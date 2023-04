DKG zum Krankenhausreport der AOK: Pflegepersonalmangel bleibt herausfordernd

Durch die Ambulantisierung gewonnene Personalkapazitäten werden überschaubar bleiben (Presseinformation).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüßt, dass die AOK in ihrem diesjährigen Krankenhausreport die Personalfrage an herausragende Position stellt. Dazu erklärt der Vorstandsvorsitzende der DKG, Dr. Gerald Gaß: „Wir sind uns mit der AOK einig, dass wir zukünftig in den Krankenhäusern mehr

Behandlungen ambulant durchführen müssen, um möglichst effiziente Behandlungsangebote vorhalten zu können. Allerdings warnen wir vor der

Vorstellung, dass damit perspektivisch alle Personalprobleme gelöst werden

könnten. Gerade bei Fragen von „Kurzliegern“ und ambulanten Behandlungen müssen

wir sehr verantwortungsvoll mit den medizinischen und sozialen Bedürfnissen der

Patientinnen und Patienten umgehen. Niemandem ist geholfen, wenn Menschen nach

einer ambulanten Behandlung wieder mit dem Rettungswagen zurück ins Krankenhaus

gefahren werden müssen. Deshalb setzen wir uns auch klar für die

Ambulantisierung unter Krankenhausbedingungen ein, um die Patienten- und

Behandlungssicherheit zu gewährleisten.

Quelle: Presseinformation, 19.04.2023