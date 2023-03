Innovationsausschuss empfiehlt Förderprojekt zur Krankheitslastrechnung für die Regelversorgung

Neue Datenanalyse stellt Krankheitslast regional differenziert dar und kann eine bedarfsgerechtere Gesundheitsversorgung unterstützen (Ist die dauerhafte Etablierung einer nationalen Krankenlaststudie sinnvoll?).

Der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) hat empfohlen, Erkenntnisse aus dem beendeten Förderprojekt BURDEN 2020 zur Krankheitslastrechnung in die Versorgung zu überführen. Das entwickelte Konzept zur Datenanalyse kann dazu beitragen, die Versorgungsangebote in Deutschland

stärker an der Krankheitslast der Bevölkerung auszurichten und dabei auch regionale Unterschiede zu berücksichtigen. Denn es zeigt, dass es möglich ist,

eine Vielzahl von vereinzelt vorliegenden Daten zusammenzuführen und daraus

Erkenntnisse zu ausgewählten Krankheiten regional differenziert abzuleiten.

BURDEN 2020 – Die Krankheitslast in Deutschland und seinen Regionen. Grundlagen

einer umfassenden Planung im Gesundheitswesen.

Angesichts des demografischen Wandels gilt es die medizinischen

Versorgungsstrukturen stärker an der Krankheitslast in der Bevölkerung regional

differenziert auszurichten. Die dafür notwendigen belastbaren Daten für eine

umfassende, vergleichbare und verlässliche Darstellung fehlten aber bisher in

Deutschland, argumentierten die Projektbeteiligten.

Hier setzte die Pilotstudie an: Neben Befragungsdaten des Robert Koch-Instituts

(RKI) wurden Abrechnungsdaten von AOK-Versicherten, Daten aus der

Todesursachenstatistik und aus der Straßenverkehrsunfallstatistik verwendet

sowie Studienergebnisse zur Konzentration von Feinstaub und Verkehrslärm. Im

Ergebnis konnten für das Jahr 2017 die durch Tod verlorenen Lebensjahre für 131

Todesursachen dargestellt werden sowie die durch gesundheitliche

Einschränkungen verlorenen Lebensjahre und die Krankheitslast insgesamt für 19

ausgewählte Erkrankungen. Die Ergebnisse sind sowohl nach Alter und Geschlecht

als auch für die 16 Bundesländer und 96 Raumordnungsregionen differenzierbar.

Nicht machbar war es jedoch, mit den in Deutschland bisher vorhandenen Daten

auch jene Anteile der nationalen Krankheitslast zu bestimmen, die einzelnen

Risikofaktoren wie beispielsweise dem Rauchen statistisch zugeschrieben werden

können. Dennoch hält der Innovationsausschuss die Erkenntnisse aus dem Projekt

insgesamt für so relevant, dass mit ihrer Hilfe die Gesundheitsversorgung in

Deutschland zielgerichtet weiterentwickelt werden kann.

Die Gesamtergebnisse der Pilotstudie sind in einem interaktiven

Informationssystem über die Website des RKI www.daly.rki.de öffentlich

einsehbar. Projektergebnisse, die auf Basis der AOK-Abrechnungsdaten generiert

wurden, sind zusätzlich über die Website des Wissenschaftlichen Instituts der

AOK www.krankheitslage-deutschland.de öffentlich nutzbar.

Methodisch hat man sich bei dem Projekt auf die „Global Burden of

Disease“-Studie gestützt, diese jedoch modifiziert und ergänzt. Getragen wurde

das Projekt BURDEN 2020 vom RKI, dem AOK-Bundesverband und dem

Umweltbundesamt.

Projektergebnisse gehen ans Bundesgesundheitsministerium und den G-BA

In seinen Beschlüssen legt der Innovationsausschuss jeweils dar, aus welchen

Gründen er den Transfer der erprobten Ansätze beziehungsweise der gewonnenen

Erkenntnisse in die Versorgung empfiehlt. Zudem wird erläutert, an welche

Organisationen und Institutionen die Projektergebnisse und deren Bewertung

gezielt weitergeleitet werden.

Die Projektergebnisse von BURDEN 2020 werden an das Bundesministerium für

Gesundheit weitergeleitet. Das Ministerium wird gebeten zu prüfen, ob die

dauerhafte Etablierung einer nationalen Krankenlaststudie sinnvoll ist.

Übermittelt werden die Ergebnisse zur räumlichen Verteilung von Krankheitslast

zudem an den Unterausschuss Bedarfsplanung des G-BA und zur Information an die

Gesundheitsministerkonferenz der Länder.

Die Rückmeldungen werden vom Innovationsausschuss auf seiner Website

veröffentlicht, sobald diese vorliegen.

Beschluss und Ergebnisbericht

Hintergrund

BURDEN 2020 ist ein Projekt aus dem Förderbereich Versorgungsforschung, das mit

Mitteln des Innovationsfonds unterstützt wurde. Versorgungsforschung hat die

Aufgabe, wissenschaftliche Grundlagen zu schaffen, um das Gesundheitswesen

besser zu gestalten, zu organisieren und zu finanzieren.

Quelle: Ist die dauerhafte Etablierung einer nationalen Krankenlaststudie sinnvoll?, 01.03.2023