder räumlich noch fachlich eine

hinreichende Nähe, die zu durchgreifenden, wettbewerblichen Bedenken hätte

führen können.“

Bereits mehrfach hat das Bundeskartellamt seit dem Jahr 2012 den Erwerb von

Beteiligungen an Rhön durch Asklepios geprüft (siehe Pressemeldungen vom 13.

Dezember 2012, 14. März 2013 und 30. Juli 2013). Rhön hat in den vergangenen

Jahren zahlreiche Krankenhausstandorte veräußert (siehe auch Pressemeldung zum

Fusionsvorhaben Fresenius/Rhön vom 20. Februar 2014). Das Bundeskartellamt hat

zuletzt bereits den Erwerb einer 25 Prozent Beteiligung von Asklepios an Rhön

im Jahr 2017 freigegeben.

Hintergrund – Fusionskontrolle bei Krankenhäusern:

Krankenhäuser sind unabhängig von ihrer Trägerschaft unternehmerisch tätig und

stehen untereinander im Wettbewerb. Aufgrund der engen gesetzlichen Vorgaben

existiert in diesem Bereich kaum Preiswettbewerb. Ziel der Fusionskontrolle ist

es darum in erster Linie, den Wettbewerb um die Qualität der Versorgung der

Patienten zu erhalten. Entscheidend dabei ist, dass den Patienten vor Ort

hinreichende Auswahlalternativen zur Verfügung stehen.

In den vergangenen Jahren mussten trotz des fortschreitenden

Konzentrationsprozesses im Krankenhausbereich nur sehr wenige Vorhaben vom

Bundeskartellamt untersagt werden. Zwischen 2003 und Mai 2020 wurden von

insgesamt 321 geprüften Transaktionen lediglich sieben untersagt. Acht Projekte

wurden nach kritischer Bewertung im Rahmen einer informellen Voranfrage

letztlich nicht angemeldet.

Quelle: Pressemitteilung, 26.05.2020