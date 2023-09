Kodierhilfe 2021: Facharzt-Thesauren (ZI).

Kodierhilfe für Anlässe in der fachärztlichen Praxis. Die Facharzt-Thesauren sollen die Suche nach den in der fachärztlichen Versorgung relevanten Diagnosekodes vereinfachen. Die Auswahl aus der ICD-10-GM Version 2021 entspricht den wichtigsten von Ärzten des jeweiligen Fachgebiets in Deutschland

dokumentierten Diagnosen. Die Kode-Listen wurden von Experten auf Plausibilität, alltägliche Relevanz und Richtigkeit geprüft.

Vertragsärzte können ein Faltblatt im Format DIN lang für die Kitteltasche oder eine strapazierfähige, laminierte Schreibtisch-Auflage im A3-Format bei ihrer KV erhalten – oder beides zunächst zur Ansicht als PDF-Datei herunterladen.

Zurzeit liegen diese Thesauren jeweils als Kitteltaschenversion und Schreibtischauflage zum Download vor:

Anästhesie

Chirurgie

Dermatologie

Gynäkologie

HNO

Innere Medizin

Neurologie

Ophthalmologie

Orthopädie/Unfallchirurgie

Pädiatrie

Psychiatrie

Psychologische Psychotherapie

Psychosomatik/ärztl. Psychotherapie

Urologie

Die elektronischen Ausgaben der Facharzt-Thesauren sind in die www.kodierhilfe.de integriert. Die Zi-Kodierhilfe finden Sie im Web sowie als App im Google Play Store (Android) und im Apple App Store (iOS).

Quelle: ZI, 04.02.2021