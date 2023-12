Qualität verbessern durch Leistungskonzentration (VdEK).

In der Diskussion um Reformen im Krankenhaus-Sektor stehen vor allem Leistungskonzentration und Zentrenbildung im Fokus. Wie stark diese Prozesse bereits stattgefunden haben, ist bisher kaum untersucht. Eine im Auftrag des Verbandes der Ersatzkassen e. V. (vdek)

durchgeführte Studie zeigt nun: Anders als gesundheitspolitisch gewünscht, gibt es in einigen Leistungsbereichen sogar eine stark abnehmende Konzentration.

Mehr Leistungskonzentration gilt als entscheidender Hebel für

Qualitätsverbesserungen in der stationären Versorgung. Eine zentrale Kritik an

den gegenwärtigen Krankenhausstrukturen ist, dass zumindest in Ballungsgebieten

zu viele Kliniken auf engem Raum vergleichbare Leistungen anbieten

[...]

Quelle: VdEK, 16.06.2021