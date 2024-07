Bayern fördert die digitale Vernetzung von Reha-Einrichtungen und Akut-Kliniken (Medienmitteilung).

Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek treibt die digitale Vernetzung von Reha-Einrichtungen weiter voran. Holetschek betonte am Samstag: Es ist mir wichtig, die Chancen der Digitalisierung im Interesse der bayerischen Reha-Patienten zu nutzen. Vorsorge und Rehabilitation sind der

Schlüssel dafür, dass wir in Zukunft nicht nur älter, sondern vor allem gesünder älter werden können. Durch die digitale Vernetzung aller an der Rehabilitation beteiligten Akteure – im Krankenhaus, in der Arztpraxis und in

den Reha-Einrichtungen – wird die Versorgung der Reha-Patienten in Bayern

weiter gestärkt.“

Hierfür unterstützt der Freistaat Bayern mit rund 450.000 Euro das

Forschungsvorhaben „Ausbau der Digitalisierung bayerischer Reha-Einrichtungen

durch Vernetzung mit Akut-Krankenhäusern über die Telematikinfrastruktur“

(kurz: Reha-TI-Netzwerk II). Das Vorhaben wird im Zeitraum vom 01.05.2022 bis

30.04.2024 von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH) und

dem Unternehmen Monks Ärzte-im-Netz GmbH umgesetzt.

Bernhard Seidenath, Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit und Pflege im

Bayerischen Landtag, unterstrich: „Die digitale Transformation muss auch in der

Rehabilitation gelebte Realität werden. Für die Versorgung der Menschen nach

Unfällen, Operationen oder Erkrankungen spielen die Rehakliniken eine zentrale

Rolle in der Gesundheitsversorgung in Bayern. Angesichts dieser Bedeutung

müssen wir alles tun, um ihre Existenz zu sichern.“

Ziel des Vorhabens ist es, den Prozess von der Antragstellung einer

Anschlussheilbehandlung (AHB) im Akutkrankenhaus bis zur Aufnahme des Patienten

in der Reha-Einrichtung in einem Pilotprojekt zu digitalisieren. Daten und

medizinische Befunde, die bisher per Brief oder Fax ausgetauscht werden, sollen

künftig digital und strukturiert innerhalb des Netzes der

Telematikinfrastruktur (TI) ausgetauscht werden. Die TI ist die

„Datenautobahn“, die alle Akteure im Gesundheitswesen verbindet und den

hochsicheren Austausch gesundheitsbezogener Daten ermöglicht.

Minister Holetschek unterstrich: „Das Projekt Reha-TI-Netzwerk II trägt dazu

bei, Bayern mit seinen traditionsreichen Kurorten und Heilbädern zum Vorreiter

für innovative Lösungen im Bereich der medizinischen Rehabilitation zu machen.

So sorgen wir dafür, dass Bayern auch in Zukunft Reha-Standort Nummer 1 in

Deutschland bleibt.“

Der Minister ergänzte: „Auf unsere bayerischen Reha-Einrichtungen konnten und

können wir auch in Zeiten der Pandemie zählen: Sie unterstützen die

Akutkrankenhäuser, indem sie Patienten übernehmen und mit eigenem Personal in

Krankenhäusern aushelfen. Ich bin überzeugt, dass Reha-Einrichtungen künftig

stärker als bedeutsamer Teil in der medizinischen, therapeutischen und

pflegerischen Versorgungskette eingebunden werden müssen. Dazu ist eine bessere

Vernetzung notwendig. Auch sollen in den Reha-Einrichtungen künftig die

elektronische Patientenakte, das elektronische Rezept oder der elektronische

Medikationsplan verfügbar sein. Genau hier setzt das Vorhaben Reha-TI-Netzwerk

II an.“

Das neue Vorhaben Reha-TI-Netzwerk II schließt an das Projekt „Digitales

Rehabilitationskonsil mit Anbindung an die Telematikinfrastruktur“ (kurz:

Reha-/TI-Konsil) an. Die aus dem Vorgängerprojekt gewonnenen Erkenntnisse

werden für die weitere Digitalisierung und Vernetzung der stationären

Reha-Einrichtungen genutzt. Darüber hinaus wird das Projektkonsortium die im

Vorgängerprojekt Reha-/TI-Konsil bereits entwickelte Anwendung Reha-Konsil

erweitern: Neben den niedergelassenen Ärzten werden pilotweise auch die

beteiligten Akteure aus den Krankenhäusern digital mit den Reha-Einrichtungen

vernetzt, um eine direkte Kommunikation zwischen Krankenhaus und Reha zu

ermöglichen.

Der Informationsfluss zwischen Reha-Einrichtungen und deren Zuweisern

(Akutkrankenhäuser und niedergelassene Ärzte) bzw. deren Nachversorgern

(niedergelassene Ärzte) wird damit wesentlich vereinfacht. Zusätzlich sollen

für eine erleichterte und zeitnahe Antragsstellung auch die Kostenträger

(Krankenkassen und Träger der Deutschen Rentenversicherung) über das

Reha-Konsil eingebunden werden. So kann die Digitalisierung einen wertvollen

Beitrag leisten, die Vor- und Nachsorge von Reha-Patienten deutlich zu

verbessern.

Quelle: Medienmitteilung, 28.01.2022