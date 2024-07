Tarifangebot für Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Krankenhäusern geht an die Grenze des Machbaren (Klinikverbund Hessen).

Der Klinikverbund Hessen e. V. unterstützt das Angebot des VKA, sieht dadurch jedoch die Krankenhäuser vor erheblichen zusätzlichen Belastungen. In dem nun vorgelegten Angebot an die Ärztinnen und Ärzte in den kommunalen Krankenhäusern hat der Verband der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) nach Ansicht

des Klinikverbunds Hessen alle Möglichkeiten der Kliniken ausgeschöpft, um für die Beschäftigten eine attraktive Tarifverbesserung zu vereinbaren. „Mit

dem Angebot ist der VKA an die Grenze des Machbaren gegangen – mehr können wir

schlicht nicht finanzieren“, stellt Clemens Maurer, Vorstandvorsitzender des

Klinikverbunds Hessen fest. Es sei nachvollziehbar, dass die in den kommunalen

Krankenhäusern beschäftigten Ärztinnen und Ärzte die Belastungen durch die

Pandemie honoriert und insgesamt spürbare Verbesserungen der Vergütung und

Arbeitsbedingungen haben wollten. Gleichzeitig müsse jedoch auch der Marburger

Bund als Verhandlungspartner sehen, dass aufgrund der unzureichenden

Krankenhausfinanzierung und der zusätzlichen finanziellen Belastungen durch die

Pandemie kein Spielraum für die Krankenhäuser bestehe und das jetzige Angebot

bereits an die Belastungsgrenze vieler Kliniken gehe.

„Den auf den Fallpauschalenleistungen beruhenden Budgets der Krankenhäuser sind

enge Grenzen gesetzt, eine Tariferhöhung für den ärztlichen Dienst oder gar

zusätzliche ärztliche Stellen aufgrund von Begrenzungen der Anzahl von

Bereitschaftsdiensten sind darin nicht vorgesehen“, erläutert Reinhard

Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbunds Hessen und Experte für

Krankenhausfinanzierung. Der Klinikverbund Hessen sei gerne bereit, gemeinsam

mit dem Marburger Bund politisch für eine Anpassung der Krankenhausfinanzierung

einzutreten. Aktuell könnten Tariferhöhungen jedoch nur durch entsprechende

Einsparungen finanziert werden, was die Leistungsfähigkeit des Krankenhauses

insgesamt gefährde.

Die angebotene Einmalzahlung im März 2022 belaste zudem die sowieso schwierige

Liquiditätslage der Krankenhäuser. „Die Kliniken müssen in vielen Bereichen

vorhandene und meist steigende Kosten vorfinanzieren, das Geld dafür fließt zum

Teil erst Jahre später“, erklärt Schaffert. So gebe es in Hessen bisher kaum

Budgetabschlüsse für das Jahr 2020, weil die Verhandlungen durch die

Krankenkassen immer wieder hinausgezögert und erschwert würden. Dies beträfe

auch das Pflegebudget, für das die Kliniken eine viel zu niedrige

Abschlagszahlung erhielten, obwohl eigentlich die Pflegepersonalkosten damit

voll finanziert werden sollten.

Der Klinikverbund Hessen fordere daher den Marburger Bund auf, das Angebot des

VKA anzunehmen. „Es gibt einfach keinen weiteren Spielraum und niemand kann

wollen, dass wir aufgrund der Tarifentwicklung noch mehr Leistungen

zurückfahren müssen, um Kosten zu sparen, denn das würde sich dann auch auf die

ärztlichen Beschäftigten auswirken“, gibt Schaffert zu bedenken.

Quelle: Klinikverbund Hessen, 17.12.2021