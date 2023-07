IT Report für die Sozialwirtschaft Ausgabe 2023

Trends in Digitalisierung und Informationstechnologien in sozialen Organisationen 2023 (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, PDF, 2 MB).

Trends in Digitalisierung und Informationstechnologien. Der IT-Report 2023 umfasst eine empirische Untersuchung des Standes der IT-Entwicklung in sozialen Organisationen, eine Erhebung auf Seiten der Branchensoftware-Anbieter sowie ein Verzeichnis dieser Anbieter mit Unternehmensdaten. Zeitreihenvergleiche zeigen zahlreiche Entwicklungen in beiden Untersuchungsbereichen auf. Kommentare der langjährig branchenerfahrener Autoren Prof. Helmut Kreidenweis und Prof. Dr. Dietmar Wolff sowie des Sponsors und Beratungsunternehmens Curacon helfen beim Einordnen von Zahlen und Trends.

Im Untersuchungsfeld der sozialen Organisationen beendet der IT-Report 2023 den 4. Durchgang unseres dreijährigen Zyklus von Fragen und Themenschwerpunkten. Der Report 2021 eröffnete diesen 4. Zyklus mit den Themen Wertbeitrag der IT, Organisation des IT-Betriebes und Qualitätsbeurteilung von Branchensoftware-Anbietern sowie dem 2018 erstmals aufgenommenen Themenfeld Digitalisierung. In vergangenen Jahr berichteten wir über die klassischen Basisthemen der IT: Nutzerzahlen, Kosten, Server-, Netzwerk- und Endgeräte-Infrastruktur, IT-Organisation und IT-Personal, IT-Services, Investitionsvorhaben sowie IT-Sicherheit und Datenschutz. Im Fokus des Reports 2023 stehen der Reifegrad und die Software-Unterstützung für zentrale Prozesse sowie die IT-Kompetenzen und die Zufriedenheit mit der IT-Ausstattung und -Qualifikation. Ein weiteres Thema ist die Zufriedenheit mit den Software-Anbietern für die Branche. Das Fragen-Raster haben wir gegenüber 2020 weitgehend konstant gehalten, um unsere Zeitreihen-Vergleiche fortführen zu können.

Den Fragebogen in unserem zweiten Untersuchungsfeld – dem der Software-Anbieter – hatten wir aufgrund des stetig gesunkenen Rücklaufs in den letzten Jahren schon 2022 deutlich „abgespeckt“ – in der Hoffnung, den Negativtrend bei der Teilnehmendenzahl zu stoppen. Dies ist 2022 bereits annähernd und in diesem Jahr deutlich besser gelungen. Die verbliebenen Fragen haben wir auf identische Weise erhoben wie in den Vorjahren. Erweitert haben wir unser Fragespektrum um einige Fragen zu Cloud- und Hosting-Angeboten. Trotz des etwas reduzierten Informationsumfangs bleibt der Käufermarkt über den aktuellen Stand der Unternehmensentwicklung sowie über das Produkt-Portfolio wichtiger Firmen in diesem Marktsegment aus unserer Sicht ausreichend informiert. Für Beschaffungsentscheidungen stehen der Branche damit auch 2023 wieder die neuesten Daten zur Verfügung.

Der IT-Report für die Sozialwirtschaft wird seit 2007 jährlich von der Arbeitsstelle Sozialinformatik der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt veröffentlicht und kann dort gegen Gebühr in digitaler oder gedruckter Form bestellt werden.

Quelle: Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, 11.07.2023