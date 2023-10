Qualitätsanforderungen für neurovaskuläre Zentren und Lungenzentren stehen fest (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Krankenhäuser, die zukünftig als ein neurovaskuläres Zentrum oder Lungenzentrum finanzielle Zuschläge erhalten wollen, müssen dafür Qualitätsanforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) erfüllen. Werden die bundeseinheitlichen G-​BA-Voraussetzungen z. B. zu Art und Anzahl von Fachabteilungen, Mindestfallzahlen

und Kooperationen eingehalten, kann das Krankenhaus damit als

Kompetenz-​ und Koordinierungszentrum fungieren und gesondert Geld bekommen.

Denn diese Aufgaben der Spitzenmedizin gehen über die Patientenversorgung

hinaus und werden entsprechend nicht über das Fallpauschalen-​System abgedeckt.

Die Details zu den grundlegenden Qualitätsanforderungen für neurovaskuläre

Zentren und Lungenzentren hat der G-BA heute in seinen Zentrums-​Regelungen

ergänzt. Die derzeitigen Zentrums-​Regelungen sehen bereits die Anforderungen

an fünf Zentrenarten vor, beispielsweise onkologische Zentren und Herzzentren.

„Wir haben heute für zwei weitere Zentrenarten bundeseinheitlich definiert,

unter welchen Voraussetzungen sie sich aufgrund ihrer medizinischen Kompetenz

und Ausstattung deutlich von anderen Krankenhäusern abheben – also ein Zentrum

der Spitzenmedizin sind. Das betrifft zum einen den Fachbereich der

neurovaskulären Erkrankungen, zum anderen den der Lungenerkrankungen. Die

Zentren nehmen auch Aufgaben wahr, die über den Standort hinausgehen – sie

tragen also ihre Expertise in die Fläche. Das ist die herausragende

Besonderheit, die auch mit Zuschlägen vergütet werden soll. Es geht nicht um

bestehende Zentren im Sinne von Fachkliniken. An diesem Punkt gibt es leider

immer wieder Missverständnisse, die daher rühren, dass der Zentrumsbegriff

versorgungspolitisch recht beliebig verwendet wird. Nach Inkrafttreten des

G-​BA-Beschlusses haben die aufgrund landesspezifischer Bestimmungen

bestehenden Zentren sechs Monate Zeit, die heute beschlossenen

Qualitätsanforderungen umzusetzen und dann im Sinne des G-BA Zentrumsaufgaben

wahrzunehmen. Mit dieser Übergangszeit stellen wir sicher, dass die

Zentrums-​Zuschläge für das gesamte Verhandlungsjahr 2021 gezahlt werden können

– auch wenn die Qualitätsvorgaben im ersten halben Jahr noch nicht vollständig

erfüllt werden. Die Höhe des Zuschlags wird zwischen dem Krankenhaus und den

Krankenkassen in den Regionen vereinbart“, erläuterte Prof. Josef Hecken,

unparteiischer Vorsitzender des G-BA und Vorsitzender des Unterausschusses

Bedarfsplanung.

Qualitätsanforderungen für neurovaskuläre Zentren

Neurovaskuläre Erkrankungen sind Krankheiten des Blutgefäßsystems des Gehirns

und des Rückenmarks, zu denen neben Hirnblutungen, Gefäßerweiterungen

(Aneurysmen) auch der Schlaganfall zählt. Die gezielte Behandlung von

Schlaganfallpatienten gehört in vielen Bundesländern bereits zur regionalen und

überregionalen Versorgungslandschaft. In Abgrenzung dazu übernehmen die

neurovaskulären Zentren im Sinne der G-​BA-Richtlinie zusätzlich die Funktion

eines Kompetenz-​ und Koordinationszentrums. Indem die neurovaskulären Zentren

andere an der Schlaganfall-​ bzw. neurovaskulären Behandlung beteiligten

Krankenhäuser fortbilden und beraten, tragen sie dazu bei, die Versorgung

kontinuierlich weiterzuentwickeln. Als zuschlagsauslösende Qualitätsvorgabe für

diese Zentren verlangt die Richtlinie nicht nur, dass bestimmte Fachabteilungen

vorhanden sind, sondern auch Netzwerkstrukturen, die den Bereich der

Rehabilitation einschließen, regelmäßige Qualitätszirkel oder die Mitarbeit an

der Weiterentwicklung medizinischer Leitlinien.

Qualitätsanforderungen für Lungenzentren

Lungenerkrankungen sind weit verbreitet und zählen zu den häufigsten

Todesursachen in Deutschland. Bereits heute existieren in mehreren

Bundesländern spezialisierte Fachkliniknetzwerke. Die zuschlagsfähige

Kernaufgabe eines Lungenzentrums soll darin bestehen, andere Krankenhäuser zu

beraten, um langzeitbeatmete Patientinnen und Patienten von einer künstlichen

Sauerstoffversorgung zu entwöhnen. Die Qualitätsanforderungen des G-BA

verlangen daher von einem Lungenzentrum auch, dass es spezielle Einheiten zum

Abtrainieren vom Beatmungsgerät (Weaningeinheiten) vorhalten muss. Da

Lungenzentren andere Krankenhäuser zudem mit ihrer Expertise bei der Versorgung

seltener Infektionserkrankungen wie Tuberkulose, interstitieller

Lungenkrankheiten oder auch schwerer und komplexer Fälle von chronisch

obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) unterstützen sollen, muss am Standort

eines Zentrums mindestens eine von diesen drei spezialisierten

Behandlungseinheiten vorhanden sein. In Hinblick auf die Versorgung von

Patientinnen und Patienten mit Lungenkrebs muss das Lungenzentrum keine

spezialisierte Behandlungseinheit vorhalten, sondern muss entweder Teil eines

onkologischen Zentrums sein oder mit einem solchen kooperieren. Bei dieser

Indikation ist die Zusammenarbeit vieler, in der Onkologie erfahrener Fach- und

Querschnittsdisziplinen wie Radiologie und Strahlentherapie notwendig.

Inkrafttreten

Der Beschluss tritt nach Nichtbeanstandung durch das Bundesministerium für

Gesundheit und Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.

Hintergrund: Zuschlagsfähige Aufgaben von stationären Zentren

Mit dem Pflegepersonal-​Stärkungsgesetz wurde der G-BA beauftragt, die

besonderen Aufgaben von stationären Zentren zu definieren, für die es einen

Zuschlag geben soll, sowie Qualitätsanforderungen an die Aufgabenwahrnehmung

festzulegen. Das hat der G-BA getan; seit 1. Januar 2020 gelten die

Zentrums-​Regelungen. Sie konkretisieren die zuschlagsfähigen besonderen

Aufgaben eines Zentrums genauso wie die Qualitätsanforderungen und die

Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen bereits für folgende Fachbereiche:

Zentren für seltene Erkrankungen

onkologische Zentren

Traumazentren

rheumatologische Zentren

Herzzentren

Ein Zentrumszuschlag wird zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern vereinbart,

wenn die in den G-​BA-Vorgaben festgelegten Konkretisierungen erfüllt sind.

Weitere Information finden Sie auf der Website des G-BA unter Zuschlagsfähige

Aufgaben von stationären Zentren.

