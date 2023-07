BMG-Konzept: Ein neuer Alltag auch für den Klinikbetrieb in Deutschland (Bundesgesundheitsministerium, PDF, 56 kB).

Deutschland hat die Zeit zum Aus- und Aufbau weiterer intensivmedizinischer Kapazitäten wie wenige andere nutzen können. Zugute kommt uns dabei die im europäischen und internationalen Vergleich grundsätzlich sehr hohe Ausstattung von nahezu 34 Intensivbetten auf 100.000 Einwohner. Durch die frühzeitige Aufforderung an die

Kliniken, ab dem 16. März 2020 alle medizinisch nicht zwingend notwendigen planbaren

Aufnahmen und Operationen zu verschieben und damit Behandlungs- und

Intensivkapazitäten in den Kliniken frei werden zu lassen, war es gelungen, bis zu 50 % der

Intensivbetten frei zu halten. Diese werden nun nach und nach zur Behandlung von

COVID-19-Patientinnen und -Patienten genutzt.

Die Kliniken in Deutschland bekommen durch das vom Bundestag bereits beschlossene

COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz eine finanzielle und organisatorische

Planungssicherheit im Umfang von rund 8,5 Milliarden Euro, um den Normalbetrieb

auf das notwendige zu reduzieren, planbare Operationen und Aufnahmen soweit

medizinisch verantwortbar zu verschieben und die Intensiv- und

Beatmungskapazitäten auf eine wachsende Zahl von COVID-19-Patientinnen und -Patienten

vorzubereiten. Die dadurch entstehenden freien Bettenkapazitäten können somit für

Patientinnen und -Patienten, die mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind,

vorgehalten werden. Zudem erhalten Krankenhäuser für einen befristeten Zeitraum eine

Pauschale je durchgeführter voll- oder teilstationärer Behandlung zur Abgeltung von Preis-

und Mengensteigerungen bei der persönlichen Schutzausrüstung.

Mit dem Ziel der Erweiterung der intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten

mit maschineller Beatmungsmöglichkeit erhalten die Kliniken darüber hinaus für

jedes in dieser Weise zusätzlich eingerichtete Bett einen Betrag von 50.000 Euro

aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds. Zudem wird für die Krankenhäuser

die Finanzierung des Pflegepersonals wesentlich verbessert.

Einen Überblick über die vorhandenen Intensivkapazitäten gibt online das

Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und

Notfallmedizin e.V. (DIVI) und des Robert Koch-Instituts (RKI). Um zu gewährleisten,

dass insbesondere die Rettungsleitstellen jederzeit über freie Intensivbetten mit

Beatmungsmöglichkeiten informiert sind, wird durch Rechtsverordnung vorgegeben,

dass alle Kliniken täglich eine aktuelle Eintragung ihrer diesbezüglich vorhandenen

Kapazitäten in das DIVI-Intensivregister vornehmen müssen.

Folgende Schritte sind zu tun:

1. In den Krankenhäusern werden die Kapazitäten wegen der Unsicherheiten über

die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie aktuell nicht vollständig genutzt,

obwohl in der Woche nach Ostern der erste Höhepunkt des intensivmedizinischen Bedarfs

in der ersten Welle der Corona-Epidemie erreicht wurde. Die Zahl der

Corona-Neuinfektionen entwickelt sich aufgrund der getroffenen Maßnahmen

derzeit linear. Dies lässt es nach fast sechs Wochen Aufschub und Absage verschiebbarer

planbarer Operationen und Aufnahmen in den Kliniken zu, auch für die Kliniken

schrittweise einen neuen Alltag zu entwickeln und ab Mai einen Teil der Krankenhauskapazitäten

auch wieder für planbare Operationen zu nutzen. Dies ist wichtig, da auch das

Verschieben von dringlichen Eingriffen, etwa bei Tumoren, oder von planbaren Operationen,

etwa zum Hüftersatz, für die betroffenen Patienten gesundheitliches und seelisches

Leid nach sich ziehen.

Eine dauerhafte ausschließliche Priorisierung nur einer bestimmten

Patientengruppe unter Ausschluss anderer Gruppen von Erkrankten lässt sich

insbesondere aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes nicht rechtfertigen.

2. Um trotz der Unsicherheiten über die epidemiologischen Wirkungen der

zwischenzeitlichen gesellschaftlichen bzw. wirtschaftlichen Lockerungen diese

Öffnung anpassungsfähig zu gestalten, gilt es im nächsten Schritt, die

permanente Vorhaltung von COVID19-(Intensiv-)Betten besser und zielgenauer zu

planen. Trotz der Öffnung werden die Kapazitäten für planbare Operationen

weiter begrenzt sein. Daher muss eine Entscheidungsgrundlage entwickelt

werden, nach welchen Kriterien diese Operationen priorisiert werden.

3. Unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der

Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF), der DIVI und der

Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) wird folgendes stufenweises Vorgehen empfohlen:

a. Bis auf weiteres wird die von den Krankenhäusern freizuhaltende

Intensivkapazität für COVID-19-Patientinnen und -Patienten auf 25 % der

insgesamt vorhandenen Intensivbetten festgelegt und die OP-Kapazität kann in

einem ersten Schritt zu 70 % für Elektiveingriffe geöffnet werden. Über diese

Vorgabe hinaus sollten die Krankenhäuser in der Lage sein, je nach Pandemieverlauf

innerhalb von 72 Stunden weitere Intensiv- und Beatmungskapazitäten zu organisieren.

b. Planung einer schrittweisen Erhöhung der OP-Kapazität für Elektiveingriffe

um jeweils 10 % alle zwei Wochen bei gleichzeitiger sorgfältiger Re-Evaluation der

vorhandenen regionalen und nationalen Intensivbettenkapazität und der

auftretenden Neuinfektionen. Bei Bedarf Anpassung vor Ort, wenn die 25 %-Grenze

unterschritten wird.

c. Ab einer elektiven OP-Kapazität von 90 % schrittweise Anpassung der

Intensivbetten-Reserve in 5 %-Schritten alle 21 Tage – in Abhängigkeit von der

Zahl der Aufnahmen aufgrund von SARS-CoV-19-Neuinfektionen im Verhältnis zu den

entlassenen Patientinnen und Patienten. Die untere Grenze der

Intensivbetten-Reserve ist dabei abhängig von den Ergebnissen der

epidemiologischen Entwicklung zu definieren.

d. Die Behandlungsrealität in den Krankenhäusern zeigt bei COVID-19-Patienten

ein Belegungsverhältnis von 1:3 bezogen auf die Zahl der im Intensivbereich und

der im Normalbereich behandelten Patienten. Dies gilt es auch bei der

Freihaltung von Kapazitäten in der Normalversorgung, räumlich abgegrenzt von

der Non-COVID-19-Versorgung, zu berücksichtigen.

4. Die AWMF hat zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie eine

Orientierung erarbeitet, nach welchen Kriterien die nicht für

COVID-19-Patientinnen und -Patienten frei gehaltenen Kapazitäten genutzt werden

sollen. Eine Priorisierung ist aufgrund der weiterhin beschränkten Kapazitäten

erforderlich. Hierzu bedarf es einer nachvollziehbaren Entscheidungsgrundlage

und einer transparenten Kommunikation.

Unter der Berücksichtigung von Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für

Chirurgie sollten beispielsweise Operationen bei schnell fortschreitenden

Erkrankungen sowie bei überschaubarer Komorbidität bevorzugt erfolgen. Die konkreten

Entscheidungen können nur die Ärztinnen und Ärzte im Einzelfall

(patientenbezogen) im Verhältnis zu allen anderen Patientinnen und Patienten

vor Ort treffen. Dazu sollte in jedem Krankenhaus ein interdisziplinäres Team

aus allen operativen Disziplinen, Anästhesisten sowie der Pflege die

Entscheidung über die durchzuführenden Operationen treffen. Diese Planung

elektiver Operationen sollte von Woche zu Woche erfolgen.

Darüber hinaus wird empfohlen, vor Aufnahme im Krankenhaus jede Patientin und

jeden Patienten auf das Corona-Virus zu testen und diese auch auf das mögliche

Infektionsrisiko im Krankenhaus hinzuweisen.

5. Es gibt Anzeichen, dass Patientinnen und Patienten in Corona-Zeiten Notfälle

wie Herzinfarkte und Schlaganfälle aber auch Beschwerden aufgrund ihrer bestehenden

chronischen Erkrankungen weniger zum Anlass nehmen, ärztliche Hilfe zu

beanspruchen. Dies führt zu einer Verschlechterung der Versorgung in

Deutschland insgesamt.

Es muss auch in Corona-Zeiten selbstverständlich bleiben, dass die Versorgung

dieser Patientinnen und Patienten höchsten Stellenwert hat. Bürgerinnen und Bürger

müssen neu dafür sensibilisiert werden, dass sie bei solchen Notfällen

ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Die Angst vor einer Corona-Infektion

darf hier nicht überwiegen.

6. Entwicklung eines Stufenkonzepts durch die Länder: Den Ländern wird

empfohlen – soweit noch nicht geschehen – jeweils ein auf ihren regionalen

Versorgungsstrukturen aufsetzendes (Stufen-)Konzept für die Versorgung und

die Vorhaltung der Kapazitäten zu entwickeln. Die Länder können dabei

regional die je Krankenhaus grundsätzlich 25 % vorzuhaltenden Intensivbettenkapazitäten

in geeigneter Weise auch auf andere Krankenhäuser übertragen, etwa um Spezialkliniken

von COVID-19- Patientinnen und -Patienten zu entlasten und dort vermehrt (spezialisierte)

elektive Eingriffe vornehmen zulassen. Die Konzepte sollten folgende Punkte zu umfassen:

a. Festlegung der Krankenhäuser, in denen die o.g. Kapazitäten für

COVID-19-Patientinnen und -Patienten freigehalten werden sollen,

b. Benennung von Krankenhäusern, in welchen vorrangig bzw. erst nachrangig

COVID-19-Patientinnen und -Patienten aufgenommen und behandelt werden sollen,

c. Auswahl von Krankenhäusern, in denen planbare Operationen von Patientinnen

und Patienten mit anderen Erkrankungen vorgenommen werden sollen und

d. Eskalationsstrategie, wie gegebenenfalls die Kapazitäten bei einer wieder

ansteigenden Zahl von im Krankenhaus behandlungsbedürftigen

COVID-19-Patientinnen und -Patienten angepasst werden können, zum Beispiel

durch die Nutzung von Vorsorge- und Reha-Einrichtungen oder durch Bedarfs-

und Notfallkrankenhäuser.

7. Das DIVI-Intensivregister wird aktuell schnellstmöglich zu einem Tool

weiterentwickelt, das anhand bekannter Parameter eine Prognose für den

COVID-19-bedingten Bedarf an Intensivbetten bundesweit und regional für

die nächsten zwei Wochen vorhersagt. Dieses Tool wird vom Bundesministerium

für Gesundheit weiter gefördert und im laufenden Betrieb beständig weiter

verbessert und ausgebaut.

8. Mit dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz wurde ein Expertenbeirat

eingerichtet, um die finanzielle Lage der Krankenhäuser angesichts der

getroffenen Maßnahmen zu begleiten und zeitnah Empfehlungen zur Nachsteuerung

zu geben. Dieser nimmt Ende April seine Arbeit auf.

Quelle: Bundesgesundheitsministerium, 27.04.2020