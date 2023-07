Zur bevorstehenden Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler: Konkreter Inflationsausgleich für Krankenhäuser weiter nötig (DKG).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft reagiert mit Entsetzen auf den aktuellen Beschlussentwurf aus dem Bundeskanzleramt, der die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler vorbereiten soll. Während die Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in der vergangenen

Woche in ihrem Beschluss eine Hilfe für die Krankenhäuser noch ausdrücklich adressiert hat, findet sich in dem Beschlussentwurf mit Stand 1.

Oktober kein Wort zu den Krankenhäusern. „Wir haben den Eindruck, dass die

Bundesregierung glaubt, mit ihrem 200 Milliarden Hilfspaket Krankenhäuser und

andere Unternehmen über einen Kamm scheren zu können. Das wird aber nicht

funktionieren. Während andere Unternehmen zumindest einen Teil der

Kostensteigerungen über Preisanhebungen ausgleichen können, ist dies für

Krankenhäuser unmöglich. Wir können auch nicht zeitweise unseren Betrieb

einstellen oder Temperaturen absenken, um Kosten einzusparen. Krankenhäuser

brauchen deshalb dringend eine konkrete Hilfszusage des Bundes und der Länder

im Rahmen ihrer bevorstehenden Ministerpräsidentenkonferenz am 4. Oktober. Wenn

im November in den Kliniken die Weihnachtsgelder ausgezahlt werden müssen,

könnten ansonsten bei einem Teil der Krankenhäuser sehr bald die Lichter

ausgehen“, so der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft

Dr. Gerald Gaß

„Es ist gut und richtig mit dem geplanten 200 Milliarden Paket für eine

Entlastung bei Gas- und Energiepreisen zu sorgen“, betont Gaß. Die DKG mahnt

aber an, stärker auf die spezifischen Schwierigkeiten der Krankenhäuser

einzugehen und die Hilfen generell zu differenzieren. An einem sofortigen

Inflationsausgleich führt kein Weg vorbei. Die gestiegenen Gas- und

Energiepreise treffen die Krankenhäuser als Großverbraucher ohne realistische

Einsparpotentiale bereits sehr hart. Sie sind aber in einem besonders großen

Ausmaß noch einmal von weiteren, teils extremen Preissteigerungen betroffen,

z.B. bei Medizinprodukten oder den unverzichtbaren Dienstleistungen zahlreicher

Zulieferbetriebe. „Darauf müssen Entlastungspläne für die Krankenhäuser

Rücksicht nehmen. Unsere ungedeckten Kostensteigerungen werden sich von 2021

bis Ende 2023 auf über 15 Milliarden Euro aufsummieren. Fast 10 Milliarden

davon entfallen auf die hohen allgemeinen Sachkostensteigerungen, wie der vom

Statistischen Bundesamt aktuell berechnete Orientierungswert als

krankenhauspezifische Inflationsrate eindrucksvoll belegt. Es ist für uns nicht

vorstellbar, dass ein allgemeines Entlastungspaket diese Zusatzkosten decken

könnte, zumal die wirtschaftliche Lage vieler Krankenhäuser ohnehin schon

angespannt ist.

Wir fordern deshalb die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und den

Bundeskanzler auf, in ihrer Sitzung an den Bundesgesundheitsminister einen

klaren Auftrag zu geben, einen Inflationsausgleich umgehend umzusetzen. Unser

Modell eines einfachen Rechnungszuschlag liegt auf dem Tisch und wäre sofort

umsetzbar“, erklärt Dr. Gerald Gaß.

Quelle: DKG, 03.10.2022