Der notwendige Schritt löst keine grundlegenden Probleme

DKG zu Milliardenhilfen für die Krankenhäuser (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Anlässlich der gestrigen 1. Lesung des Erdgas-Wärme-Preisbremsen- und Strompreisbremsengesetzes im Deutschen Bundestag begrüßt die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) grundsätzlich die Maßnahme einen Teil der zugesicherten Milliardenhilfen für die Krankenhäuser zum Ausgleich der Inflationsbelastung

als pauschale Mittel vorzusehen. Eine nachhaltige Wirtschafts- und Investitionsplanung der Kliniken bleibt aber dennoch fast unmöglich. Dazu erklärt der Vorstandsvorsitzende der DKG, Dr. Gerald Gaß:

„Die Krankenhäuser leiden seit Jahren unter einer strukturellen

Unterfinanzierung bei ihren Betriebskosten und den Investitionen. Aktuell

extreme Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen und eine fehlende

Refinanzierung der Inflation stellen die Krankenhäuser vor ein schier

unlösbares Problem. Dass jetzt weitere 2,5 Milliarden Euro als pauschale

Energiehilfen ausgezahlt werden sollen, ist ein dringend notwendiger Schritt.

Aus diesem Anlass haben wir die seit Ende März auf der Website der DKG laufende

Defizit-Uhr aktualisiert, die Tag für Tag die stetig wachsende Differenz

zwischen Einnahmen und Ausgaben aller Krankenhäuser in Deutschland anzeigt.

Fakt ist aber auch, dass auch diese 2,5 Milliarden Hilfe den finanziellen Druck

auf die Krankenhäuser nicht nachhaltig verringert. Denn selbst unter

Berücksichtigung der vorgesehenen Energiehilfen werden alle Krankenhäuser bis

Ende 2023 ein inflationsbedingtes Defizit von rund 10 Milliarden Euro

aufweisen. Deshalb sind Bund und Länder weiterhin gemeinsam in der Pflicht, für

einen nachhaltigen Inflationsausgleich sowie einen Ausgleich von

Kostensteigerungen im Bereich der Tarifverträge zu sorgen, um die

Insolvenzgefahr zu bannen und die Finanzierung der Krankenhäuser langfristig zu

sichern. Anderenfalls setzt sich der kalte Strukturwandel auf Kosten der

Mitarbeitenden in unseren Häusern ungebremst fort und gefährdet die Versorgung

der Patientinnen und Patienten.“

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 26.05.2023