Kodierleitfaden 2019 Haematologie / Onkologie

Kodierleitfaden 2019 für die Hämatologie / Onkologie (Buchhandel).

Auch 2019 bringt für die Hämatologie/Onkologie wie jedes Jahr wichtige Veränderungen im DRG-System. Der vorliegende, in der 16. Auflage erneut komplett überarbeitete Leitfaden beleuchtet sämtliche für die Kodierung hämatologischer und onkologischer Fälle relevanten

Themen. Neben der Kodierung solider Tumore werden auch die hämatologischen Erkrankungen ausführlich besprochen. Sowohl die autologe als auch die allogene Stammzelltransplantation werden von der Gewinnung der Stammzellen bis zur Abbildung der

Langzeitkomplikationen im DRG-System dargestellt. Neu werden auch Konzepte wie

CAR-T-Zelltherapie beschrieben. Wie jedes Jahr gibt es Anpassungen des

Zusatzentgeltkatalogs an die Neuerungen und Preisveränderungen am Markt. Die

für die Hämatologie relevanten Zusatzentgelte und NUBs werden systematisch

erläutert. Im Kapitel Gerinnung werden die Gerinnungsstörungen sowie die

Vergütung von Gerinnungsfaktoren erklärt. Für die relevanten Diagnosen und

Prozeduren werden Definitionen und Hitlisten bereitgestellt. Wichtige

Prozeduren, wie die Chemotherapie, werden ausführlich erläutert. Die

Empfehlungen der Fachgesellschaft DGHO sind auch 2019 in diesen Leitfaden

aufgenommen worden. Ebenso hat der Autor die offiziellen Kodierempfehlungen der

SEG4-Arbeitsgruppe des MDK (Stand Ende 2018) aufgenommen und kommentiert. Der

Interpretation wichtiger Gerichtsurteile zu stationären Abrechnungen wird

ebenfalls Raum gegeben. So ist dieser Leitfaden eine wertvolle Hilfe für die

tägliche Kodierarbeit ebenso wie ein Nachschlagewerk für grundsätzliche

Fragestellungen der Abrechnung und die Auseinandersetzung mit dem MDK.

Quelle: Buchhandel, 29.11.2018