ICD-10-GM 2023: BfArM veröffentlicht endgültige Fassung

Das BfArM hat die endgültige Fassung der ICD-10-GM 2023 veröffentlicht (BfArm).

[] Wichtige inhaltliche Änderungen in der Version 2023

Sepsis: Einführung neuer 5-Steller, um Sepsis durch Viren, Pilze und Protozoen

spezifischer kodieren zu können. Sowie zusätzlich Einführung neuer sekundärer

Schlüsselnummern, um den zeitlichen Bezug einer Sepsis zur stationären

Krankenhausaufnahme spezifisch kodieren zu können.

Hypoglykämie: Einführung neuer sekundärer Schlüsselnummern zur spezifischen

Kodierung des Schweregrades einer Hypoglykämie und des Vorliegens einer

Hypoglykämiewahrnehmungsstörung bei Diabetes mellitus.

Demenz: Einführung neuer sekundärer Schlüsselnummern (Symptomspezifikatoren) in

Anlehnung an die ICD-11, um vorliegende psychische und Verhaltensstörungen bei

Demenz spezifisch kodieren zu können.

Asthma bronchiale: Einführung neuer 5-Steller, um den Kontrollstatus und

Schweregrad des Asthmas bronchiale spezifisch kodieren zu können.

Diagnosen müssen im ambulanten und stationären Bereich nach der ICD-10-GM

verschlüsselt werden. Die Verschlüsselung erfolgt auf der Basis des

Systematischen Verzeichnisses der ICD-10-GM. Das zugehörige Alphabetische

Verzeichnis mit seiner umfangreichen Sammlung an Krankheitsbezeichnungen und

Synonymen erleichtert die Arbeit in der Praxis. Ärzte und Dokumentare in

Krankenhäusern sind verpflichtet, bei der Kodierung die Deutschen

Kodierrichtlinien (DKR) in der jeweils gültigen Fassung zu berücksichtigen; für

psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen gelten die Deutschen

Kodierrichtlinien für die Psychiatrie/Psychosomatik (DKR-Psych). Die

Kodierrichtlinien werden von den Selbstverwaltungspartnern gemeinsam

vereinbart.

[...]

Quelle: BfArm, 21.09.2022