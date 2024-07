Initiativen auf Bundes- und Landesebene zur Verbesserung der Situation der Geburtshilfe erforderlich (Landesportal Schleswig-Holstein).

Anlässlich der heutigen (25.02.) Landtagsbefassung zum Thema Geburtshilfe betont Gesundheitsminister Heiner Garg: Schwangere Frauen müssen darauf vertrauen können, sicher entbinden zu können. Daher steht für die Landesregierung das Ziel im Vordergrund, eine gut

erreichbare und zugleich qualitativ hochwertige Geburtshilfe in ganz Schleswig-Holstein sicherzustellen.“

Herausforderungen der Geburtshilfe: G-BA-Vorgaben, DRG-System

Garg erklärt: „Die Geburtshilfe steht durch verschiedene bundesgesetzliche

Vorgaben vor großen Herausforderungen. Hierbei kommt vor allem der

Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene des Gemeinsamen

Bundesausschusses eine zentrale Bedeutung zu.“

Der Minister führt weiter aus: „Diese Richtlinie hat unter anderem große

Auswirkungen auf die Geburtskliniken des Levels IV. Werden die Voraussetzungen

gemäß Qualitätssicherungsrichtlinie nicht erfüllt oder handelt es sich um eine

Risikogeburt gemäß Mutterschaftsrichtlinien, darf die betroffene schwangere

Frau nicht in einer Geburtsklinik aufgenommen werden, da beispielsweise das

Vorhalten einer Pädiaterin oder eines Pädiaters in Geburtskliniken nicht

erforderlich ist. Folglich gestaltet es sich für Level IV-Kliniken ohne

angeschlossene Kinderklinik besonders herausfordernd, Neugeborene bei

auftretenden Komplikationen unter der Geburt entsprechend zu versorgen.

Besonders diejenigen kleinen Geburtshilfen, die sich ausschließlich auf eine

Kooperation mit einem Perinatalzentrum oder einer niedergelassenen Kinderärztin

bzw. einem niedergelassenen Kinderarzt stützen, sind hiervon betroffen.“

„Die Geburtenzahlen in den Geburtskliniken des Levels IV sinken teilweise so

stark, dass Geburten nicht mehr täglich durchgeführt werden. Eine geringe

Geburtenzahl erschwert zum Beispiel die Suche nach qualifiziertem Fachpersonal,

was wiederum Auswirkungen auf die Qualität hat“, so Garg.

Bei der Situation der Geburtshilfe seien auch die finanziellen Vorgaben des

Fallpauschalen-Systems zu berücksichtigen. Insbesondere kleinere

Fachabteilungen in ländlichen Regionen entsprächen häufig nicht dem

Kalkulationsdurchschnitt des DRG-Systems. Folglich seien die anfallenden Kosten

für eine Geburt nicht ausreichend gedeckt, weil die Geburtshilfe mit hohen

Vorhaltekosten verbunden sei.

Initiativen auf Bundesebene zur Verbesserung der Geburtshilfe

„Auch deshalb habe ich mich auf Bundesebene dafür eingesetzt, dass das

leistungsorientierte DRG-System um eine leistungsunabhängige

Vergütungskomponente zur Finanzierung der Vorhaltekosten ergänzt wird,“ sagt

Minister Garg. „Damit werden die Anreize zur Mengenausweitung gesenkt und

kleinere versorgungsrelevante Krankenhäuser können kostendeckend arbeiten.

Durch ein solches System der Basisfinanzierung wären somit auch die

Geburtskliniken besser aufgestellt. Ich freue mich, dass wir das mit SPD und

Grünen im Koalitionsvertrag des Bundes vereinbaren konnten. Zudem wird der Bund

in einem ersten Schritt für eine bedarfsgerechte auskömmliche Finanzierung der

Geburtshilfe sorgen.“

„Darüber hinaus ist es erforderlich, dass die skizzierten Qualitätsvorgaben des

Gemeinsamen Bundesausschusses so umgesetzt werden können, dass auch weiterhin

eine Versorgung geburtshilflicher Leistungen in einem Flächenland wie

Schleswig-Holstein ermöglicht wird“, betont der Minister.

Weiter führt er aus: „Für eine Verbesserung der Versorgung von Schwangeren

brauchen wir angemessene und transparente Betreuungsschlüssel durch Hebammen

während der Geburt. Auch dafür und für die Unterstützung der Qualitätsstandards

durch regelmäßige Fortbildungen des medizinischen Personals werde ich mich auf

Bundesebene einsetzen. Nicht zuletzt werde ich mich auf Bundesebene darum

bemühen, dass eine rechtliche Grundlage für telemedizinische Angebote der

Hebammenhilfe geschaffen wird.“

Initiativen auf Landesebene zur Verbesserung der Geburtshilfe

„Aus dem Versorgungssicherungsfonds fördern wir bereits das Neonatologische

Simulationstraining, mit dem vor allem Geburtshilfen in den ländlichen Regionen

ein strukturiertes Kursangebot gemacht wird. Die Schulungen tragen dazu bei,

dass medizinisches Personal besser auf unerwartete Ereignisse und

Notfallsituationen während und unmittelbar nach der Geburt vorbereitet wird.

Trotz der coronabedingten Einschränkungen werden die Schulungen sehr gut

angenommen, das Feedback zum Angebot fällt durchweg positiv aus. Wir möchten

dieses wichtige Angebot daher verstetigen“, kündigt Minister Garg an.

Der Minister betont: „Die sogenannten Boarding-Angebote für schwangere Frauen,

die auf den Inseln und Halligen wohnen, werden in Flensburg und Husum gut

angenommen. Die schwangeren Frauen können rechtzeitig vor dem errechneten

Geburtstermin in einer kliniknahen Unterkunft wohnen, die Kosten werden dabei

von den Krankenkassen übernommen. Fest steht, dass wir beim Boarding den

bedarfsgerechten Betrieb und den Ausbau weiterer Angebote unterstützen wollen.

Auch beabsichtigen wir, die Unterstützung der Hebammenrufbereitschaften auf den

Inseln Amrum, Föhr und Sylt mit Landesmitteln weiterhin zu fördern und den

Kreis Nordfriesland bei der Sicherstellung des Angebotes zu unterstützen.“

Abschließend sagt Garg: „Darüber hinaus werden wir die Einrichtung von

Hebammenkreißsälen an weiteren Standorten prüfen. Einen hebammengeleiteten

Kreißsaal gibt es bislang nur am Städtischen Krankenhaus Kiel. Der

hebammengeleitete Kreißsaal am UKSH Lübeck konnte pandemiebedingt bislang nicht

in Betrieb genommen werden. Wir werden uns dazu mit den Kliniken und dem

Landeshebammenverband austauschen mit dem Ziel, Hebammenkreißsäle als

Alternative zur ärztlichen begleiteten Geburt zu etablieren.“

25.02.2022