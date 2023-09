GKV-Positionen zur Krankenhausversorgung aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie 2020 (GKV-Spitzenverband, PDF, 124 kB).

In seiner heutigen Sitzung hat der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes das aktuelle Positionspapier zur Krankenhausversorgung verabschiedet. Der GKV-Spitzenverband hat in zwölf Positionen konstruktive Vorschläge für eine umfassende Neuordnung der Krankenhauslandschaft formuliert. In einem erheblichen Maße sind die

Erkenntnisse der Corona-Pandemie der vergangenen Monate mit eingeflossen.

„Die Krankenhäuser haben schnell auf die Anforderung der Pandemie reagiert und

so verhindert, dass sich das Virus im stationären Bereich ausbreiten konnte.

Die letzten Monate haben aber auch gezeigt, dass für eine dauerhaft hohe und

bezahlbare Versorgungsqualität nachhaltige Strukturreformen anstehen.

Insbesondere brauchen wir zukunftsweisende Krankenhausstrukturen mit

Schwerpunktzentren und einer gesicherten ländlichen Basisversorgung, eine

Weiterentwicklung des Vergütungssystems sowie eine verbesserte

Pflegesituation“, so Dr. Volker Hansen und Uwe Klemens,

Verwaltungsratsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes.

Krankenhausstrukturen zukunftsweisend gestalten

Um die Versorgungsqualität von Patientinnen und Patienten weiter zu verbessern,

bedarf es einer bundesweit einheitlichen Struktur der Krankenhauslandschaft. So

können einerseits Schwerpunktzentren/Spezialkliniken aufgebaut werden, die das

Leistungsgeschehen konzentrieren und für mehr Patientensicherheit sorgen, und

zum anderen müssen bedarfsnotwendige Kliniken, insbesondere im ländlichen Raum,

langfristig und gezielt die Versorgung sicherstellen. Hierfür stehen

verschiedene Förderinstrumente, u. a. Sicherstellungszuschläge und eine

Pauschalförderung für bedarfsnotwendige Krankenhäuser, zur Verfügung.

Das DRG-Vergütungssystem weiterentwickeln

Der GKV-Spitzenverband hält eine leistungsorientierte Krankenhausvergütung nach

wie vor für richtig und schlägt in seinem Positionspapier eine

Weiterentwicklung verschiedener Punkte vor: U. a. sollten Vorhaltekosten

stärker berücksichtigt werden, Vergütungskomponenten, die sich an

Versorgungsstufen orientieren, sollten eingeführt und die pflegerische Leistung

muss in der Vergütung adäquat abgebildet werden.

Die Pflegesituation verbessern

Damit Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern pflegerisch weder unter-

noch fehlversorgt werden, sollten auch hier wesentliche Strukturen verändert

werden: Wenn unnötige Krankenhausfälle vermieden werden und Krankenhäuser, die

keine bedarfsnotwendige Versorgung leisten, geschlossen werden, kann das

entsprechende Pflegepersonal in bedarfsnotwendigen Krankenhäusern eingesetzt

werden und dort die Fachkräftelücke schließen. Die Anreize im Vergütungssystem

sind so auszugestalten, dass das Krankenhausmanagement Interesse hat, dauerhaft

in qualifiziertes Pflegepersonal zu investieren.

Die zwölf Positionen des Positionspapiers

Die zwölf Positionen umfassen zahlreiche Bereiche, deren Reformbedarf in den

letzten Jahren zugenommen hat, und die richtungsweisend sind, um die

Krankenhauslandschaft zukunftsweisend zu gestalten. Hierzu gehören u. a. eine

umfassende Digitalisierung, eine gesicherte stationäre Versorgung im ländlichen

Bereich, die Weiterentwicklung eines leistungsorientierten Vergütungssystems,

korrekte Abrechnung, eine verbesserte Pflegesituation, Mindestanforderungen der

Qualitätssicherung sowie eine umfassend reformierte Notfallversorgung.

Der GKV-Spitzenverband will mit seinen zwölf Positionen einen konstruktiven

Beitrag zur zukünftigen Ausgestaltung der stationären Versorgung leisten. Der

nächste Koalitionsvertrag sollte einen mutigen Schritt zur Neuordnung

enthalten.

Quelle: Pressemitteilung, 02.12.2020