G-BA aktuell Newsletter Nr. 2/2021

G-BA aktuell Nr. 2/2021 (G-BA).

Coronavirus-Pandemie, Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung (ASV), Qualitätssicherung, Veranlasste Leistungen, Über uns, Pressemitteilungen und Meldungen

Anpassungen zur ASV beschlossen Mit einem „Omnibus-Beschluss“ hat der G-BA – neben der Aktualisierung der

EBM-Ziffern – in seiner ASV-Richtlinie weitere Änderungen vorgenommen. So

können Fachärztinnen und -ärzte für Urologie sowie für Frauenheilkunde und

Geburtshilfe künftig nicht mehr an ASV-Teams zur Behandlung von

rheumatologischen Erkrankungen Erwachsener beteiligt werden. Es hat sich

gezeigt, dass Angehörige dieser beiden Fachgruppen nur selten in

rheumatologische Fragestellungen einbezogen sind. Auch für die Behandlung

rheumatologischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen wird analog die

Fachgruppe der Frauenheilkunde und Geburtshilfe auf der Ebene der

Hinzuzuziehenden gestrichen.

Vor komplexen Therapieentscheidungen bei bestimmten gastrointestinalen und

urologischen Tumoren steht weiterhin eine Positronenemissionstomografie (PET;

PET/CT) als zusätzliche diagnostische Möglichkeit zur Verfügung. Die

Indikationen für Untersuchungen mit PET; PET/CT wurden aber überarbeitet und

ergänzt. So ist bei bestimmten Tumoren der Bauchhöhle vor potenziell kurativen

lokalen Therapiemaßnahmen eine PET; PET/CT möglich. Dies kann der Fall sein,

wenn sich mit konventioneller Diagnostik Fernmetastasen weder sicher nachweisen

noch ausschließen lassen oder wenn eine Unterscheidung zwischen Narbengewebe

und Lokalrezidiv sonst nicht möglich wäre. Bei Unter- oder Überschreiten

bestimmter PSA-Werte nach Prostatektomie wird künftig zum Auffinden von

Lymphknoten- oder Knochenmetastasen ein PSMA-PET möglich, wenn andere

Diagnosemethoden nicht einsetzbar sind oder keine klaren Ergebnisse bringen.

Zudem wird ein Beschluss des Bewertungsausschusses, der umfangreiche Änderungen

für die Strahlentherapeuten in Kapitel 25 des EBM enthält, berücksichtigt. Auch

aktuelle Neuerungen aus der Onkologie-Vereinbarung fanden Eingang in die

ASV-Richtlinie. Damit werden bei der Behandlung bestimmter Tumoren künftig

nicht nur unspezifisch wirkende Zytostatika eingesetzt, sondern auch

Medikamente, die gezielt bestimmte Stoffwechselprozesse des Tumors blockieren

oder Tumorzellen immunologisch angreifbar machen.

Neben der ASV Sarkoidose steht Patienten und Patientinnen mit Sarkoidose in

bestimmten Fällen nun auch die ASV Rheumatologische Erkrankungen offen. Zudem

wurde die ASV Rheumatologische Erkrankungen für Erwachsene um weitere ICD-Kodes

ergänzt.

Beschluss vom 18. März 2021

Qualitätssicherung

Zweitmeinung Amputationen bei Diabetischem Fuß: Mehr Fachdisziplinen einbezogen

Patientinnen und Patienten, die vor der Entscheidung über eine Amputation bei

einem diabetischen Fußsyndrom eine ärztliche Zweitmeinung einholen möchten,

haben künftig eine noch breitere Auswahl an ärztlichen Fachdisziplinen, die

eine Zweitmeinung als GKV-Leistung erbringen dürfen. Der G-BA hat seinen noch

nicht in Kraft getretenen Beschluss aus dem April 2020 zu diesem neuen

Zweitmeinungsverfahren noch einmal ergänzt. Als Zweitmeiner/innen kommen

künftig auch Fachärztinnen und -ärzte aus den Bereichen Orthopädie und

Unfallchirurgie, Allgemeinchirurgie sowie Plastische, Rekonstruktive und

Ästhetische Chirurgie in Frage. Zudem gilt eine weitere

Qualifikationsvoraussetzung: Zweitmeiner/innen müssen in den letzten 5 Jahren

vor ihrer Antragstellung durchschnittlich 30 Patientinnen und Patienten mit

diabetischem Fußsyndrom jährlich und in einem multidisziplinären Setting

behandelt oder zumindest mitbehandelt haben (hier sind Beratungen, Konsile oder

Gutachten mit eingeschlossen). Bei Bedarf können auch nichtärztliche

Berufsgruppen wie zum Beispiel Podologinnen und Podologen oder

Orthopädieschuhmacherinnen und Orthopädieschuhmacher hinzugezogen werden. Der

Beschluss tritt nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.

Beschluss vom 18. März 2021

PPP-Richtlinie: Differenzierte Aussetzung finanzieller Abschläge

Zum Wegfall des Vergütungsanspruchs hat der G-BA für seine PPP-Richtlinie eine

klarstellende Ausnahmeregelung beschlossen. Nach wie vor können Kliniken der

Psychiatrie- und Psychosomatik in bestimmten Ausnahmesituationen (nach § 10 der

Richtlinie) von den verbindlichen Personalmindestvorgaben abweichen. Die

grundsätzliche Nachweispflicht gilt jedoch auch in der Pandemie. Kommt ein

Krankenhaus dem überhaupt nicht oder nicht fristgerecht nach, muss es mit

Vergütungswegfällen rechnen. Bei unvollständigem Nachweis greifen erst ab dem

1. Januar 2022 entsprechende Abschläge. Mit dieser Klarstellung folgt der G-BA

einer Kompromisslinie, die über einen Vorschlag des Unparteiischen Vorsitzenden

gefunden werden konnte. Der Beschluss tritt nach Nichtbeanstandung durch das

BMG und Veröffentlichung im Bundesanzeiger mit Wirkung vom 18. März 2021 in

Kraft.

Beschluss vom 18. März 2021

G-BA überprüft Mindestmengen zur Knieendoprothesenversorgung

Zur Erstimplantation, zum Teilersatz und zum Wechsel eines künstlichen

Kniegelenks prüft der G-BA derzeit, ob die dazu bestehenden

Mindestmengenregelungen noch dem wissenschaftlichen Forschungsstand

entsprechen. Mit den Beschlüssen vom 18. März beauftragte er das IQWiG mit

aktuellen Literaturrecherchen zum Zusammenhang zwischen Leistungsmenge und

Behandlungsergebnis. Die Abschlussberichte sollen gestaffelt bis Ende Februar,

Mai und August 2022 vorliegen; auf dieser Basis wird weiterberaten. Zu derzeit

acht Krankenhausleistungen gibt es bereits Mindestmengen, drei neue

Mindestmengen befinden sich in Vorbereitung (Operationen bei Brustkrebs und

Lungenkarzinom sowie Herztransplantationen). Regelmäßig werden die

Mindestmengen des G-BA wissenschaftlich überprüft. Die Mindestmenge zu den

Knie-Totalendoprothesen war die erste, die der G-BA entwickelt hatte; es gibt

sie seit 2005.

Beschlüsse vom 18. März 2021

Veranlasste Leistungen

Standard-Verordnungen per Videosprechstunde: Beratungen gestartet

Der G-BA hat Beratungen dazu aufgenommen, ob und wie künftig auch jenseits der

Corona-Sonderregelungen – und damit ganz regulär – Verordnungen per

Fernbehandlung möglich werden sollen. In einem am 18. März 2021 begonnenen

Verfahren geht es dabei um Verordnungen von häuslicher Krankenpflege, von

Heilmitteln und von Reha-Leistungen. Bislang ist regulär nur die Feststellung

der Arbeitsunfähigkeit unter bestimmten Voraussetzungen im Rahmen der

Videosprechstunde möglich. Bereits im Oktober 2020 trat dazu ein erster

Beschluss mit Signalwirkung in Kraft. Im Verlauf des Jahres 2022 werden die nun

begonnenen neuen Verfahren abgeschlossen; Entscheidungen zu weiteren

Richtlinien werden folgen.

Beschluss vom 18. März 2021

Über uns

10 Jahre AMNOG – Veranstaltungsmitschnitt ist online

Die frühe Nutzenbewertung von neuen Arzneimitteln gehört heute – gut 10 Jahre

nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) – zum Standard der

Gesundheitsversorgung in Deutschland. Die wenigsten ahnten bei der Einführung

des als Preisfindungsinstrument konzipierten Verfahrens, wie viele

Detailänderungen es geben sollte – und welches Potenzial es entfaltet. Der

Begriff eines „lernenden Systems“ war schnell etabliert und zeigt eindrücklich,

dass Überprüfen und Weiterentwickeln zur DNA des Verfahrens geworden sind. Am

19. März 2021 lud der G-BA in einer Onlinekonferenz Fachleute ein, aus

unterschiedlichen Blickwinkeln auf das AMNOG-Verfahren zu schauen und über

Erfahrungen, Erwartungen und künftige Herausforderungen zu diskutieren.

Videomitschnitt der Veranstaltung

Stellungnahmen

Stellungnahme des unparteischen Vorsitzenden des G-BA zum Entwurf des BMG zur

Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen Influenza und Masern(pdf 125.33

kB)

vom 5. März 2021

Quelle: G-BA, 29.03.2021