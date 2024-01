Fehlsteuerungsanreize in Krankenhäusern müssen ausgehebelt werden! (Pressemitteilung).

Coronabedingte Anpassung der Krankenhausvergütungslogik wird aus Profitgründen ausgenutzt - Abweichungen von Pflegepersonaluntergrenzen sind zu veröffentlichen. Die Coronakrise stellt auch für Krankenhäuser eine große Herausforderung dar. Dementsprechend hat der Gesetzgeber unter anderem die Aussetzung der Pflegepersonaluntergrenzen sowie die

Lockerung des Arbeitszeitgesetzes beschlossen. Bedauerlicherweise werden diese Maßnahmen von einigen

Krankenhäusern aufgrund finanzieller Interessen falsch genutzt. So werden frei

werdende Stellen nicht nachbesetzt, lieber brummt man Pflegefachpersonen

einfach mehr Stunden auf. Durch diese Mehrbelastung wird es dauerhaft zu einer

Gefährdung der pflegerischen Versorgung kommen, die billigend in Kauf genommen

wird. Daher möchten wir erneut betonen, dass die vom Gesetzgeber beschlossenen

Maßnahmen keineswegs als Freifahrtschein dienen! Nur in absoluten

Notsituationen ist es legitim, von diesen Regelungen Gebrauch zu machen.

Insgesamt müssen wir leider feststellen, dass derzeit viele

Fehlsteuerungsanreize im Krankenhauswesen aus Profitgründen genutzt werden“, so

Dr. Markus Mai, Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.

Mit seiner Kritik bezieht sich Mai auf das seit April geltende

Covid-19-Krankenhaus-Entlastungsgesetz. In diesem wurde eine Erhöhung des

Pflegeentgeltwerts von 146,55 € auf 185 € festgelegt. Wird der neue Entgeltwert

übertroffen, kann die Differenz vom Gesetzgeber ausgeglichen werden. Liegen die

Kosten unter 185 €, weil beispielsweise und groteskerweise Pflegefachpersonal

abgebaut wird, können Krankenhäuser die jeweilige Differenz im Extremfall als

Gewinn verbuchen. Die Möglichkeit, 12-Stunden-Schichten anzuordnen, treibt das

Ganze auf die Spitze. Dies führt zu gesundheitsschädlichen Belastungen bei

einer systemrelevanten Berufsgruppe, die für die Sicherstellung der

pflegerischen Versorgung verantwortlich ist. Ein kapitaler

Fehlsteuerungsanreiz, der zu Lasten der verbleibenden Beschäftigten geht.

„Grundsätzlich ist eine Anpassung der Krankenhausentgelte zu befürworten. Dass

die Kosten auch mal unter dem Entgeltwert liegen, ist völlig klar. Es ist

jedoch völlig inakzeptabel, dass Krankenhäuser während der Coronakrise Personal

einsparen und dadurch noch Gewinne machen. Damit schaden Krankenhäuser ihrem

Ansehen und erzeugen das Bild des Kriegsgewinnlers. Wir fordern deshalb den

Gesetzgeber dazu auf, solche Fehlsteuerungsanreize schnellstmöglich zu

unterbinden. Von den Krankenhäusern fordern wird dagegen mehr Transparenz. Die

Abweichungen von den vormals geltenden Pflegepersonaluntergrenzen sind zu

dokumentieren und zu veröffentlichen. Nur durch diese Maßnahmen kann

gewährleistet werden, dass es nicht zu einer unnötigen Mehrbelastung der

Pflegefachpersonen kommt und die Sicherheit der pflegerische Versorgung Opfer

ökonomischer Interessen wird. Dem monetären Opportunismus müssen hier klare

Grenzen gesetzt werden!“, sagt Mai.

Quelle: Pressemitteilung, 20.05.2020