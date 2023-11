DKG zur Anhörung zum Krankenhauspflegeentlastungsgesetz

Anhörung zum Krankenhauspflegeentlastungsgesetz: Zentrales Reformthema Hybrid-DRG solle über Nacht in den Gesetzentwurf gelangen (Mediennachricht).

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Pflegepersonalbemessung kommt das Bundesministerium für Gesundheit der langjährigen Forderung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) nach, endlich die PPR 2.0 als Übergangsinstrument einzuführen. An einigen Punkten verfehlt der Entwurf aber die

Zielsetzung, die Pflege zu stärken. Zugleich versucht das Ministerium mit einem bunten Strauß an

Änderungsanträgen zentrale Themen zu bearbeiten und wichtige Weichen für die

Versorgung zu stellen. Die Vielzahl der Regelungen, die dieses Gesetz enthält,

und die zweifelhafte Form des parlamentarischen Verfahrens werden so der

Bedeutung des Vorhabens in keiner Weise gerecht.

Pflegepersonalbedarfsbemessung, die Stärkung von Geburtshilfe und Pädiatrie,

tagesklinische Behandlungen und die nicht abgestimmte und nicht durchdachte

Vergütungs-Neuregelung in Form von Hybrid-DRGs bedürfen strukturierter und

umfassender Diskussion und müssen zwingend sachgerecht in ein Gesamtkonzept von

Reformen eingebunden werden, an dem auch die Bundesländer zu beteiligen sind.

Vielfach werden wichtige Neuerungen als Änderungsanträge weniger als 24 Stunden

vor der Anhörung eingebracht. Gerade bei den tagesklinischen Behandlungen und

den sogenannten Hybrid-DRGs fordert die DKG deshalb den sofortigen Stopp des

Verfahrens, sodass sich alle Beteiligten vernünftig mit den Änderungen befassen

können. „Es ist ohne Beispiel in welcher Weise zentrale Reformthemen über Nacht

mit heißer Nadel als Gesetzentwurf formuliert werden“, so der

Vorstandsvorsitzende der DKG, Dr. Gerald Gaß.

Bei der PPR 2.0 begrüßen wir weiterhin das Ziel des Vorhabens, die

Pflegepersonalsituation schnell und spürbar zu verbessern. Damit diese

Zielsetzung tatsächlich umgesetzt werden kann, ist aber Nachbesserung dringend

erforderlich. Wir dürfen keine Pflege nach Kassenlage einführen. Pflege kann

sich nur nach dem Pflegebedarf der Patientinnen und Patienten richten. Das

vorgesehene Vetorecht des Finanzministers muss deshalb gestrichen werden. Es

konterkariert den Grundgedanken der Pflegebudgets, der auf die vollständige

Refinanzierung der Pflege am Bett abzielt.

Nicht nachvollziehbar ist, dass der Entwurf die Intensivmedizin nicht

berücksichtigt, obwohl praktikable Vorschläge seit langem auf dem Tisch liegen.

Den Intensivbereich bis zur Einführung eines Verfahrens nach Paragraph 137k SGB

V weiter durch die Untergrenzen zu regeln, wird den spezifischen Anforderungen

in diesem hochsensiblen Bereich nicht gerecht. Es gibt eine adäquate Lösung,

die DKG, Deutscher Pflegerat und Ver.di mit ihrem Konzept der PPR 2.0 vorgelegt

haben. Wir warten hier auf die konkrete Umsetzung dieses Instruments. Auf jeden

Fall muss verhindert werden, dass wir noch mehr Bürokratie und doppelte

Sanktionsstrukturen einführen. Die Belastung des Personals durch überflüssige

Bürokratie ist jetzt schon inakzeptabel hoch. Das Nebeneinander verschiedener

Dokumentationspflichten und Sanktionsregeln bindet Personalkapazitäten, die wir

dringend für die Patientenversorgung benötigen. Die PPR 2.0 muss perspektivisch

zudem sowohl den Personalmix als auch den Ganzhausansatz berücksichtigen.

„Kliniken, die nachweislich einen hohen Erfüllungsgrad, das heißt eine gute

Personalbesetzung aufweisen, müssen von der kleinteiligen Nachweispflicht der

Pflegpersonaluntergrenzen befreit werden“, erklärt Gaß. Das Anliegen der

Hebammen hat in den vergangenen Wochen große Wellen geschlagen. Aber nicht nur

sie, sondern auch andere Berufsgruppen sind entscheidend für den

Qualifikationsmix in der Pflege. Hier erwarten wir umgehende Nachbesserung.

Neben der PPR 2.0 adressiert das Gesetz viele weitere Punkte. Dass sich

zukünftige Leistungsrückgänge im Krankenhaus nicht mehr im Landesbasisfallwert

wiederfinden sollen, ist inakzeptabel. Gerade jetzt, wo die Fallzahlen der

Kliniken weitaus geringer sind als in vorpandemischer Zeit, die Fixkosten aber

sogar deutlich gestiegen sind, gefährdet diese Regelung zahlreiche

Krankenhäuser und damit auch die Versorgung. „Es ist absurd, dass eine Regelung

zur notwendigen Anpassung der Preisentwicklung genau in dem Moment gestrichen

wird, in dem sie aufgrund der realen Lage in den Krankenhäusern Anwendung

finden müsste“, sagt Gaß.

Wie Gesetzgebung ein gutes Ziel konterkariert, wird bei der Einführung von

verbindlichen Fristen für Budgetverhandlungen deutlich. Die vorgesehenen

Fristen sind nicht praxistauglich, dies wurde in den vergangenen Monaten

wiederholt sehr nachvollziehbar dargelegt. So sollen Krankenhäuser zum 30.

November einen belastbaren Budgetplan für das Folgejahr vorlegen. Das ist

unmöglich, da viele Informationen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht vorliegen.

Absolut inakzeptabel ist zudem, dass nur die Krankenhäuser sanktioniert werden

sollen, wenn die Budgets verspätet verabschiedet werden, nicht aber die

Krankenkassen, die schon jetzt die Verhandlungen verschleppen. Krankenkassen

bekommen damit den Freifahrtschein, Verhandlungen nach Gutdünken zu verzögern.

Absolut sachgerecht ist dagegen die im Gesetz vorgesehene Anpassung des

Pflegentgeltwertes auf 230 Euro zum 1. Januar 2023. „Dies versetzt auch die

Krankenhäuser, die bisher kein finales Pflegebudget haben, in die Lage, Löhne

und Gehälter der Pflegenden mit diesem Pflegeentgeltwert zu refinanzieren ohne

dafür Kredite aufnehmen zu müssen“, erklärt Gaß.

Das Ministerium nutzt das Gesetz, um erste Vorschläge aus der

Regierungskommission umzusetzen. Wir begrüßen grundsätzlich, dass in den Jahren

2023 und 2024 jeweils zusätzlich 300 Millionen Euro für die Versorgung von

Kindern und Jugendlichen bereitgestellt werden sollen. Das Ministerium hat das

Problem offenbar erkannt. Allerdings sind die jährlich 120 Millionen für die

Geburtshilfe unzureichend und bleiben deutlich hinter den Vorschlägen der

Regierungskommission zurück. „Ehrlicherweise sollte das Ministerium aber darauf

hinweisen, dass dies genau die 400 Millionen Euro sind, die man im Rahmen des

GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes den Krankenhäusern zunächst einmal gestrichen

hat. Die Unterstützung für die Pädiatrie und Geburtshilfe finanzieren die

Krankenhäuser deshalb auch aus der eigenen Tasche“, rechnet der

Vorstandsvorsitzende der DKG vor.

Problematisch sind die Vorschläge, wie das Ziel von mehr Tagesbehandlungen im

Krankenhaus umgesetzt werden soll. Wir unterstützen ausdrücklich die Empfehlung

der Regierungskommission in ihrer Zielsetzung, praktikable Möglichkeiten zur

Behandlung ohne Übernachtung zu schaffen, um so die Krankenhäuser zu entlasten.

Diesem Leitgedanken wird der Änderungsantrag allerdings nicht gerecht. Die im

Gesetz formulierten Vorgaben zur Dokumentation gehen über die bisherigen

Regelungen bei einer vollstationären Versorgung hinaus. Das befördert die

Tagesbehandlung sicher nicht. Es wird deshalb keine Entlastung geben, sondern

zusätzliche Belastung und das bei reduzierter Vergütung. Dabei wäre es

erstrebenswert, dass dieses neue Feld jetzt zunächst einmal erprobt werden kann

und gegebenenfalls erforderliche Nachsteuerungen im weiteren Verfahren

erfolgen.

Absolut nicht hinnehmbar ist, dass kurzfristig weniger als 24 Stunden vor der

Anhörung noch ein Änderungsantrag eingebracht worden ist, der eine neue

Vergütungsform, eine Art Hybrid-DRG, einführen möchte. Aus unserer Sicht muss

dieser Antrag sofort zurückgezogen werden. Die Einführung von Hybrid-DRGs ist

ein herausragend bedeutsames Thema, auch für die Krankenhausplanung der Länder.

Das muss in einem eigenen geordneten Gesetzgebungsverfahren auch unter

Einbeziehung der Länder erfolgen. „An vielen Stellen wird auch bei diesem

Gesetz deutlich, dass es bis heute keinen geordneten Reformprozess im

Bundesgesundheitsministerium gibt, bei dem die zentralen Ziele und Vorhaben

abgestimmt und dann die dazu passenden Instrumente entwickelt werden. Wir

brauchen einen transparenten Prozess, in den die Länder und die

Selbstverwaltungspartner eingebunden werden. Bisher erleben wir demgegenüber

nur Stückwerk und mit heißer Nadel gestrickte Gesetzestechnik“, beklagt

DKG-Vorstand Gaß.

Quelle: Mediennachricht, 09.11.2022