Die Pandemie zeigt die Leistungsfähigkeit der deutschen Krankenhauslandschaft (DKG).

Der Krankenhausreport der AOK und des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen (WIDO) zeigt, dass die Krankenhäuser 2020 sehr verantwortungsvoll bei der Verschiebung planbarer Leistungen vorgegangen sind. Konsequent wurden, wie in den Rechtsverordnungen der Bundesländer verlangt, weniger

dringliche medizinische Leistungen verschoben, um den Schutz der Bevölkerung in der Corona-Pandemie zu gewährleisten. Feststellbar war aber auch ein teilweiser Leistungsrückgang bei schweren Erkrankungen, die sich dadurch

ergeben haben, dass Patienten keine ambulante Diagnostik in Anspruch genommen

haben und somit nicht in Krankenhäuser eingewiesen wurden, dies vor allem bei

Brustkrebs und Darmkrebs. „Die Fallzahlenrückgänge zeigen, dass die

Krankenhäuser ihrer Verantwortung in der Pandemie nachgekommen sind, nicht nur

in der direkten Versorgung der Corona-Infizierten. Fast die Hälfte der

Hüftgelenk-OPs ist verschoben worden, um Kapazitäten für die Versorgung der

Covid-Patientinnen und -Patienten freizumachen, und das oft unter großen

finanziellen Unsicherheiten“, erklärt Dr. Gerald Gaß, designierter

Vorstandsvorsitzender der DKG.

Nicht nachvollziehbar und unbewiesen ist die These der Ortskrankenkassen, dass

die Fallrückgänge bei COPD und Herzinsuffizienz, nach AOK Idee, durch eine

verstärkte ambulante Behandlung zustande gekommen sei. Dies beweise nach

Ansicht der Ortskrankenkassen, dass die Betroffenen auch sonst keine stationäre

Betreuung benötigen würden. Die Frage, ob es diese verstärkte ambulante

Behandlung überhaupt gab, und welche negativen Konsequenzen diese nicht

stattgefundenen Behandlungen für die betroffenen Patienten haben, bleibt

gänzlich unbeantwortet. Hier können die Ortskrankenkassen keinerlei Daten,

Beweise oder wenigstens Hinweise vorlegen. Zusätzlich haben die Vertreter der

Ortskrankenkassen offenbar selbst einen deutlichen Widerspruch nicht bemerkt:

Die Rückgänge der Fallzahlen bei Brust- und Darmkrebs-Operationen begründen sie

mit möglicherweise verringerter ambulanter Diagnostik und daraus folgend

weniger Einweisungen. Warum Patienten einerseits mehr, andererseits weniger in

den ambulanten Bereich gegangen sein sollen, die Begründung bleibt das WIDO

schuldig. Sie liegt wohl einzig in der politischen Zielsetzung der AOK schon

aus der Zeit vor der Pandemie, Krankenhausstandorte und Krankenhauskapazitäten

massiv zu reduzieren.

Ähnlich vage bleibt die AOK bei ihrer These, große Krankenhäuser wiesen bei der

Intensiv- und vor allem Beatmungsbehandlung von Covid-Patientinnen und

-Patienten gegenüber kleineren Häusern eine weitaus höhere Qualität auf. Auch

dafür findet die AOK nicht einmal den Ansatz eines Beweises. Dass dieser Beweis

nicht existiert, gibt sie sogar offen zu, fordert aber trotzdem eine stärkere

Zentralisierung der Krankenhäuser – sprich: Schließungen. „Es ist inakzeptabel,

dass die AOK gerade die Corona-Pandemie als Anlass nimmt, ihre auf Schließung

gerichtete Strukturpolitik weiter zu propagieren. Kleinere Krankenhäuser und

ihre Beschäftigten haben ebenso unverzichtbare Arbeit geleistet, wie große

Kliniken. Oft haben sie nicht nur direkt Covid-Kranke behandelt und die

wohnortnahe Versorgung gesichert, sondern anderen Krankenhäusern mit ihren

Kapazitäten den Rücken freigehalten. Es gibt nicht den geringsten Hinweis

darauf, dass ihre Behandlungsqualität schlechter gewesen wäre“, sagt Dr. Gerald

Gaß.

Fakt ist, dass es die Krankenhäuser selbst waren, die sich während der Pandemie

über Leistungsschwerpunkte in dieser Ausnahmesituation abgesprochen haben. Es

ist deshalb auch nicht überraschend, dass bewusst einzelne Krankenhäuser zu

COVID-Versorgern definiert wurden. Dies lässt aber keinesfalls den Rückschluss

zu, dass anderen Standorten die Kompetenzen fehlen würden, um solche Patienten

zu behandeln. Im Gegenteil, es ist natürlich vernünftig, Infektionsschwerpunkte

zu bilden.

Die DKG stimmt der AOK bei der Forderung zu, Krankenhäuser sollten in Sachen

Finanzierung keine Bittsteller sein. Umso mehr verwundert es, dass die

Ortskrankenkassen die Liquiditätshilfen in der Krise kritisieren. Ohne diese

hätten die Krankenhäuser ihre Aufgabe als Rückgrat der Gesundheitsversorgung

nicht wahrnehmen können.

Quelle: DKG, 30.03.2021