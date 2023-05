Patientenzahl mit Hauptdiagnose Asipositas steigt in NRW

2021 wurden mehr als dreimal so viele Personen aus NRW wegen Adipositas in Krankenhäusern behandelt wie zehn Jahre zuvor (IT.NRW).

Die Zahl der stationären Krankenhausbehandlungen aufgrund von Adipositas war im Jahr 2021 um 31,3 Prozent höher als 2020 (damals: 6 704 Fälle). Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anlässlich des Europäischen Adipositas-Tages (20.05.2023) mitteilt, wurden

8 801 Personen aus Nordrhein-Westfalen 2021 aufgrund von Adipositas stationär in Krankenhäusern behandelt. Damit war die Zahl dieser Behandlungsfälle mehr als dreimal so hoch

(+233,5 Prozent) wie zehn Jahre zuvor (2011: 2 639 Fälle).

69,8 Prozent der im Jahr 2021 wegen Adipositas stationär behandelten Personen

waren Frauen. 71,0 Prozent der Patientinnen und Patienten waren 30 bis 59 Jahre

alt.

[...]

2 832 Personen mit der Diagnose Adipositas wurden 2021 in Vorsorge- oder

Rehabilitationseinrichtungen (ab 100 Betten) behandelt. Dies entspricht einer

Steigerung von mehr als einem Viertel (26,5 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr

(2020: 2 239 Personen). Im Vergleich zu 2011 sank die Fallzahl der

Adipositas-Behandlungen in Reha-Einrichtungen um 20,1 Prozent (damals: 3 545

Personen). Im Jahr 2021 wurden etwa gleich viele Männer (50,8 Prozent) und

Frauen (49,2 Prozent) aufgrund von Adipositas in diesen Einrichtungen

behandelt. 30,4 Prozent dieser Patientinnen und Patienten waren jünger als 15

Jahre.

