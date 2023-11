DGIV-Positionspapier 2019 zur sektorenübergreifenden Versorgung (DGIV Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung).

Die in den letzten Wochen verlautbarten Signale aus Bund und Ländern über bestehende Absichten auf dem Gebiet der sektorenübergreifenden Versorgung vermögen noch nicht zu überzeugen. Es wächst die Besorgnis, dass es wieder nicht gelingen könnte, nachhaltige Maßnahmen zum Abbau der Sektorengrenzen zu

treffen.

I.

Bereits 2017 hatte die Gesundheitsministerkonferenz die Bildung einer

Bund-Länder-Arbeitsgruppe sektorenübergreifende Versorgung vorgeschlagen. Dem

Vorschlag wurde im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vom 12.03.2018

entsprochen. Hier formulierte man auf Seite 95 ff.:

„Die Zusammenarbeit und Vernetzung im Gesundheitswesen müssen ausgebaut und

verstärkt werden. Zur Erreichung einer sektorenübergreifenden Versorgung wollen

wir nachhaltige Schritte einleiten… Die Zusammenarbeit und Vernetzung im

Gesundheitswesen müssen ausgebaut und verstärkt werden. Für eine

sektorenübergreifende Versorgung wollen wir weitere nachhaltige Schritte

einleiten, damit sich die Behandlungsverläufe ausschließlich am

medizinisch-pflegerischen Bedarf der Patientinnen und Patienten ausrichten. Wir

werden eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Einbeziehung der

Regierungsfraktionen im Deutschen Bundestag einrichten. Diese Arbeitsgruppe

wird Vorschläge für die Weiterentwicklung zu einer sektorenübergreifenden

Versorgung des stationären und ambulanten Systems im Hinblick auf

Bedarfsplanung, Zulassung, Honorierung, Kodierung, Dokumentation, Kooperation

der Gesundheitsberufe und Qualitätssicherung unter Berücksichtigung der

telematischen Infrastruktur bis 2020 vorlegen. Dabei sollen Spielräume für

regionale Ausgestaltungen ermöglicht werden.“

II.

Das Anliegen stimmte hoffnungsvoll, obwohl sich alle Fachleute über die

Komplexität der Aufgabenstellung und die gesundheitspolitische Schwierigkeit

der Umsetzung des dafür Erforderlichen im Klaren sind. Dennoch: Wenn das

deutsche Gesundheitswesen nicht in wirtschaftlich und medizinisch überlebten

Versorgungsstrukturen verharren will, muss es konsequent über innovative

sektoren- und fächerübergreifende Versorgungslösungen den Weg zum Abbau der

sektoralen Barrieren einschlagen. Diese Erkenntnis ist auch nicht neu;

mindestens seit 10 Jahren sprechen sich maßgebliche Vertreter der

Versorgungsforschung dafür aus.

III.

Die DGIV hat in diesen Jahren den zähen, von vielen Rückschlägen begleiteten

Prozess der Entwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für eine integrierte

sektorenübergreifende Zusammenarbeit mit kritischen, aber immer auch

konstruktiven Beiträgen begleitet. Es entsprach dabei dem Selbstverständnis der

DGIV, nachhaltige, wissenschaftlich begründete Entwicklungsschritte auf diesem

Gebiet einzufordern und – in Auswertung der Erfahrungen aus den letzten 10

Jahren – davor zu warnen, dass diese anspruchsvolle Aufgabenstellung für die

Steigerung der Versorgungseffizienz im wichtigsten Bereich unseres

Gesundheitswesens wieder durch unentschlossenes Handeln und Verschiebetaktiken

auf künftige Entscheidungsperioden versanden könnte.

Die Entwicklung in den Jahren 2018 und bisher 2019 geben keine Veranlassung,

von dieser Position Abstriche zu machen.

IV.

Obwohl von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe sektorenübergreifende Versorgung immer

noch keine offizielle Ergebnisverlautbarung – und sei es nur zu Teilergebnissen

– vorliegt, kursiert dennoch seit Anfang Mai ein „nicht mit der Leitung des BMG

abgestimmter Arbeitsentwurf für ein Eckpunktepapier der Bund-Länder-AG

‚sektorenübergreifende Versorgung‘ zur Vorbereitung der Sitzung auf

Leitungsebene am 8. Mai 2019“.

Die DGIV hat diesen Arbeitsentwurf mit Enttäuschung und der Hoffnung, dass das

Papier in seiner Endfassung der Aufgabenstellung für die Arbeitsgruppe besser

gerecht wird, zur Kenntnis genommen.

Der Entwurf vermittelt jedenfalls den Eindruck, dass sich die Arbeitsgruppe

nicht den komplexen Anforderungen ihrer Aufgabe gestellt, sondern (vorerst?)

einzelnen Teilbereichen des Schnittstellenbereiches von ambulant und stationär

sowie Medizin und Pflege gewidmet hat.

Würde man hier einmal unterstellen, dass es sich bei der häuslichen

Krankenpflege um einen Versorgungssektor handelt, bieten lediglich die

Ausführungen des Entwurfes zur besseren Koordinierung der Zusammenarbeit von

Ärzten und Pflegepersonal gewisse Ansätze für eine integrierte Zusammenarbeit.

V.

Ansonsten lässt der Arbeitsentwurf überraschenderweise die wissenschaftliche

Erkenntnis, mit Hilfe integrierender Versorgungslösungen die

sektorenübergreifende Versorgung weiter zu entwickeln, völlig vermissen. Die

Überraschung hat nicht nur auf Seiten der DGIV rasch der Enttäuschung Platz

gemacht.

Seit langem wird der Begriff „Integrierte Versorgung“ nicht nur auf die

Selektivversorgungsverträge der Besonderen Versorgung gem. § 140a SGB V

beschränkt. Integrierte Versorgung ist auch ein Versorgungsprinzip, das

gleichermaßen auch in der Regelversorgung wirkt und in der ständigen

Verbesserung der sektorenübergreifenden und interdisziplinär-fachübergreifenden

Kooperation der Leistungserbringer mit dem Ziel einer effizienteren

medizinischen Versorgung und Pflege besteht.

Die Verwirklichung dieses Prinzips ist kein Selbstzweck, sondern sie wird durch

die Erkenntnis der Leistungserbringer und –träger vorangetrieben, dass die

Effizienz der medizinischen Versorgung und Pflege zum Vorteil des Patienten in

erster Linie durch innovative Formen der Zusammenarbeit verbessert werden kann.

Mit dieser Entwicklung muss die Entwicklung der Rahmenbedingungen Schritt

halten – es ist eine der wichtigsten Erwartungen an die Arbeit der

Arbeitsgruppe, dass sie diesem Erfordernis auch gerecht wird.

VI.

Die Integrierte Versorgung hat in ihrem Wirken in der Regelversorgung durchaus

bereits einen unverkennbaren Stand der strukturellen Ausprägung aufzuweisen,

der insgesamt durch eine beachtliche Versorgungsrelevanz gekennzeichnet ist.

Dabei dürfte die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) derzeit noch

die geringste Versorgungsrelevanz aufweisen. Dennoch verfügt diese

Versorgungsform über großes Potenzial für ähnliche, auf deutlich mehr

Indikationen erweiterte Kooperationsgestaltungen durch Krankenhäuser und

Vertragsärzte, insbesondere auf dem Gebiet der stationsersetzenden Versorgung.

Auch die belegärztliche Versorgung und die Zusammenarbeit von Krankenhäusern

mit Kooperations-/Honorarärzten hat einen ausbaufähigen und –notwendigen

Entwicklungsstand erreicht, der nicht ignoriert werden kann.

Auf diesen Gebieten liegen längst Entwicklungsvorschläge auf dem Tisch; im

Zusammenhang mit der immer stärker werdenden Forderung nach einheitlichen

Vergütungsbestimmungen im Schnittstellenbereich von ambulant und stationär

werden unter dem Begriff „Hybridversorgung“ Vorschläge über die Schaffung

integrierender Versorgungsstrukturen unter Beteiligung von Krankenhäusern und

vertragsärztlichen Leistungserbringern diskutiert, für die unter

Berücksichtigung des Prinzips „ambulant vor stationär“ neue Versorgungsaufträge

mit neuen Vergütungsregelungen in einem einheitlichen Ordnungsrahmen

ausgereicht werden sollten.

Unverständlicherweise widmet sich der Arbeitsentwurf der Arbeitsgruppe weder

den vorgenannten bereits bestehenden integrierenden Versorgungsstrukturen, noch

unterbreitet er Vorschläge für neue integrierende Versorgungslösungen in der

Regelversorgung. Aber auch die sektorenübergreifende Selektivversorgung spielt

hier (noch?) keine Rolle.

VII.

Dagegen konzentriert sich der Entwurf auf Vorschläge zur Stärkung der

ambulanten Versorgung durch den Ausbau dahingehender Versorgungsaufträge für

Krankenhäuser – ein Gedanke, der nicht nur wegen der sich häufenden Forderungen

nach Abbau von Krankenhausstrukturen viele Fragen aufwirft – und die Schaffung

eines sog. „gemeinsamen fachärztlichen Versorgungsbereiches“- ein

begrüßenswerter Vorschlag, der jedoch noch nicht ausgereift ist.

Die berechtigte Frage, ob angesichts der äußerst geringen Inanspruchnahme von

bereits bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten zur Übernahme von ambulanten

Versorgungsaufträgen in unterversorgten oder entsprechend gefährdeten

Versorgungsbereichen die Krankenhäuser in Deutschland überhaupt Willens und in

der Lage sind, solchen ambulanten Versorgungsherausforderungen zu entsprechen,

muss hier mangels ausreichender wissenschaftlicher Erkenntnisse noch

unbeantwortet bleiben.

Die Ausweitung von Versorgungsaufträgen für Krankenhäuser und vertragsärztliche

Leistungserbringer in den anderen als dem ursprünglich „angestammten“ Sektor

stellt eine denkbare, aber zunächst nicht integrierte Versorgungslösung auf dem

Weg zur Überwindung sektoraler Schranken dar. Ohne die Weiterentwicklung

integrierender Versorgungsstrukturen können die sektoralen Schranken jedoch

nicht überwunden werden. Hier liegt noch viel Arbeit vor der Arbeitsgruppe.

VIII.

Wenn die Arbeitsgruppe auf den weiteren Ausbau des Zugangs von Krankenhäusern

zur ambulanten Versorgung besonderes Augenmerk legt, sollte das gleichermaßen

auch für den Zugang von für die stationäre Versorgung geeigneten

vertragsärztlichen Leistungserbringern (z. B. Praxiskliniken und

spezialisierten Facharztzentren) zum stationären Sektor gelten. Es ist

keinesfalls so, dass es dafür keine ausreichenden fachärztlichen Expertisen auf

Vertragsarztseite und keine medizinischen Notwendigkeiten im stationären Sektor

geben würde.

Diese Maßnahmen sollten nicht mit dem Argument, die Krankenhäuser bräuchten

keine „Unterstützung“ von Seiten der niedergelassenen Ärzte bei der Erbringung

stationärer Leistungen, zurückgewiesen werden. Hochqualifizierte

niedergelassene Fachärzte bieten heute schon in der Qualität der stationären

Leistungserbringung mindestens die gleiche Behandlungsqualität wie ihre

Facharztkollegen aus den Krankenhäusern, in nicht wenigen Fällen werden sie

wegen ihrer besonderen Expertise für die Erbringung allgemeiner stationärer

Krankenhausbehandlungen beworben. Vielfach bringen auch niedergelassene Ärzte

die im vertragsärztlichen Bereich vorzufindende hohe Effizienz der Versorgung

mit in die Behandlung stationärer Patienten ein.

IX.

Weitgehend im Unklaren lässt der Arbeitsentwurf den Leser bezüglich der

bestehenden Absichten im sog. „gemeinsamen fachärztlichen Versorgungsbereich“.

Zunächst ist perspektivisch der Anspruch richtig, unabhängig von der

„sektoralen Herkunft“ der handelnden Ärzte einen Versorgungsrahmen zu

definieren, in dem sowohl Krankenhäuser als auch vertragsärztliche

Leistungserbringer fachärztlich tätig sein dürfen. Das gilt insbesondere für

den Schnittstellenbereich von ambulant und stationär, der heute noch durch

relativ scharf gezeichnete Grenzlinien gekennzeichnet ist.

Die DGIV begrüßt deshalb grundsätzlich ein solches Vorhaben.

Allerdings soll es sich hier nach der Diktion des Arbeitsentwurfes wohl

einschränkend nur um einen „gemeinsamen ambulanten fachärztlichen

Versorgungsbereich“ handeln, denn das Papier formuliert: „Dazu sollten alle

gemeinsamen fachärztlichen Leistungen bzw. Diagnosen dann sowohl von ambulanten

als auch von stationären Leistungserbringern ambulant erbracht und einheitlich

vergütet werden, wobei der Schweregrad der Fälle zu berücksichtigen ist, etwa

durch Zuschläge für bestimmte vulnerable Patientengruppen oder

Versorgungssituationen.“

Unabhängig von der Frage zur Terminologie, ob ein stationärer

Leistungserbringer, der (auch) ambulante Leistungen erbringt, dann noch ein

stationärer Leistungserbringer ist, behandelt die Arbeitsgruppe (jedenfalls

nach diesem Papier) gar nicht erst die den nicht unerheblichen Bereich der

Erbringung stationärer Leistungen durch Vertrags- und Krankenhausärzte im

Rahmen des sog. „gemeinsamen fachärztlichen Versorgungsbereichs“. Als hätte es

die §§ 121 (Belegärztliche Leistungen), 122 (Behandlung in Praxisklinken), SGB

V und § 2 KHEntgG / analog § 2 BPflV (zu Krankenhausleistungen durch nicht fest

angestellte Ärzte) nie gegeben.

X.

Nicht befriedigen kann auch die Absicht der Arbeitsgruppe, wesentliche Inhalte

der Ausgestaltung des „gemeinsamen fachärztlichen Versorgungsbereiches“ auf die

gemeinsame Selbstverwaltung delegieren zu wollen. Das Papier formuliert dazu:

„KBV, GKV-SV und DKG werden verpflichtet, für den durch Rechtsverordnung

festzulegenden gemeinsamen fachärztlichen Versorgungsbereich einheitliche

Vorgaben zur Qualität, Struktur, Dokumentation, Mindestmengen, Vergütung und

zur informationstechnischen Ausstattung zu vereinbaren.“

Die hier von der Arbeitsgruppe zur Beantwortung durch die Selbstverwaltung

vorgesehenen Punkte sind im Großen und Ganzen auch Gegenstand der vom

Koalitionsvertrag formulierten Aufgabenstellung für die Arbeitsgruppe. Diese

Verantwortung sollte jetzt nicht noch auf die Selbstverwaltung, die bekanntlich

bei der Zusammensetzung der Arbeitsgruppe außen vorgelassen wurde, abgeschoben

werden.

Auch hat die Arbeitsgruppe einen Arbeitsauftrag, dessen Ergebnisse bis 2020

vorzulegen sind (s. o.). Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass sich

die o. g. Aufgabenstellung in diesem Bereich nicht termingerecht erledigen

lässt, wenn so gut wie alle von der Arbeitsgruppe dafür zu erledigenden

Grundlagenaufgaben zunächst zur Selbstverwaltung weitergereicht werden. Das

nährt die Besorgnis, dass diese gleichermaßen wichtige wie dringliche Arbeit

erneut auf die lange Bank geschoben werden könnte.

XI.

Das im Gesetz verankerte Versorgungsprinzip „ambulant vor stationär“ prägt die

Arbeit der Arbeitsgruppe wesentlich. Das ist anzuerkennen.

Dennoch gibt es hier bereits Unterschiede zu Gesetzesinitiativen aus dem BMG.

So sieht der Kabinettsentwurf vom 17.07.2019 über das „MDK-Reformgesetz“ eine

Änderung von § 115b SGB V (Ambulantes Operieren im Krankenhaus) mit u. a.

folgendem Inhalt vor:

Die Partner der gemeinsamen Selbstverwaltung geben bis zum 31. März 2020 ein

gemeinsames Gutachten in Auftrag, in dem der Stand der medizinischen

Erkenntnisse zu ambulant durchführbaren Operationen, stationsersetzenden

Eingriffen und stationsersetzenden Behandlungen untersucht wird. Das Gutachten

hat ambulant durchführbare Operationen, stationsersetzende Eingriffe und

stationsersetzende Behandlungen konkret zu benennen und in Verbindung damit

verschiedene Maßnahmen zur Differenzierung der Fälle nach dem Schweregrad zu

analysieren.

Wird das Gutachten nicht bis zum 31. März 2020 in Auftrag gegeben, legt das

sektorenübergreifende Schiedsgremium auf Bundesebene gemäß § 89a den Inhalt des

Gutachtensauftrags innerhalb von sechs Wochen fest. Im Gutachtensauftrag ist

vorzusehen, dass das Gutachten spätestens innerhalb eines Jahres, nach dem das

Gutachten in Auftrag gegeben worden ist, fertigzustellen ist.

Die Partner der gemeinsamen Selbstverwaltung vereinbaren auf der Grundlage des

Gutachtens bis zum 30. Juni 2021 einen Katalog ambulant durchführbarer

Operationen, sonstiger stationsersetzender Eingriffe und stationsersetzender

Behandlungen, einheitliche Vergütungen für Krankenhäuser und Vertragsärzte. In

die Vereinbarung sind die in dem Gutachten benannten ambulant durchführbaren

Operationen, stationsersetzenden Eingriffe und stationsersetzenden Behandlungen

aufzunehmen, die in der Regel ambulant durchgeführt werden können, sowie darin

allgemeine Tatbestände zu bestimmen, bei deren Vorliegen eine stationäre

Durchführung erforderlich sein kann. Die Vergütung … ist nach dem Schweregrad

der Fälle zu differenzieren und erfolgt auf betriebswirtschaftlicher Grundlage

ausgehend vom einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen unter

ergänzender Berücksichtigung der nichtärztlichen Leistungen, der Sachkosten

sowie der spezifischen Investitionsbedingungen.

XII.

Die vom vorgenannten Gutachten erfassten „ambulant durchführbaren Operationen,

stationsersetzenden Eingriffe und stationsersetzenden Behandlungen“ sollen also

nach der Absicht des BMG bis zum 30. Juni 2021 nach gutachterlicher

Untersuchung des diesbezüglichen Standes der medizinischen Erkenntnisse neu

vereinbart werden. Mit der Aufgabenstellung des Koalitionsvertrages für die

Arbeitsgruppe („bis 2020“) kollidiert allerdings diese Vorgabe bereits

erheblich.

XIII.

So wichtig es auch ist, ambulante Operationen und stationsersetzende Leistungen

einer neuen grundhaften Untersuchung zu unterziehen, so wichtig wäre es auch,

das in der Vertragsärzteschaft zweifellos vorhandene Potenzial für die

Erbringung von voll-, kurz- und teilstationären Leistungen gleichermaßen zu

untersuchen und zu überprüfen. Das hat auch Bedeutung für die bisher

vernachlässigten Gestaltungen auf dem Gebiet der Hybridversorgung

einschließlich der Herausbildung neuer Strukturen in Form von intersektoralen

Leistungszentren, die von Krankenhäusern und niedergelassenen Fachärzten

getragen werden.

In jedem Fall stellen die dafür jetzt beizubringenden gutachterlichen

Untersuchungen eine große Herausforderung und Bewährungsprobe für Staat und

Selbstverwaltung dar. Das beginnt schon bei der Auswahl der Aufgabenstellung

für die auszuwählenden unabhängigen Gutachter. Eine Möglichkeit ist, diese

Aufgabe einem unabhängigen Institut zu übertragen, wie es die BARMER in ihrem

viel beachteten 10-Punkte-Papier vorschlägt.

Die DGIV spricht sich dazu für ein ausgewogenes Verhältnis von Experten für die

stationäre und für die ambulant/praxisklinische Versorgung aus. Bisher wurden

hier die Schnittstellen maßgeblich von Experten für die stationäre Versorgung

bestimmt, von denen in der Regel auch die Fachgesellschaften der Berufsträger

getragen werden. Nicht unwesentlich sollten für die Entscheidungsfindung in

dieser Angelegenheit auch die Fragen sein, wie man zu einer objektiven

Einschätzung der qualitätsgesicherten Leistungsfähigkeiten niedergelassener

Fachärzte in diesem Bereich kommt und – damit im Zusammenhang – welche

Leistungen nunmehr zusätzlich als ambulant/stationsersetzend anerkannt werden

müssen. Hier sollten man auch die Erfahrungen der Krankenkassen aus der

integrierten Selektivversorgung mit nutzen.

Es bleibt zu hoffen, dass bei alldem die Latte nicht zu niedrig gelegt wird und

man sich am Ende nicht nur mit geringfügigen Ergänzungen der bestehenden

Kataloge und Rahmenbedingungen begnügt. Das wäre eine vertane Chance mehr.

XIV.

Auch die bisherigen Erkenntnisse über die sog. „ambulant-sensitiven

Krankenhausfälle (ASK)“ reichen bei weitem nicht aus, um heute bereits den

Nachweis führen zu können, welche ambulant/stationsersetzenden Leistungen in

konsequenter Umsetzung des Prinzips ambulant vor stationär konkret neu

anerkannt werden müssen. Es geht hier auch nicht nur um „vermeidbare

Krankenhausfälle“, sondern um die Ablösung stationärer Eingriffe und

Behandlungen durch ambulant/stationsersetzende. Das Denken „Krankenhaus =

stationär“ und „Vertragsarzt/MVZ = ambulant“ muss aus den Köpfen, auch der

Interessenvertreter und Politiker.

XV.

Folgt man den derzeit verlautbarten Intentionen auf staatlicher Seite,

verstärkt sich der Eindruck, dass zur Ausschöpfung bestehender

Effizienzreserven im Schnittstellenbereich von ambulant und stationär zunehmend

nicht mehr auf das Instrument des Wettbewerbs gesetzt wird, weder für die

Kassen- noch für die Leistungserbringerseite. Entsprechend verzichtet man auch

derzeit auf wettbewerbsfördernde Maßnahmen in den Rahmenbedingungen.

Die Integrierte Versorgung setzt sowohl als Selektivversorgungsform als auch

als Versorgungsprinzip der Regelversorgung auf die ständig zu verbessernde

Kooperation der Leistungserbringer in einem wettbewerblichen Umfeld mit

einheitlichem Ordnungsrahmen. Ein Verharren in alten Strukturen steht einer

solchen Entwicklung deutlich entgegen.

Bund und Länder werden sich entscheiden müssen, ob hier eine Abkehr von der

bisher von Regierungsseiten propagierten wettbewerblichen Orientierung erfolgen

soll. Vieles von den jetzt bekanntwerdenden Absichten geht jedenfalls mit

diesen ursprünglichen Zielen nicht mehr zusammen.

Quelle: DGIV Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung, 06.08.2019