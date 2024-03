Hohes Sterberisiko von Pflegeheimbewohnern nach Krankenhaus-Einweisung aufgrund von Covid-19 (WidO).

Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, hatten ein hohes Sterberisiko von über 50 Prozent. Dies zeigt eine aktuell im Deutschen Ärzteblatt veröffentlichte Auswertung auf der

Basis von Abrechnungsdaten der im Pflegeheim lebenden AOK-versicherten Pflegebedürftigen, die das Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft der Berliner Charité

und das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) gemeinsam durchgeführt haben.

Danach verstarben von den eingelieferten Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern

im Durchschnitt 58 Prozent innerhalb der folgenden 90 Tage. Das Sterberisiko

war innerhalb der zweiten Infektionswelle mit 59 Prozent am höchsten. In der

ersten und dritten Welle lag es mit 53 Prozent beziehungsweise 52 Prozent etwas

niedriger. Die Ursache für diese Unterschiede könnten laut den Autoren die

verschiedenen Krankenhaus-Aufnahmewahrscheinlichkeiten in den einzelnen Wellen

sein.

Ein besonders hohes Sterberisiko hatten laut der Auswertung Bewohnerinnen und

Bewohner mit Niereninsuffizienz, Demenz, Blutkrebs-Erkrankungen,

immunsuppressiven Therapien und vorausgegangener Organtransplantation. Zudem

war das Risiko zu versterben bei Männern größer als bei Frauen. Da

Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen am Ende ihres Lebens stehen und im

Vergleich zur Gesamtbevölkerung ohnehin ein erhöhtes Sterberisiko aufweisen,

vergleicht die Studie die Gruppe der Eingelieferten mit Stichproben aus

Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern ohne Covid-19-assoziierten

Krankenhausaufenthalt. Bei diesen lag die Rate der Verstorbenen unter 10

Prozent.

„Die Pandemie hat viele Verliererinnen und Verlierer. Die Auswertung belegt

erneut, dass zu ihnen insbesondere die Alten und Pflegebedürftigen in den

Heimen zählen. Es ist ein ethischer Auftrag, aus den Ergebnissen Lehren für die

zukünftige Ausgestaltung der Versorgung in den Pflegeeinrichtungen zu ziehen“,

so Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey, Charité-Projektleiterin.

„Die Ergebnisse belegen eindrucksvoll, wie gefährdet und vulnerabel die

Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen in der Pandemie sind. Der

Schutz dieser Menschen durch Impfungen bleibt besonders wichtig.

[...]

Quelle: WidO, 24.03.2022