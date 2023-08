Sterbezahlen 2022 in Sachsen rückläufig (Statistikamt Sachsen).

Im Jahr 2022 sind 60 066 Menschen in Sachsen verstorben. Die Zahl der Sterbefälle ging gegenüber dem Vorjahr um 4 307 bzw. 6,7 Prozent zurück, lag aber über der Zahl der Gestorbenen von 2019 (54 946 Sterbefälle). Nach Angaben des Statistischen Landesamtes waren die niedrigsten Sterbefälle in den Sommermonaten Mai bis September 2022 zu verzeichnen. Im Dezember wurden die meisten Sterbefälle registriert.

Insbesondere die Sterbezahlen der älteren Menschen ab 65 Jahren sind deutlich

angestiegen. Gegenüber 2019 hat sich der Anteil der Sterbefälle von Menschen

dieser Altersgruppe um 10,6 Prozent erhöht. 52 714 Menschen im Alter ab

65 Jahren starben im Jahr 2022. Das waren fast 88 Prozent aller Sterbefälle im

Freistaat Sachsen. Gemessen an der Einwohnerzahl lag im Jahr 2022 die

Sterbeziffer je 1 000 Einwohner ab 65 Jahren bei 48,6. Im Jahr 2019 lag diese

noch bei 44,5 Gestorbenen je 1 000 Einwohner.

Nach vorläufigen Ergebnissen der Todesursachenstatistik ist die Zahl der

Gestorbenen an oder mit Covid-19 in Sachsen im Jahr 2022 um rund 6 200 bzw.

56 Prozent zurückgegangen. Krankheiten des Kreislaufsystems blieben 2022 mit

fast 40 Prozent wie in den Vorjahren die häufigste Todesursache, gefolgt von

bösartigen Neubildungen mit rund 21 Prozent. Den höchsten Anstieg hatten 2022

psychische und Verhaltensstörungen mit 14,9 Prozent zu verzeichnen. Auch für

Krankheiten des Atmungs- bzw. des Nervensystems wurden mit 13,1 bzw.

12,1 Prozent Anstiege bei den Todesursachen von mehr als 10 Prozent registriert.

Quelle: Statistikamt Sachsen, 22.08.2023