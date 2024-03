Mandeloperationen: Pandemie ließ Fallzahlen deutlich und dauerhaft sinken

Tonsillektomie: Laut aktueller WIdO-Analyse geht der Rückgang der planbaren Eingriffe nicht mit einer Zunahme an Notfallbehandlungen einher (WidO).

Berlin. Die Zahl der Mandeloperationen in Deutschland ist während der Corona-Pandemie stark zurückgegangen. Besonders drastisch fiel die Reduktion mit bis zu 82 Prozent im ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 aus. Auch danach blieben die Fallzahlen saisonbereinigt je nach Art der Operation um 18 bis

39 Prozent unter dem vorpandemischen Niveau. Eine Zunahme von Notfalleingriffen war nicht festzustellen. Das zeigt eine aktuelle Analyse des

Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), die im medizinischen Fachjournal

„European Archives of Oto-Rhino-Laryngology“ veröffentlicht wurde. Ausgewertet

wurden die Krankenhauseinweisungen aller Patientinnen und Patienten in

Deutschland zwischen Januar 2019 und September 2021 sowie ambulante

Versorgungsdaten von AOK-Versicherten der Jahre 2019 und 2020.

Während zwischen Januar 2019 und 15. März 2020 durchschnittlich 556,1

Mandelentfernungen je Woche durchgeführt wurden, sank die Zahl im ersten

Lockdown vom 16. März bis 3. Mai 2020, als Kliniken aufgerufen waren, planbare

Operationen zu verschieben, auf 110,7 Eingriffe je Woche. Auch nach der

Lockerung der Corona-Beschränkungen im Sommer 2020 wurde das Niveau der

Operationshäufigkeit vor Corona nicht mehr erreicht. Hier pegelten sich die

Zahlen der operativen Entfernung der Gaumenmandeln auf 326,0 Fälle je Woche

ein. Besonders deutlich fiel der Rückgang bei Kindern und Jugendlichen zwischen

10 und 17 Jahren aus. Vor der Pandemie gab es in dieser Altersgruppe noch 70,5

Operationen in der Woche, nach dem ersten Lockdown mit 34,8 je Woche nur noch

knapp halb so viele. Insgesamt wurden für die Studie 144.069 stationäre Fälle

mit einer Mandeloperation eingeschlossen.

Weniger Notfalleingriffe bei Komplikationen

„Auffällig ist, dass wir nicht nur einen deutlichen Rückgang der Fallzahlen bei

den planbaren operativen Mandelentfernungen festgestellt haben, sondern auch,

dass sich Behandlungen akuter Mandelentzündungen mit Antibiotika und

Notfalleingriffe signifikant verringert haben“, so Studienautor Christian

Günster, Leiter des Bereichs Qualitäts- und Versorgungsforschung im WIdO. Dies

spiegelt sich laut Analyse in den Fallzahlen bei den Behandlungen aufgrund von

Abszessen an den Gaumenmandeln wider. Ein Abszess kann zwischen der

Gaumenmandel und ihrer Kapsel entstehen, zum Beispiel als Komplikation einer

eitrigen Mandelentzündung (Tonsillitis). Bei kleineren Abszessen wird meist

ausschließlich medikamentös mit Antibiotika behandelt. Sehr weit

fortgeschrittene Abszesse, die begleitende Verschlechterungen des

Allgemeinzustandes verursachen, müssen operativ entfernt werden. Während vor

der Pandemie noch 165,3 Abszesse wöchentlich operiert wurden, sank die Zahl

nach dem ersten Lockdown auf 98,1 Fälle in der Woche. Bei Kindern und

Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahre halbierte sich die Zahl dieser Eingriffe

aufgrund Abszessbildung von 15,0 auf 7,4 Fälle wöchentlich.

Ärzte wurden seltener konsultiert

Im Rahmen der Studie wurden auch die ambulanten Behandlungen von Halsschmerzen

bei AOK-Versicherten ausgewertet. Deren Anzahl ging von 2,97 Millionen im Jahr

2019 um ein Drittel auf 1,98 Millionen im Jahr 2020 zurück. Nicht nur die

Gesamtzahl reduzierte sich, sondern auch die Zahl der Halsschmerzbehandlungen

mit Antibiotika-Verordnung. Dieser Rückgang war 2020 bei Kindern und

Jugendlichen am stärksten. Wie bei den Operationen zeigten sich die größten

Rückgänge zu Pandemiebeginn. Die Zahl der Halsschmerzbehandlungen mit

Antibiotika brach im zweiten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahresquartal um 67

Prozent ein. „Die AHA-Regeln während der Pandemie dürften das Auftreten von

Mandelentzündungen reduziert haben, die in der Regel Anlass für die

Tonsillektomie sind. Die Hygieneregeln stellen deshalb ein wirksames Instrument

gegen die Verbreitung von Erkältungskrankheiten ganz unabhängig von der

Pandemie dar“, sagt Günster. Ein weiterer Grund für die rückläufigen

Behandlungszahlen könne sein, „dass Patientinnen und Patienten ihren

Behandlungsbedarf niedriger priorisiert haben“, so Günster. Insbesondere

Kinderärztinnen und -ärzte wurden seltener aufgesucht.

Fallzahlen weiter beobachten

Die Zahl der Mandeloperationen in Deutschland nimmt seit Jahren ab. Dieser

Trend hat sich nun während der Pandemie deutlich verstärkt, ohne dass

Notfalleingriffe zunahmen. In einer früheren Studie hatten die Autoren bereits

festgestellt, dass die Daten der ambulanten Vorbehandlung vor der

Mandelentfernung bei Halsschmerzen häufig im Widerspruch zu der Diagnose einer

„chronischen“ Mandelentzündung stehen. Laut Leitlinienempfehlung spielt der

Eingriff als Therapieoption erst eine Rolle, wenn sich mindestens drei

antibiotikumpflichtige Mandelentzündungen in zwölf Monaten ereignet hatten.

„Möglicherweise sind im Zuge der Pandemie teilweise auch unnötige Operationen

entfallen. Die vollständige Rückkehr zum vorpandemischen Fallzahlniveau wäre

daher nicht sinnvoll“, sagt Günster. „Wir werden die Fallzahlen und die

Umsetzung der Leitlinienempfehlung auch nach der Pandemie weiter beobachten.“

Quelle: WidO, 21.04.2022