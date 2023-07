Empfehlungen zur Strukturierung der Herzschrittmacher- und Defibrillatortherapie

Herzschrittmacher- und Defibrillatortherapie: Erforderliche infrastrukturelle Voraussetzungen der Institutionen für die Durchführung von Device-Eingriffen (Deutsche Gesellschaft f. Kardiologie, PDF, 253 kB).

In dem fachbereichsübergreifenden Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) und der Deutschen Gesellschaft für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie (DGTHG) werden evidenzbasierte Empfehlungen zur Strukturierung und Durchführung von Device-Eingriffen

formuliert. Diese sollen eine deutschlandweite Grundlage für die infrastrukturellen und personellen Rahmenbedingungen dieser Operationen schaffen.

Hierbei werden einerseits die notwendigen Anforderungen an Ausbildungsstätten

und Ausbilder thematisiert, die zu einer vergleichbaren Qualität bei der Erlangung

der Zusatzqualifikation führen sollen. Die ebenso erforderlichen infrastrukturellen

Voraussetzungen der Institutionen für die Durchführung der Eingriffe werden definiert.

So finden sich Angaben zu personellen, räumlichen und hygienischen Anforderungen

der Eingriffsräume sowie Empfehlungen zur radiologischen Ausstattung und dem

Strahlenschutz. Auch werden Verfahrensempfehlungen zu klinischen Prozessen wie

der Patientensedation und -betäubung, der Strukturierung eines Notfallmanagements,

von Revisions- und Extraktionseingriffen, der Durchführung von ambulanten Eingriffen

und der Implantation von Transkatheter-Herzschrittmachern dargestellt. Nicht

zuletzt werden Handlungsempfehlungen zum Untersuchungsmanagement von MRT-Untersuchungen

bei Device-Patienten, zur telemetrischen HSM- und ICD-Nachsorge,

zum Umgang mit Sicherheitshinweisen und Rückrufaktionen und zur deutschen

Qualitätssicherung von Device-Eingriffen beschrieben.

Quelle: Deutsche Gesellschaft f. Kardiologie, 13.07.2022