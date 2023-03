Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein: Finanzierung gesichert

Kapitalerhöhung stellt erhebliche finanzielle Mittel für das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein bereit (Pressenachricht).

Die Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH (GKM) hat am Freitag beschlossen, über eine Kapitalerhöhung erhebliche finanzielle Mittel für das Klinikum bereitzustellen. Mit dem frischen Geld wird die Liquidität der Gesellschaft nachhaltig gesichert. Im Einzelnen stellen die

Stadt Koblenz und der Landkreis Mayen-Koblenz jeweils 8,25 Millionen Euro sofort zur Verfügung. Die Durchfinanzierung und die damit verbundene

Zahlungsfähigkeit für das Unternehmen erstrecken sich über mindestens 12

Monate. Geplante Investitionen können durchgeführt werden und es entstehen

keinerlei Nachteile für die Mitarbeiter des GKM. „Diese Entscheidung ist ein

deutliches Bekenntnis zum GKM und damit auch zur Sicherung einer guten

Gesundheitsversorgung in unserer Region“, unterstreichen Landrat Dr. Alexander

Saftig und Oberbürgermeister David Langner. „Außerdem sorgt die

Kapitalerhöhung für Stabilität, was, insbesondere nach den letzten Monaten, für

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz wichtig ist. Und diese verdienen sie

auch!“

Parallel sollen die sich in der finalen Phase befindlichen Verhandlungen mit

Sana über den Einstieg als Mehrheitseigner des GKM zum Abschluss gebracht und

den zuständigen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden. Mit anderen

Interessenten werden derzeit keine Verkaufsverhandlungen mehr geführt.

Unter Beachtung der vergaberechtlich vorgeschriebenen Zuschlagsfrist werden die

Managementleistungen bei der GKM gGmbH ab dem 1. April von

einermbranchenerfahrenen Unternehmensberatungsgesellschaft erbracht.

Zusätzlichwird die Geschäftsführung von Dr. Klaus Goedereis, einem im

Krankenhausmanagement langjährig tätigen Experten, verstärkt.

Quelle: Pressenachricht, 13.03.2023