Pflegemodellrechnung: Bis 2050 knapp 1,6 Millionen Pflegebedürftige

Zahl der pflegebedürftigen Menschen in NRW steigt bis 2050 um fast ein Drittel (IT.NRW).

Zukünftig werden die meisten Pflegebedürftigen ausschließlich Pflegegeld beziehen, den Pflegegrad 2 haben und im Alter von 80 bis 89 Jahren sein. In den Kreisen wird ein stärkerer Zuwachs Pflegebedürftiger erwartet, als in den kreisfreien Städten. Düsseldorf (IT.NRW). Die Zahl der Pflegebedürftigen in NRW wird laut Pflegemodellrechnung des Statistischen

Landesamtes bis 2050 auf knapp 1,6 Millionen ansteigen und damit um 30,4 Prozent höher liegen als 2021 (damals: 1,2 Millionen). Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen mitteilt,

werden in Zukunft die meisten Pflegebedürftigen ausschließlich Pflegegeld

beziehen, den Pflegegrad 2 haben und im Alter von 80 bis 89 Jahren sein. In den

Kreisen wird ein stärkerer Zuwachs der Zahl Pflegebedürftiger erwartet als in

den kreisfreien Städten.

Pflegegeld ist die häufigste Leistungsart – den stärksten Anstieg der

Pflegebedürftigen gibt es in stationären Einrichtungen

Im Jahr 2050 werden 820 000 Personen ausschließlich Pflegegeld beziehen. Das

stellt ein Plus von 25,2 Prozent gegenüber 2021 (damals: 655 000) dar. Im Jahr

2050 werden 325 000 Pflegebedürftige in Nordrhein-Westfalen Leistungen eines

ambulanten Pflegedienstes in Anspruch nehmen. Das sind 38,1 Prozent mehr als

2021 (damals: 235 000 Personen). Den größten prozentualen Anstieg bei den

Leistungsarten gibt es bei der stationären Pflege: Hier werden im Jahr 2050 mit

249 000 Pflegebedürftigen 48,9 Prozent mehr Personen erwartet als 2021 (damals:

167 000).

Pflegebedürftige in NRW 2021 bis 2070 nach Art der Pflegeleistung

©IT.NRW

Bei den Ältesten wird der größte Zuwachs an Pflegebedürftigen erwartet

Den stärksten Zuwachs im Berechnungszeitraum gibt es bei den 90-Jährigen und

Älteren; der Stand von 411 000 Pflegebedürftigen diesen Alters wird im Jahr

2060 (+161,5 Prozent gegenüber 2021) erreicht. Die 80- bis 89-Jährigen bilden

in Zukunft weiterhin die größte Altersgruppe unter den Pflegebedürftigen; ihre

Zahl wird im Jahr 2050 auf den Höchststand von 686 000 Pflegebedürftigen (+45,2

Prozent gegenüber 2021) steigen.

Der Anstieg der Pflegebedürftigen fällt in den Kreisen höher aus als in den

kreisfreien Städten

Regional betrachtet wird die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2050 in allen

kreisfreien Städten und Kreisen des Landes steigen; allerdings ist das Ausmaß

des Zuwachses in den Kreisen größer als in den kreisfreien Städten. In 22 von

31 Kreisen ist mit einem Anstieg über dem Landesdurchschnitt von 30,4 Prozent

zu rechnen, während dies nur bei vier der 22 kreisfreien Städte der Fall ist.

Die höchsten Zuwächse Pflegebedürftiger werden in den Kreisen Coesfeld (+63,5

Prozent), Borken (+57,2 Prozent) und Euskirchen (+54,1 Prozent) erwartet. Die

Städte Hagen (+8,3 Prozent), Gelsenkirchen (+8,8 Prozent) und Duisburg (+11,6

Prozent) können mit den geringsten Anstiegen rechnen.

Weitere Ergebnisse der Pflegemodellrechnung, wie beispielsweise die regionale

Entwicklung der Pflegeleistungsarten oder die Anzahl zukünftiger

Pflegebedürftiger nach Pflegegraden sowie methodische Erläuterungen stehen im

neuen Statistik Kompakt „Pflegemodellrechnung für NRW” bereit. Zusätzlich

stehen ausführliche Ergebnisse der Pflegemodellrechnung in der Landesdatenbank

NRW bereit. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 14.06.2023