Zahl der Beschäftigten im kommunalen öffentlichen Dienst erhöht sich auf mehr als 2,4 Millionen (VKA).

Erhöhung der Zahl der Beschäftigten und Auszubildenden bei den kommunalen Arbeitgebern um 3,3 Prozent/Öffentliche Verwaltung verzeichnet größten Anstieg. Berlin. 2.438.649 Beschäftigte waren zum Stichtag 31. Mai 2021 bei einem kommunalen Arbeitgeber tätig – ein Plus von 3,3 Prozent. Damit hat sich die

Zahl der Beschäftigten und Auszubildenden im kommunalen öffentlichen Dienst um

fast 78.000 erhöht. Im Rahmen der jährlichen Personalbestandserhebung konnte

die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) bereits das vierzehnte

Mal in Folge eine Erhöhung der Beschäftigtenzahlen bei ihren 16

Mitgliedverbänden verzeichnen.

Dazu Niklas Benrath, Hauptgeschäftsführer der VKA: „Auch im zweiten

Pandemiejahr hat sich gezeigt, dass der kommunale öffentliche Dienst ein

attraktiver und verlässlicher Arbeitgeber ist. Entgegen der vermeintlichen

Wahrnehmung verzeichneten die kommunalen Verwaltungen einen

Beschäftigtenzuwachs um fast fünf Prozent. Dieser Aufwuchs macht die Bedeutung

des kommunalen öffentlichen Dienstes deutlich. Eine hohe Tarifbindung, faire

Bezahlung, flexible Arbeitsbedingungen und Benefits wie eine tarifvertraglich

geregelte Altersvorsorge oder die Möglichkeit der Entgeltumwandlung beim

Fahrradleasing tragen dazu bei, dass diese Stellen mit qualifizierten

Beschäftigten besetzt werden können. Ganz besonders freut mich, dass wir die

Zahl der Auszubildenden um 6,4 Prozent auf insgesamt 112.026 erhöhen konnten.“

Der Großteil der Beschäftigten und Auszubildenden im kommunalen öffentlichen

Dienst ist mit 59 Prozent im Bereich der Verwaltung tätig. In dem Bereich hat

sich der Personalbestand um 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht. Den

höchsten prozentualen Zuwachs mit rund 12,1 Prozent verzeichnet der Bereich der

Pflege- und Betreuungseinrichtungen. Ein Zuwachs bei den Beschäftigtenzahlen

konnte auch in den Sparten Krankenhäuser (+2,3 Prozent) und Nahverkehr (+1,7

Prozent) verzeichnet werden. In allen Bundesländern stiegen die

Beschäftigtenzahlen bei den kommunalen Arbeitgebern. Die meisten Beschäftigten

im kommunalen öffentlichen Dienst mit rund 526.000 Personen sind im Bereich des

Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen tätig, dem größten

Mitgliedverband der VKA.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist der Spitzenverband

der kommunalen Arbeitgeberverbände in Deutschland. Sie regelt die

Arbeitsbedingungen für die kommunalen Beschäftigten und schließt Tarifverträge

mit den zuständigen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes. Die VKA vertritt

fast 10.000 kommunale Arbeitgeber in Deutschland mit mehr als 2,4 Millionen

Beschäftigten.

Quelle: VKA, 24.01.2022