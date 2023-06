Mindestmengen rund um die Geburt gefordert

vdek will neue Mindestmengen für höhere Versorgungsqualität rund um die Geburt (VdEK).

Anlässlich des anstehenden Hauptstadtkongresses betont der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) die Wichtigkeit hoher Versorgungsqualität vor, während und nach der Geburt. Der vdek war an der Erstellung des Gesundheitsziels „Gesundheit rund um die Geburt” beteiligt und unterstützt das im

Koalitionsvertrag festgelegte Vorhaben, das Ziel in einem nationalen Aktionsplan umzusetzen. Dieser kann auf den Strukturen und Inhalten des

Gesundheitsziels, etwa Zielen und Maßnahmenempfehlungen, aufsetzen.

Höhere Qualität durch Mindestmengen

Im Kontext Geburt gibt es bisher nur eine Mindestmengenregelung für die kleine

Gruppe der Früh- und Reifgeborenen mit weniger als 1.250 Gramm Gewicht. Diese

legt fest, ab welcher Fallzahl Krankenhäuser deren Behandlung übernehmen

dürfen. „Mindestmengenregelungen haben sich als effektives Instrument für eine

höhere Behandlungsqualität bewährt“, erklärt Ulrike Elsner,

Vorstandsvorsitzende des vdek. „Für eine verbesserte Versorgungsqualität

schlagen wir eine Mindestmenge von 500 Geburten pro Jahr und Standort vor“,

erklärt Elsner. Eine ähnliche Regelung trage in Finnland bereits zu einer

geringen Kindersterblichkeit und Kaiserschnittrate bei.

Zusammen für bessere Versorgung

Der Weg schwangerer Frauen führt in aller Regel von der Arztpraxis hin zu

stationärer Versorgung während der Geburt und wieder zurück in den ambulanten

Bereich. Für den vdek ist entscheidend, dass diese Sektoren lückenlos

ineinandergreifen und Hebammen sowie ärztliches und pflegerisches Personal

enger zusammenarbeiten. „Aktuell dürfen in stationären Einrichtungen

angestellte Hebammen nicht die ambulante Geburtsnachsorge übernehmen“,

erläutert Elsner. „Wir setzen uns dafür ein, dass das in Zukunft möglich ist

und Hebammen, die Geburten im Krankenhaus betreuen, auch die Nachbetreuung zu

Hause übernehmen können.“

Der vdek auf dem Hauptstadtkongress 2023

Der Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit (14. bis 16. Juni 2023) ist eine

der zentralen Fachveranstaltungen der Gesundheitsbranche. Am 15. Juni ab 11:30

Uhr hält Ulrike Elsner dort einen Vortrag zum Thema „Gesundheitsziel ‚Rund um

die Geburt‘: Bessere Vernetzung der Akteure für mehr Qualität in der

Geburtsversorgung“ und nimmt an der anschließenden Panel-Diskussion teil.

