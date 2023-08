Die Lebenserwartung bei Geburt ist 2020 in der Schweiz deutlich gesunken (Bundesamt f. Statistik).

Im von der Covid-19-Pandemie geprägten Jahr 2020 sank die Lebenserwartung bei Geburt gegenüber dem Vorjahr bei den Männern um 0,9 auf 81,0 Jahre und bei den Frauen um 0,5 auf 85,1 Jahre (2019: Männer 81,9; Frauen 85,6). Eine solche Abnahme wurde gemäss den Sterbetafeln des Bundesamtes für Statistik

(BFS) bei den Männern seit 1944 und bei den Frauen seit 1962 nicht beobachtet.

2020 wurde die höchste Lebenserwartung der Frauen in den Kantonen

Appenzell-Innerrhoden (87,3 Jahre), Zug (86,2) und Uri (86,2) beobachtet. Bei

den Männern waren es die Kantone Nidwalden (83,7), Zug (82,9) und

Basel-Landschaft (82,3). Am deutlichsten ging die Lebenserwartung bei Geburt

zwischen 2019 und 2020 bei den Männern in den Kantonen Obwalden (–2,5 Jahre),

Tessin (–2,3) und Genf (–2,3) und bei den Frauen in den Kantonen Jura (–1,8),

Genf (–1,5) und Schwyz (–1,4) zurück.

Die Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren ist aussergewöhnlich stark gesunken

Zwischen 2019 und 2020 ging die Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren aufgrund

der pandemiebedingten Todesfälle um 0,7 Jahre bei den Männern und um 0,5 Jahre

bei den Frauen zurück. Die Lebenserwartung der Männer im Alter von 65 Jahren

sank zwischen 2019 und 2020 von 20,0 auf 19,3 Jahre. Jene der Frauen

verringerte sich von 22,7 auf 22,2 Jahre.

Während bei den Männern noch nie ein so starker Rückgang beobachtet wurde, war

die Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren bei den Frauen im Jahr 1944 infolge

eines besonders harten Winters noch stärker gesunken. Auf kantonaler Ebene

liessen sich die stärksten Abnahmen der Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren

für die Männer in den Kantonen Schwyz (–2,1 Jahre), Genf (–1,8 Jahre) und

Tessin (–1,8) bzw. für die Frauen in den Kantonen Jura (–1,8), Obwalden (–1,7),

Waadt (–1,4) und Tessin (–1,4) beobachten.

Die Anzahl Todesfälle war in der Schweiz noch nie so hoch

Aufgrund des Bevölkerungswachstums sowie des fortgeschrittenen Alters der in

den geburtenstarken Jahrgängen von 1940 bis 1970 geborenen Personen hat die

jährliche Anzahl Todesfälle in den letzten Jahrzehnten tendenziell zugenommen.

Gleichzeitig ist die Zahl der Todesfälle pro 1000 Personen der ständigen

Wohnbevölkerung (rohe Sterbeziffer) gesunken.

Das Jahr 2020 hebt sich in mehrerlei Hinsicht ab, insbesondere durch eine

Rekordzahl an Todesfällen (76 195 gegenüber 67 780 im Jahr 2019). Ein so hoher

Wert wurde seit Beginn der systematischen Erfassung der Todesfälle durch die

Zivilstandsämter ab 1876 noch nie registriert. Während die rohe Sterbeziffer

2020 nicht übermässig hoch ausfiel (8,8 pro 1000 Personen; 2019: 7,9), war die

jährliche Zunahme dieser Ziffer zwischen 2019 und 2020 aussergewöhnlich stark

(+11,3% gegenüber +0,3% zwischen 2018 und 2019).

Die Sterblichkeit steigt in den Kantonen unterschiedlich stark an

Zwischen 2019 und 2020 nahm die Sterblichkeit in den Kantonen im Westen und

Süden der Schweiz stärker zu. Der Anstieg bewegte sich in Genf, im Jura und im

Tessin zwischen +25% und+27%. In den Kantonen Obwalden, Schwyz, Waadt und

Freiburg lag die Zunahme ebenfalls über 20%. In Nidwalden ging die Anzahl

Todesfälle dagegen leicht zurück (–0,3%) und in den Kantonen Graubünden,

Glarus, Basel-Stadt und Schaffhausen nahm sie um weniger als 5% zu. So fiel der

Anstieg der Todesfälle in den Kantonen im Norden und Osten der Schweiz weniger

stark aus.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Pandemien von 1918 und 2020

Ein Vergleich der Sterblichkeit in der Schweiz während der beiden Pandemien

zeigt grosse Unterschiede auf. Im Zuge der Spanischen Grippe im Jahr 1918

wurden deutlich mehr Todesfälle registriert als 2020 infolge der

Covid-19-Pandemie. Die Spanische Grippe war 1918 für nahezu 22 000 Todesfälle

verantwortlich, was 5,6 Todesfällen pro 1000 Personen entspricht.

[...]

Quelle: Bundesamt f. Statistik, 24.10.2021