IKK classic begrüßt die Kommissionsvorschläge als gute Diskussionsgrundlage

IKK Classic zur Krankenhausreform: Stringente, bundesweit einheitliche und bedarfsorientierte Rahmenvorgaben für die Krankenhausplanung der Länder müssen flankierend kommen (Pressenachricht).

„Die Eckpunkte für eine Reform der stationären Versorgung weisen in die richtige Richtung. Wenn sie nun konsequent umgesetzt werden, bin ich zuversichtlich, dass wir die Qualität und Versorgungssicherheit – auch auf dem Land – verbessern können,“ sagt Frank Hippler, Vorstandsvorsitzender der IKK

classic, anlässlich der heute vorgestellten Eckpunkte für eine zukünftige Krankenhausversorgung durch Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Mitglieder der Krankenhauskommission.

Nun komme es darauf an, dass der Bund stringente, bundesweit einheitliche und

bedarfsorientierte Rahmenvorgaben für die Krankenhausplanung der Länder setzt

und in der Folge gemeinsam mit allen Beteiligten ausgestaltet. Mit der zu

erwartenden, dringend notwendigen Reduzierung der Bettenzahl insgesamt werde

auch die Pflege entlastet. „Wir sprechen heute von ca. 25.000 fehlenden

Fachkräften in der Akutpflege. Jedes Bett weniger, das nicht gebraucht wird,

benötigt auch weniger Pflegekräfte. Auf diese Weise kann die Arbeitsbelastung

der Pflegekräfte gesenkt und die Pflegequalität am Bett gesteigert werden“, ist

Frank Hippler überzeugt.

„Mit der Einteilung der Krankenhäuser in Versorgungsstufen, einer ausreichenden

Finanzierung der Vorhaltekosten und einer Bemessung der Vergütung der Häuser

nach Leistungen und Leistungsqualität werden die richtigen Probleme

angegangen,“ befürwortet der Kassenchef die einzelnen Maßnahmen und fordert die

Länder auf, nun den Ball aufzunehmen. „Wir setzen darauf, dass die Länder ihrer

Planungsverantwortung nachkommen und den vorgezeichneten Weg mitgehen. Nicht

jeder Landkreis braucht sein eigenes Krankenhaus. Was wir aber brauchen, ist

eine schnell erreichbare Grundversorgung. Das muss aber nicht immer das

Krankenhaus sein.“

Entscheidend sei, so Hippler, dass Patienten vor Ort optimal versorgt werden.

Und das kann z. B. bei weniger komplexen internistischen oder chirurgischen

Operationen auch das gut ausgestattete regionale, ambulante Gesundheitszentrum

sein. „Wir haben in Deutschland immer noch zu viele Krankenhausaufnahmen. Das

Potenzial für ambulante Operationen ist noch nicht ausgeschöpft.“

Als besonders positiv hebt Kassenchef Hippler die Tatsache hervor, dass für

eine echte sektorenübergreifende Versorgung in der Fläche nun die Krankenhaus-,

die vertragsärztliche und die Notfallversorgung gleichermaßen integriert werden

sollen.

Quelle: Pressenachricht, 06.12.2022