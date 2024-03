Der BARMER Arztreport 2022 bietet einen umfassenden Überblick über die ambulante ärztliche Versorgung in Deutschland (bifg, PDF, 1,8 MB).

Die Coronapandemie hat Deutschland in vielerlei Hinsicht verändert. Dies gilt für alle Bereiche unserer Gesellschaft, in besonderer Weise aber für das Gesundheitswesen. Wir sind nun an einem Punkt angekommen, wo es an der Zeit ist, Lehren aus den vergangenen zwei Jahren zu ziehen. Der Arztreport 2022

untersucht daher in seinem Schwerpunktkapitel, welche Auswirkungen die Coronapandemie auf die Gesundheit der Menschen und die ambulante medizinische

Versorgung in Deutschland hatte. Im Zentrum des Interesses stehen dabei die

Inanspruchnahme von Leistungen im direkten Zusammenhang mit

SARS-CoV-2-Infektionen und Risikofaktoren solcher Infektionen. Nicht zuletzt

betrachten wir direkte und mittelfristige Folgen von Infektionen mit dem

Coronavirus. All diese Analysen können dazu beitragen, eine konstruktive

Diskussion über Lehren aus der Pandemie in Gang zu setzen.

Quelle: bifg, 05.04.2022