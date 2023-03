Krankenhausreform zum Erfolg führen: Spitzenversorgung für alle ermöglichen

Hochschulmedizin: Bei Ausgestaltung der Leistungsgruppen das richtige Anforderungsmaß finden (Uniklinika).

Das Treffen der Gesundheitsminister am 23. März hat gezeigt, dass Bund und Länder trotz unterschiedlicher Interessenslagen an der Richtung der Krankenhausreform festhalten wollen. Eine so wichtige Reform, die längst überfällig ist und über deren Notwendigkeit sich alle Verantwortlichen einig

sind, darf auch nicht scheitern. Bund und Länder müssen sich die Problemlage

vor Augen halten und dürfen sich jetzt nicht im Klein-Klein verlieren. Sie

müssen anerkennen, dass diese Reform nur gemeinsam gelingen kann. Es bleibt

dabei: Die Länder tragen die Verantwortung für die Krankenhausplanung, der Bund

für die Betriebskostenfinanzierung. Eine kluge und zukunftsfeste

Weiterentwicklung in Krankenhausplanung und –finanzierung ist der Kern für eine

gelungene Krankenhausreform.

Dazu sagt Professor Jens Scholz, 1. Vorsitzender des VUD: „Es ist gut, wenn der

Bundesgesundheitsminister jetzt einen konkreteren Vorschlag für die Reform

machen will, über den er dann mit den Ländern gemeinsam beraten wird. Die

Grundidee, mit Levels und Leistungsgruppen die Krankenhausversorgung

zukunftsfest weiterzuentwickeln, muss weiterhin im Mittelpunkt stehen. Dies

schließt die Ausweisung des Level IIIU der Universitätsklinika ein. Die

Leistungsgruppen dürfen zudem nicht mit Anforderungen überfrachtet werden, die

gut gemeint aber praktisch nicht umsetzbar sind. Die Kriterien dürfen

ambitioniert sein, um Patientinnen und Patienten eine qualitativ hochwertige

Versorgung zu gewährleisten, aber sie dürfen nicht unerfüllbar sein.“

Jens Bussmann, Generalsekretär des VUD, ergänzt: „Klare, aber in ihrer Anzahl

überschaubare Strukturkriterien sind der bessere Ansatz als schwer nachweisbare

Prozesskriterien. Darauf muss bei der Entwicklung der Leistungsgruppen geachtet

werden. Am Ende brauchen wir Leistungsgruppen, die im Zusammenhang mit Level

und Vorhaltefinanzierung stehen. Dabei gilt: Komplexe Leistungsgruppen, die

mehr Vorhaltung erfordern, müssen auch mit höheren Vorhaltebudgets assoziiert

sein. Dies gilt insbesondere für Universitätsklinika, die ein einzigartiges

medizinisches Spektrum vorhalten und damit Patienten weiterhelfen können, wenn

andere nicht mehr weiterwissen.“

Die Reform muss am Ende gute Medizin fördern, die den Patientinnen und

Patienten zu Gute kommt. Gute Medizin ist heute interdisziplinär und holt je

nach Krankheitsbild die geeigneten Expertinnen und Experten zusammen. Das geht

auf regionaler Ebene nur durch die Zusammenarbeit in Netzwerken. Uniklinika mit

ihrer regionalen Strahlkraft haben die notwendige Größe und Expertise, die

regionale Versorgung zu koordinieren. In so einem Netzwerk übernimmt jeder

Akteur entsprechend seiner Rolle eine wichtige Aufgabe. So entsteht „Netzwerk

statt Stückwerk“ und „Spitzenversorgung für alle“.

Quelle: Uniklinika, 28.03.2023