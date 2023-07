Kleinen Thüringer Kliniken droht das Aus

Irrfahrt der Berliner Regierungskommission gefährdet wohnortnahe stationäre Versorgung in Thüringen (Thüringische Krankenhausgesellschaft).

Die von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) am 13. Februar 2023 vorgestellte Auswirkungsanalyse zu dem Entwurf der Regierungskommission zur Krankenhausreform zeigt: Die Pläne führen zu einer deutlichen Verschlechterung und Ausdünnung der wohnortnahen stationären Krankenhausversorgung in allen

Bundesländern, so auch besonders im Freistaat Thüringen. Damit hat die Regierungskommission ihr Ziel verfehlt und den zu versorgenden Patientinnen und

Patienten als auch den Kliniken einen großen Bärendienst erwiesen.

„Wenn die Krankenhausreform so umgesetzt würde, wie es der Vorschlag der

Regierungskommission aktuell vorsieht, hätte das drastische Folgen für die

Krankenhauslandschaft und für die Patientenversorgung in Thüringen. Das Konzept

würde zudem bewährte wohnortnahe stationäre Versorgungskonzepte in Frage

stellen“, resümiert die Vorstandsvorsitzende der Landeskrankenhausgesellschaft

Thüringen (LKHG), Dr. Gundula Werner, anlässlich der am 13. Februar 2023

vorgestellten Ergebnisse in der Pressekonferenz der DKG. Die

Strukturveränderungen wären massiv. Das sei keine „Panikmache“, sondern

schlicht das Ergebnis dessen, was im Papier der Regierungskommission steht.

Zudem würde eine solche Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft horrend viel

Geld kosten. Woher dieses Geld kommen soll, ist aber unklar. Die Reform ist

daher allein schon unter finanzpolitischen Gesichtspunkten zum Scheitern

verurteilt.

Das Bundesgesundheitsministerium hat die möglichen Folgen der Vorschläge

unberücksichtigt gelassen und damit grob fahrlässig gehandelt. Daher hat die

Deutsche Krankenhausgesellschaft eine Folgenabschätzung beauftragt, deren

Ergebnisse jetzt vorliegen...

Quelle: Thüringische Krankenhausgesellschaft, 16.02.2023