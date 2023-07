Krankenhausleistungen künftig auskömmlich finanzieren - Kabinett bringt Bundesratsinitiative auf den Weg (Niedersächsische Staatskanzlei).

Eine finanzielle Grundsicherung soll die bislang bundesweit geltenden Fallpauschalen zur Abrechnung von Krankenhausleistungen ablösen. So sollen

künftig die Kosten der Kliniken für die Vorhaltung von ärztlichen und

pflegerischen Leistungen auskömmlich finanziert werden. Eine entsprechende

Bundesratsinitiative hat das niedersächsische Kabinett am (heutigen) Dienstag

beschlossen.

Seit dem Jahr 2004 werden akutstationäre somatische Behandlungen im Krankenhaus

weit überwiegend über einheitliche Fallpauschalen, so genannte

Diagnosis-Related-Groups – kurz DRGs, vergütet. Aktuell existieren zur

Abrechnung von Krankenhausleistungen insgesamt 1.292 Fallpauschalen.

Sozialministerin Daniela Behrens: „Die Fallpauschalen vergüten die Leistungen

der Grund- und Regelversorgung bislang nur unzureichend. So sind viele

Krankenhäuser gezwungen, möglichst viele Leistungen zu erbringen, um sich

refinanzieren zu können. Wenn die Vorhaltekosten angemessen vergütet werden,

stabilisiert das die Situation der Krankenhäuser maßgeblich. Mit einer

Grundsicherung und einer sachgerechten Finanzierung als sicheres Fundament

können sich die Krankenhäuser noch stärker auf die bestmögliche Behandlung der

Patientinnen und Patienten fokussieren.“

Ein weiteres zentrales Element der Initiative ist die Vereinfachung des

Abrechnungsverfahrens und eine deutliche Reduzierung des

Dokumentationsaufwandes in den Kliniken. So soll sichergestellt werden, dass

die Zeit für die Betreuung und Pflege der Patientinnen und Patienten erhöht und

die Attraktivität der Tätigkeit in der ärztlichen und pflegerischen Versorgung

in den Krankenhäusern gesteigert wird.

Die Bundesratsentschließung ist dieser Mitteilung beigefügt.

Quelle: Niedersächsische Staatskanzlei, 16.11.2021