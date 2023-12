Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin: Intensiv- und Notfallmediziner fordern Entkoppelung von Erwachsenenmedizin (DIVI).

Deutschlands Kinderkliniken stecken in einem Dilemma: Das aktuell gültige Abrechnungssystem nach Fallpauschalen kann sich ökonomisch nicht rechnen. Der Grund: Die Behandlung von Kindern erfordert einen deutlich höheren personellen, technischen und zeitlichen Aufwand als jene von Erwachsenen. Wir behandeln immer mehr Kinder, bekommen aber immer weniger

Geld – das muss sich jetzt ändern“, fordert Privatdozent Dr. Florian Hoffmann (links), Präsidiumsmitglied

der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin

(DIVI) sowie Sprecher der DIVI-Sektion „Pädiatrische Intensiv- und

Notfallmedizin“. Die Vereinigung begrüßt daher die vom Bundesland

Mecklenburg-Vorpommern geplante Bundesratsinitiative für eine bessere

Finanzierung von Kinder- und Jugendstationen in deutschen Krankenhäusern

ausdrücklich. „Es ist an der Zeit, in der Kinder- und Jugendmedizin die reine

Priorisierung medizinischer Leistungen nach ihrer Wirtschaftlichkeit zu

korrigieren!“

Dazu macht die DIVI auch einen konkreten Vorschlag: Die Finanzierung von

Erwachsenen- und Kindermedizin müsste entkoppelt werden, da unter den

ökonomischen Fallpauschalen-Kriterien des DRG-Systems (Diagnosis Related

Groups) schlichtweg „Äpfel mit Birnen“ verrechnet werden. „Darüber hinaus

stellt die flächendeckende Versorgung in der Kindernotfall- und Intensivmedizin

eine Voraussetzung dafür dar, dass Eltern mit ihren Kindern auch in Regionen

außerhalb von Ballungsgebieten eine Lebensperspektive sehen. Gleichzeitig ist

es ureigene Aufgabe unseres Staates, allen Kindern das ihnen zustehende

Höchstmaß an Gesundheitsvorsorge zukommen zu lassen“, sagt Hoffmann.

Versorgungsbedarf für kranke Kinder kann nicht mehr gewährleistet werden

Besonders dramatisch stellt sich die Situation in der Kindernotfall- und

Intensivmedizin dar: Diese Spezialgebiete müssen aus nachvollziehbaren Gründen

regional vorgehalten werden, setzen aber qualifiziertes Personal in

ausreichender Zahl sowie ein hohes Niveau der technischen Ausstattung voraus.

Wenig kalkulierbar sind dagegen Häufigkeit und Schweregrad der erkrankten

Patienten. „Damit ist die Kindernotfall- und Intensivmedizin im gegenwärtigen

Vergütungssystem regelmäßig auf eine sogenannte Querfinanzierung durch andere

Krankenhausbereiche angewiesen und muss darüber hinaus regelmäßig auf die

personellen und technischen Ressourcen anderer Abteilungen zurückgreifen, also

Mitarbeiter und Technik borgen“, erläutert Florian Hoffmann, der als Oberarzt

auf der Interdisziplinären Kinderintensivstation am Dr. von Haunerschen

Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München arbeitet. „Der

notwendige Versorgungsbedarf für kranke Kinder kann deshalb nicht mehr sicher

und flächendeckend gewährleistet werden.“

Vergütungssystem: Besondere Kinderbedingungen werden nicht abgebildet

Der sinnvolle Einsatz von Ressourcen ist im Gesundheitswesen nicht nur aus

ökonomischen Gründen sinnvoll, sondern unter ethischen Aspekten zwingend

geboten. Das jetzige Vergütungssystem der diagnosebezogenen Fallpauschalen

(DRG) bildet allerdings die besonderen Bedingungen der Medizin im Kindes- und

Jugendalter nicht angemessen ab, da die diagnosebezogene Vergütung einen

eindimensionalen Behandlungsprozess von der Aufnahme des Patienten über

notwendige Untersuchungen und Therapie und bis hin zur Entlassung voraussetzt.

„Darüber hinaus gibt es altersspezifische Charakteristika verschiedener

Erkrankungen sowie Erkrankungen, die nur in bestimmten kindlichen

Entwicklungsabschnitten auftreten. Dieses breite Anforderungsspektrum zeigt

sich schlussendlich auch darin, dass der Pädiatrie circa 400 bis 500 DRGs

zugeordnet sind, der Erwachsenenmedizin durchschnittlich 200“, sagt

Privatdozent Dr. Axel Hübler (rechts), ebenfalls Mitglied des DIVI-Präsidiums

und ehemals langjähriger Sprecher der DIVI-Sektion „Neonatologische Intensiv-

und Notfallmedizin“, die die geplante Bundesratsinitiative ebenfalls

unterstützt. Hinzu kommt: „Die durch das DRG-System bedingte Unterfinanzierung

der Pädiatrie in Deutschland führte über die vergangenen 15 Jahre zu einer

spürbaren Umstrukturierung der pädiatrischen Versorgungslandschaft mit

konsequentem Abbau pädiatrischer Versorgungskapazitäten bei gleichzeitig

steigenden Patientenzahlen.

Risiko Ökonomisierung: Verbesserung der Pädiatrie-Finanzierung gefordert

Das beschriebene Dilemma betrifft alle Partner im Gesundheitswesen:

Kostenträger, Krankenhausbetreiber und medizinisches Personal. Unmittelbar

betroffen sind jedoch diejenigen, um die es eigentlich geht: die kleinen und

kleinsten kritisch kranken Patienten. „Die Gesundheitspolitik ist dringend

gefragt, bevor die Gesundheit von Kindern durch die Ökonomisierung des Systems

riskiert wird. Wir fordern eine dringende Verbesserung der

Pädiatrie-Finanzierung in Deutschland“, so Axel Hübler, Chefarzt der Klinik für

Kinder und Jugendmedizin am Klinikum Chemnitz.

Quelle: DIVI, 06.08.2020