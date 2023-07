NRW: Säuglingssterblichkeit im Jahr 2021 auf Vorjahresniveau (IT.NRW).

Die häufigste Todesursache der im ersten Lebensjahr Gestorbenen waren – wie auch schon vor 20 Jahren – Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben. Düsseldorf (IT.NRW). Im Jahr

2021 starben in Nordrhein-Westfalen 581 Säuglinge; das waren fünf mehr als ein Jahr zuvor (2020: 576). Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, starben im

vergangenen Jahr 267 Mädchen und 314 Jungen in ihrem ersten Lebensjahr; das

waren sechs weibliche Säuglinge weniger und elf männliche Säuglinge mehr als

ein Jahr zuvor.

Die Säuglingssterblichkeit lag mit 3,3 (je 1 000 Lebendgeborenen) etwa auf dem

Niveau des Vorjahres (2020: 3,4). Während die Säuglingssterblichkeit 2021 bei

Mädchen mit 3,1 unter dem Vorjahrswert von 3,3 lag, blieb sie bei Jungen mit

3,5 unverändert gegenüber dem Jahr 2020.

Verglichen mit früheren Jahrzehnten liegt die Säuglingssterblichkeit in

Nordrhein-Westfalen heutzutage auf einem niedrigeren Niveau: Um das Jahr 1990

war sie etwa doppelt und in den 1970er Jahren sogar etwa sieben Mal so hoch wie

im Jahr 2021.

[...]

Am plötzlichen Kindstod sind laut ausgestellter Todesbescheinigung im Jahr 2020

in Nordrhein-Westfalen 5 Mädchen und 10 Jungen innerhalb des ersten

Lebensjahres verstorben (2019: 23 Sterbefälle). 20 Jahre zuvor waren dies noch

164 Säuglinge (2000: 70 Mädchen, 94 Jungen), also knapp elfmal so viele Mädchen

und Jungen mit dieser Todesursache gewesen. Damals war der plötzliche Kindstod

bei 19,1 Prozent der im ersten Lebensjahr Gestorbenen die Todesursache, 2020

waren es 2,6 Prozent.



Tabellarische Daten der Grafik

Sowohl im Jahr 2020 als auch 20 Jahre zuvor waren „bestimmte Zustände, die

ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben” häufigste Todesursache der im

ersten Lebensjahr Gestorbenen: 2020 waren sie in 51,4 Prozent dieser Todesfälle

von Säuglingen ursächlich (2000: 45,5 Prozent). Zweithäufigste Todesursache

waren mit einem Anteil von 32,6 Prozent angeborene Fehlbildungen, Deformitäten

und Chromosomenanomalien (2000: 26,5 Prozent). (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 05.07.2022