StrOPS-Report: Sachsens Krankenhäuser erfüllen strukturelle Voraussetzungen für eine gute Versorgung

Der aktuell veröffentlichte StrOPS-Report des Medizinischen Dienstes Sachsen präsentiert die detaillierten, guten Ergebnisse der Strukturprüfungen in sächsischen Krankenhäusern aus den Jahren 2021 und 2022. Darüber hinaus zeigt die ausgewertete Befragung der Mitarbeitenden der Krankenhäuser, dass die

Herausforderung, ein neues Prüfsystem innerhalb kurzer Zeit einzuführen und

umzusetzen, in kollegialer Zusammenarbeit erfolgreich gemeistert wurde.

2021 prüfte der Medizinische Dienst Sachsen erstmals vorab die Voraussetzungen

für die aufwändigen und komplexen Leistungen, die Krankenhäuser mit den

Krankenkassen abrechnen. Mit dem neuen gesetzlich verankerten Auftrag,

Strukturprüfungen prospektiv durchzuführen wurde das bisherige System der

Krankenhausrechnungsprüfungen umfassend reformiert. Ziel war, die vielen

Einzelfallabrechnungsprüfungen zu reduzieren.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Patienten und Patientinnen können sicher sein, dass alle strukturellen

Voraussetzungen für eine gute medizinische Versorgung im Freistaat gegeben

sind. Der Großteil der Krankenhäuser in Sachsen erfüllt dafür die personellen,

räumlichen und sachlichen Bedingungen und darf die betreffenden Leistungen mit

den Krankenkassen abrechnen. 1.344 Strukturprüfungen insgesamt schlossen unsere

ärztlichen Gutachtenden in beiden Jahren ab. 108 Krankenhausstandorte wurden

durch insgesamt 39 ärztliche Gutachtende und 32 medizinische Kodierfachkräfte

geprüft. 94% aller Anträge in 2021 und 99% in 2022 wurden positiv beschieden.

Die drei häufigsten Anträge wurden zu folgenden OPS-Kodes gestellt:

„,8-980 Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur)“, in 2021: 88

Anträge / in 2022: 86 Anträge,

„8-98g.1 Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht

multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf

spezieller Isoliereinheit“, in 2021: 79 Anträge / in 2022: 82 Anträge und

8-987.1 Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten

Erregern (MRE): Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit“, in

2021: 76 Anträge / in 2022: 79 Anträge.

Gesetzlicher Auftrag

Kernstück der OPS-Strukturprüfungen ist die Prüfung von definierten

Strukturmerkmalen abrechnungsrelevanter Operationen- und Prozedurenschlüssel

(OPS). Deren Erfüllung ist von den Medizinischen Diensten regelmäßig vor der

Abrechnungszusage der gesetzlichen Krankenkassen an die Krankenhäuser zu

prüfen. Mit der Reform der Medizinischen Dienste wurde der Auftrag für

Strukturprüfungen gesetzlich verankert. Der Medizinische Dienst Bund erlässt

und aktualisiert kontinuierlich die Richtlinien für die OPS-Strukturprüfungen,

die durch das Bundesgesundheitsministerium genehmigt werden. Mit den

Vorab-Prüfungen stellen die Medizinischen Dienste sicher, dass Krankenhäuser

Komplexbehandlungen nur dann erbringen und abrechnen dürfen, wenn sie die dafür

notwendigen Anforderungen erfüllen. Die Häuser müssen die Voraussetzungen

belegen, wie zum Beispiel geeignete Technik, erforderliches Personal,

Qualifizierungen des Personals. Bei den Prüfungen ging es 2021 um insgesamt 53

und 2022 um 54 verschiedene, komplexe und spezialisierte

Krankenhausbehandlungen. Krankenhäuser, die ablehnende Bescheide erhielten

hatten die Möglichkeit, nachzubessern und eine erneute Prüfung zu beantragen.

Zehn Widersprüche erfolgten 2021. Dabei wurde in acht Fällen durch ergänzende

Darstellungen und Nachweise positive Bescheide erstellt. Zum Stand 31.12.2022

konnte bei den bis dahin abgeschlossenen Strukturprüfungen zweimal die

Erfüllung der Strukturmerkmale nicht bestätigt werden. Für fünf

Strukturprüfungen lag zu diesem Zeitpunkt noch keine abschließende Beurteilung

vor. Laufende Ermittlungen zum Sachstand waren der Grund für diese noch offenen

Verfahren. Bis zum 31.12.2022 lag für Anträge aus diesem Jahr ein Widerspruch

vor, der mit ergänzenden Darstellungen und Nachweisen positiv beschieden

wurde.

Drei Prüfungsformen

Eine Strukturprüfung kann im schriftlichen Verfahren anhand von Dokumenten, als

Dokumentenprüfung mit einer ergänzenden Vor-Ort-Prüfung oder als

Vor-Ort-Prüfung erfolgen. In welcher dieser Formen die Prüfung erfolgt,

entscheidet der Medizinische Dienst. Für insgesamt 829 Prüfungen in 2021 waren

es 696 „Dokumentenprüfungen“, 133 „Dokumentenprüfungen mit ergänzender

Vor-Ort-Prüfung“. 2022 wurden bei 521 Anträgen insgesamt 300

„Dokumentenprüfungen“ und 2021 „Dokumentenprüfungen mit ergänzender

Vor-Ort-Prüfung“ bearbeitet. Diese starke Zunahme der „Dokumentenprüfungen mit

ergänzender Vor-Ort-Prüfung“ ergab sich aus der Begutachtung von überwiegend

einjährig gültiger OPS-Kodes, die häufig Strukturmerkmale mit apparativer

Ausstattung beinhalten, sodass die ergänzende Vor-Ort-Prüfung notwendig war.

Beispiel Palliativmedizin

Beantragte, fachlich ähnliche OPS-Kodes wurden, um sie im StrOPS-Report

übersichtlicher darzustellen, in Gruppen zusammengefasst. „Palliativmedizin“

besteht aus den OPS-Kodes „8-982 Palliativmedizinische Komplexbehandlung“,

„8-98e Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung“,

„8-98h.O Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen

Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst“.

In 2021 wurden 60, in 2022 33 Strukturprüfungen für OPS-Kodes aus dieser Gruppe

beantragt. Die meisten Prüfungen erfolgten 2021 anhand von Dokumenten und in

2022 vor Ort. Gründe für die Ablehnungen der geprüften OPS-Kodes waren in

beiden Jahren z. B. das nicht erfüllte Strukturmerkmal, um die

Behandlungsleitung durch einen Facharzt mit der Zusatzbezeichnung

Palliativmedizin sicherzustellen.

Abrechnungen nur, wenn alle strukturellen Voraussetzungen erfüllt sind

Die Bescheide des Medizinischen Dienstes sind rechtsgültig und gelten - je nach

OPS-Kode - ein oder zwei Jahre. Die Prüfung erfolgt erst nachdem das

Krankenhaus den Medizinischen Dienst damit beauftragt hat. Nach der

Begutachtung, ob alle Strukturmerkmale von OPS-Kodes eingehalten werden, erhält

das Krankenhaus einen entsprechenden Bescheid. Sind alle Strukturmerkmale

erfüllt resultiert daraus ein positiver Bescheid, der mit dem Gutachten und

einer Bescheinigung an das Krankenhaus geht. Die Bescheinigung legen die

Krankenhäuser den Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen vor, um

Leistungen eines OPS-Kodes abrechnen zu können. Werden zuvor geprüfte

Strukturmerkmale über mehr als einen Monat nicht mehr eingehalten, muss das das

Krankenhaus den Landesverbänden der Krankenkassen, den Ersatzkassen sowie dem

Medizinischen Dienst mitteilen.

Fazit

Dem Medizinischen Dienst und den Krankenhäusern ist es durch ein kollegiales

Miteinander gelungen, ein neues und schwieriges Prüffeld umzusetzen. Knappe

Zeitschienen für Antragsverfahren und Begutachtung, fachliche

Interpretationsspielräume, juristische Klärungsbedarfe sind nur einige Gründe

dafür, dass Krankenhäuser und Medizinische Dienste bundesweit vor großen

Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung der Strukturprüfungen standen.

Alle mit einer Beantragungsfrist eingegangen Anträge wurden 2022 fristgerecht

bearbeitet. Für die Krankenhäuser bringen die Strukturprüfungen

Planungssicherheit, ein einheitliches und transparentes Prüf- und

Abrechnungsgeschehen.

Die Ergebnisse der Strukturprüfungen geben Aufschluss zur regionalen

Versorgung. Sie beantworten – allein betrachtet – nicht, welche Qualität alle

Prozesse im Krankenhaus haben. Deshalb dürfen sie auch nicht der einzige

Hinweis auf die medizinische Versorgungsqualität sein.

Strukturprüfungen sollen positive Struktur- und Qualitätsentwicklungen in der

Krankenhauslandschaft fördern und gleichzeitig die ständig gestiegenen

Fallzahlen der jährlichen Rechnungsprüfung reduzieren. Die Strukturprüfungen

erfordern nicht nur große personellen Ressourcen, sondern erzeugen einen hohen

administrativen Aufwand. Zahlreiche Unterlagen müssen vor der Prüfung dem

Medizinischen Dienst zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt wurden für beide

Jahre fast 400.000 Antragsunterlagen eingereicht, gesichtet und ausgewertet.

Der durch den Medizinischen Dienst zur Verfügung gestellte digitale

Datenaustausch erleichterte das Bereitstellen der vielen Dokumente.

Die Ergebnisse der Strukturprüfungen, die Prüfungserfahrungen aller Beteiligten

in den Ländern sollten auf bundespolitischer Ebene dazu beitragen, die

Versorgung der Versicherten weiter zu verbessern und das Verfahren für die

Krankenhäuser und die Medizinischen Dienste zu erleichtern. Der Medizinische

Dienst Sachsen wünscht sich eindeutigere Strukturmerkmale durch das

Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte, das Einfließen der

Erfahrungen aller Beteiligten auf bundespolitscher Ebene und eine weiterhin so

gute Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern und Krankenkassen des Freistaates.

Der StrOPS-Report ist digital verfügbar.

Barrierearme Version StrOPS-Report

