Pflege am Uniklinikum Tübingen: Spitze in der Personalausstattung und beim Gehalt (Pressemeldung).

Pflegepersonalquotient: UKT schneidet zum zweiten Mal infolge überdurchschnittlich gut ab. Am 1. Januar 2019 ist das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) in Kraft getreten. Ziel des Gesetzes ist es, bessere Personalausstattung und Arbeitsbedingungen in der Kranken- und Altenpflege zu etablieren. In

diesem Zusammenhang wurde bereits zum zweiten Mal der sogenannte Pflegepersonalquotient (PPQ) individuell für jedes deutsche Krankenhaus

ermittelt. Das Universitätsklinikum Tübingen zählt bundesweit zu den Uniklinika

mit der besten Personalausstattung in der Pflege. Dank eines eigenen

Tarifvertrags ist auch die Bezahlung in der Pflege überdurchschnittlich gut.

PPQ: Ergebnis vom letzten Mal übertroffen

Bereits bei der letzten Ermittlung des PPQ schloss das Uniklinikum Tübingen

überdurchschnittlich gut ab und gehörte deutschlandweit zu den rund 15 Prozent

der Häuser mit der besten Personalausstattung in der Pflege. „Deshalb freut es

mich umso mehr, dass wir den sehr guten Wert von 49,78 nochmals um fünf Punkte,

also um rund zehn Prozent, verbessern konnten – auf 44,86“, so Klaus Tischler,

Pflegedirektor und Mitglied des Klinikumsvorstands.

Uniklinikum Tübingen Spitzenreiter in der Region

Dank des noch besseren Abschneidens zählt das Uniklinikum Tübingen nicht nur zu

den Spitzenreitern in der Region, sondern bundesweit zu den Uniklinika mit der

besten Personalausstattung in der Pflege.

Ermittelt wird der PPQ vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus

(InEK). Der Quotient gibt die Pflegepersonalausstattung in den einzelnen

Kliniken wider. Hierbei wird der Pflegeaufwand der behandelten Patientinnen und

Patienten ins Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten in der Pflege gesetzt.

Das Ergebnis ist eine Zahl – ein Quotient – der Aufschluss darüber gibt, wie

gut oder wie angespannt sich die personelle Situation in der Pflege im

jeweiligen Krankenhaus darstellt. Je niedriger der Quotient, desto besser ist

die Personalausstattung.

Überdurchschnittliche Bezahlung in der Pflege dank eigenem Tarifvertrag

Neben der guten Personalausstattung in der Pflege, verdienen Pflegefachpersonen

am Uniklinikum Tübingen im Schnitt deutlich mehr als Beschäftigte, welche in

Kliniken beschäftigt sind, die nach TVöD oder TV-L bezahlen. „Das kann in der

Spitze bis zu 20 Prozent Unterschied bedeuten, gerade im Intensivbereich und

bei langjährig Beschäftigten. Auch die Einstiegsgehälter für Pflegefachpersonen

nach ihrer dreijährigen Ausbildung sind in den letzten beiden Jahren um rund 20

Prozent gestiegen. In Kombination mit der Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden

bekommen Beschäftigte bei uns quasi noch einmal gut drei Tage zusätzlich frei

im Vergleich zu einer tariflichen 39-Stunden-Woche“, so Pflege-Vorstand Klaus

Tischler.

Möglich ist dies durch einen eigenen Tarifvertrag der Uniklinika, den die

Uniklinika Freiburg, Heidelberg Tübingen und Ulm gemeinsam mit der

Dienstleistungsgewerkschaft ver.di abgeschlossen haben. So zahlen die vier

baden-württembergischen Uniklinika seit dem Jahr 2020 insgesamt jährlich rund

108 Millionen Euro mehr Vergütung als Einrichtungen, die ihre Belegschaften

nach TVöD oder TV-L bezahlen.

Über den PPQ

Grundlage der Quotientenermittlung ist der ab 2020 jährlich vom InEK erstellte

Katalog zur Risikoadjustierung des Pflegeaufwands (Pflegelast-Katalog). Eine

festgelegte Untergrenze darf dabei nicht unterschritten werden, um die

Versorgungsqualität in der Pflege zu sichern. Anderenfalls drohen Sanktionen,

beispielsweise die Kürzung von Honoraren.

Für die aktuelle Berechnung wurde der Pflegelast-Katalog in der

weiterentwickelten Version 2021 zugrunde gelegt. Der Katalog steht auf der

Homepage des lnEK (www.g-drg.de) unter der Rubrik „Pflegepersonaluntergrenzen

2021" zum Download zur Verfügung.

Über den Tarifvertrag UK

Die Universitätsklinika Baden-Württemberg gründeten im November 2015 den

Arbeitgeberverband der Universitätsklinika e.V. (AGU). Dieser vertritt die

gemeinsamen tarifpolitischen Interessen der Universitätsklinika

Baden-Württemberg gegenüber den Gewerkschaften sowie gegenüber sonstigen

Institutionen. Zudem ist er zentraler Ansprechpartner für die Gewerkschaften im

Hinblick auf gemeinsame tarifpolitische Themen. Der Sitz des Verbandes befindet

sich in Tübingen. Mehr Informationen: www.agu-uniklinika.de

Quelle: Pressemeldung, 27.10.2021