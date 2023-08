Impact of the COVID-19 Pandemic on Delivery of Gynecology and Obstetrics Services at a Maximum Care University Hospital in Germany (Thieme Connect).

Die COVID-19-Pandemie bedeutet einschneidende Maßnahmen für das nationale Gesundheitssystem. Dies bot den Anlass, die klinischen und ökonomischen Leistungsindikatoren der gynäkologischen und geburtshilflichen Versorgung des Universitätsklinikums Marburg als regionaler universitärer Maximalversorger zu

analysieren. Hierzu wurden die Auswirkungen auf die monatlichen stationären und ambulanten Fallzahlvolumina sowie die entsprechenden ICD- und DRG-Kodierungen

ausgewertet, um etwaige Versorgungsdefizite aufzudecken.

[...]

Die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie treffen vorwiegend die Klinik für Gynäkologie.

[...]

Die Rückkehr zu präpandemischen Leistungsniveaus gestaltet sich weiterhin schleppend, während sich der ohnehin

weniger betroffene ambulante Sektor zügiger erholt. Der standortbezogene

Rückgang der Diagnosen C50 und C56 ist besorgniserregend und bedarf

epidemiologischer Aufarbeitung.

[...]

Quelle: Thieme Connect, 05.04.2022