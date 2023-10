Baden-Württemberg: Landesbasisfallwert 2021 steigt auf 3.750,41 Euro (BWKG).

Baden-Württemberg: Erhöhter Landesbasisfallwert bringt den Kliniken zusätzliche Mittel. Die Krankenkassen stellen somatischen Krankenhäusern in Baden-Württemberg in diesem Jahr rund 10 Milliarden Euro zur Verfügung

Stuttgart, 08.03.2021 – Die Krankenkassen des Landes haben sich mit der

Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) zum 1. März 2021 auf

eine Anhebung des Landesbasisfallwerts um 2,1 Prozent auf 3.750,41 Euro

geeinigt. Bislang einmalig: Um die ersten beiden Monate des Jahres vor

Umsetzung der Erhöhung zu kompensieren, zahlen die Krankenkassen ab 01.03.2021

bis 31.12.2021 einen Betrag in Höhe von 3.763,00 Euro. Insgesamt stellen

gesetzliche und private Krankenversicherung den Kliniken so rund 10 Milliarden

Euro für dieses Jahr zur Verfügung. Den Partnern der Selbstverwaltung im Land

ist es damit trotz der besonders schwierigen Pandemiebedingungen gelungen, ihre

Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen.

„Seit Frühjahr 2020 stellt die Corona-Pandemie das Gesundheitswesen vor immer

neue Herausforderungen. Es ist beruhigend, dass die Krankenhäuser im Land auch

in dieser schwierigen Situation ein verlässlicher Partner sind und einen

exzellenten Job machen“, stellt Vorstandsvorsitzender Johannes Bauernfeind von

der AOK Baden-Württemberg fest. „Vor diesem Hintergrund haben die

Verhandlungspartner einen für alle Beteiligten auskömmlichen Kompromiss in

herausfordernden Zeiten gefunden.“

Biggi Bender, Leiterin der vdek-Landesvertretung Baden-Württemberg, betont für

die B 52-Verbändekooperation Baden-Württemberg: „Die Krankenkassen sichern

durch diese Einigung die Liquidität der Krankenhäuser im Land, damit sie auch

in schwierigen Zeiten ihren Aufgaben bei der Versorgung der

Krankenhauspatientinnen und -patienten nachkommen können.“

„Die Krankenhäuser geben den Menschen im Land gerade in der Pandemie

Sicherheit, weil sie alles dafür tun, die medizinische Versorgung bestmöglich

sicherzustellen“, stellt der Vorstandsvorsitzende der Baden-Württembergischen

Krankenhausgesellschaft (BWKG), Detlef Piepenburg, heraus. „Damit das gelingen

kann, müssen die Kliniken ihrerseits wirtschaftlich abgesichert sein. Mit der

vorliegenden Vereinbarung leisten Krankenkassen und Krankenhausgesellschaft im

Rahmen ihrer gesetzlich vorgegebenen Möglichkeiten einen wichtigen Beitrag

dazu“, so Piepenburg.

Zusatzinformationen für die Redaktionen:

Die Krankenkassen im Land und die Baden-Württembergische

Krankenhausgesellschaft legen jährlich in gemeinsamen Verhandlungen den

Landesbasisfallwert (LBFW) fest. Der jahresdurchschnittliche

Landesbasisfallwert mit Ausgleichen wird um 2,1 Prozent von 3.672,40 Euro auf

3.750,41 Euro erhöht. Um die ersten beiden Monate vor Umsetzung der Erhöhung zu

kompensieren und die Liquidität der Krankenhäuser zu unterstützen, zahlen die

Krankenkassen ab 01.03.2021 bis 31.12.2021 einen Betrag in Höhe von 3.763,00

Euro. Auf dem LBFW beruhen die sogenannten Fallpauschalen. Diese bilden mit Zu-

und Abschlägen die Grundlage für die Abrechnung der somatischen Krankenhäuser.

Die Krankenkassen zahlen damit durchschnittlich deutlich mehr Geld pro

stationärer Behandlung an die somatischen Krankenhäuser als 2020.

Über den Landesbasisfallwert stellen die Kassen den Kliniken 2021 über 7

Milliarden Euro zur Verfügung. Hinzu kommen Kosten für Pflegepersonal, die die

Krankenkassen den Kliniken seit dem Jahr 2020 vollständig erstatten. Hierfür

werden mindestens weitere 1,9 Milliarden Euro pro Jahr zur Zahlung kommen. Über

weitere Entgelte und Zuschläge werden 0,9 Milliarden Euro erlöst. Insgesamt

liegt die Vergütung für die somatischen Krankenhäuser in Baden-Württemberg bei

fast 10 Milliarden Euro.

Quelle: BWKG, 08.03.2021