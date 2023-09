Appell an Bundesgesundheitsminister: Pflege soll weiterhin im G-DRG-System abbildbar sein (Pro-Pflege).

Die Fachgesellschaft Profession Pflege e. V. und der Bundesverband Pflegemanagement e. V. richten in einem Brief erneut das Wort an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Im Rahmen der

bundesweit größten Jahrestagung zum Thema PKMS Ende November trafen sich Vertreter beider Gesellschaften in Kassel und fingen Meinungsbilder bei über 1000 Pflegenden vor

Ort zum Thema Pflege im G-DRG-System ein. Bei einer spontanen Umfrage innerhalb

eines Vortrags der Vorsitzenden Dr. Pia Wieteck sprach sich die deutliche

Mehrheit der Anwesenden für den Verbleib der pflegespezifischen OPS und ICD-10-Kodes im G-DRG-System aus.

Quelle: Pro-Pflege, 05.12.2018