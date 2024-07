Studie: Krankenhäuser mit breitem Leistungsspektrum werden bevorzugt

Krankenhausstudie: Ansprüche an das Krankenhaus von morgen steigen (Ernst & Young).

Krankenhäuser müssen mehr bieten als Erfüllung der Kernfunktion. Akzeptanz für digitale Angebote im diagnostischen Bereich steigt. Krankenhäuser mit breitem Leistungsspektrum werden bevorzugt.

Bei der Wahl eines Krankenhauses spielt die Modernität der Gebäude für

Patientinnen und Patienten eine sehr große Rolle. Lediglich medizinische

Exzellenz ist ihnen wichtiger. Die Nähe zum Wohnort ist hingegen weniger

relevant. Fast die Hälfte würde eine Fahrtzeit von mehr als 30 Minuten, ein

Viertel gar mehr als 45 Minuten in Kauf nehmen, um das Krankenhaus der Wahl zu

erreichen. Das sind Ergebnisse einer Umfrage, die EY Real Estate von Februar

bis März für die Krankenhausstudie 2022 durchgeführt hat. Insgesamt wurden mehr

als 400 Menschen, die im vorangegangenen Jahr im Krankenhaus waren, und deren

Angehörige befragt, um der Frage nachzugehen, was Krankenhäuser als

Gesundheitsbauten auszeichnet.

„Krankenhäuser sind in erster Linie Zweckbauten für die Versorgung der

Patientinnen und Patienten mit Diagnostik und Therapie. Baulich werden

zunehmend weitere Aspekte relevant, die über die reine Erfüllung der

Kernfunktionen hinausgehen und das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten

in den Blick nehmen, um den Behandlungserfolg zu unterstützen“, sagt Fabian

Schuster, Partner bei EY Real Estate und Autor der Studie.

Bauliche Ansprüche an das Krankenhaus von morgen steigen

Nach ihren Erwartungen an die Gestaltung des Krankenhauses von morgen gefragt

antworteten 93 Prozent der Teilnehmenden, dass ihnen Barrierefreiheit wichtig

sei. Ein ebenso hoher Anteil legt großen Wert auf gute

Orientierungsmöglichkeiten. Ein angenehmes Ambiente ist 89 Prozent der

Patientinnen und Patienten wichtig. Auch kurze Wege (88 Prozent) und eine

demenzsensible Gestaltung (84 Prozent) werden vom Gesundheitsbau Krankenhaus

künftig erwartet. 75 Prozent der Befragten wünschen sich eine nachhaltige

Bauweise und Materialwahl. Auf kleine, dezentrale Wartebereiche legen 74

Prozent Wert.

„Die Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige mit in den Blick zu

nehmen ist bereits bei der Planung von Krankenhäusern angezeigt. Die Gebäude

spielen nicht nur für optimale Betriebsabläufe eine wichtige Rolle, sondern

haben auch Einfluss auf die Dauer und den Erfolg der Behandlung“, sagt Katrin

Thies, Senior Manager bei EY Real Estate und ebenfalls Autorin der Studie.

Akzeptanz digitaler Leistungen steigt trotz Präferenz zum Persönlichen

Bei Vorhandensein von Symptomen und in Bezug auf therapeutische Leistungen

bevorzugen die befragten Patientinnen und Patienten weiterhin den persönlichen

Kontakt zum medizinischen Fachpersonal. Im Bereich der Diagnostik hingegen

ziehen sie digitale Leistungen oftmals sogar vor: So würden 66 Prozent der

Befragten Unterlagen wie Blutergebnisse gerne online erhalten. Auch

Laborbefunde könnten nach Meinung von 62 Prozent der Befragten gut und gerne

online besprochen werden. Mehr als 80 Prozent der Patientinnen und Patienten

würden Rezepte am liebsten digital anfragen und erhalten.

„Die Digitalisierung nimmt an zahlreichen Stellen Einfluss auf Krankenhäuser

und muss bei deren Bau zwingend berücksichtigt werden. Das fängt bei der

technischen Gebäudeausrüstung und Gebäudekonnektivität an und geht bis hin zu

Umnutzungen, die dem steigenden Bedarf beispielsweise an Flächen für

Telemedizin bei gleichzeitig rückläufiger Flächennutzung für die Verwaltung

entsprechen“, sagt Thies.

Häuser mit umfangreichem Leistungsangebot bevorzugt

Der überwiegende Teil der befragten Patientinnen und Patienten bevorzugt

Krankenhäuser, die viele Leistungen unter einem Dach vereinen, hält aber für

die Nachsorge oder für leichte Krankheitsbilder eine ambulante Versorgung für

sinnvoller.

Fachleute wünschen sich gute Planung und bessere Mittelverwendung

Zusätzlich zur Befragung von Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen

befragte EY Expertinnen und Experten, die mit unterschiedlichen Blickwinkeln

auf Krankenhausbauprojekte schauen. Im Ergebnis war den Fachleuten aus

unterschiedlichen Disziplinen wichtig, dass die Menschen, sprich Patienten und

Patientinnen, deren Angehörige und die Krankenhausmitarbeitenden, Maßstab für

die Gebäudeplanung sein sollten. Zudem wurde betont, dass die

Krankenhausbaufinanzierung nicht nur in Bezug auf die Höhe, sondern auch in

Bezug auf die Handlungsspielräume der Krankenhäuser verbessert werden könnte.

„Unterm Strich sind eine belastbare Projektstruktur, kluges

Stakeholder-Management und eine durchdachte Planung die Schlüssel für gute

Bauten“, resümiert Thies.

Quelle: Ernst & Young, 20.06.2022