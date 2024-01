Krisenmanagement von Bund und Ländern greift - bei weiterem Handlungsbedarf (VKD).

Infolge der getroffenen Maßnahmen werden die meisten Krankenhäuser mit der Versorgung von Covid19-Patienten derzeit nicht überfordert. Das Krisenmanagement wird allerdings getrübt in der operativen Umsetzung. Auch nach einer differenzierten Analyse und Bewertung der Lage kann man in den Krankenhäusern derzeit nicht sagen, wie die finanzielle

Belastung 2020 aussieht. Erste Zwischenbilanz zeigt jedoch weiteren Handlungsbedarf

Berlin, den 14. April 2020. Aus Sicht des VKD zeigt das Krisenmanagement von

Bund und Ländern die erhoffte Wirkung. Infolge der getroffenen Maßnahmen werden

die meisten Krankenhäuser mit der Versorgung von Covid19-Patienten derzeit

nicht überfordert. Allerdings gibt es Hotspots, an denen die Lage angespannt

und das medizinische Personal vor Ort extrem gefordert ist. „Insofern können

wir keine Entwarnung geben. Wir bestärken Bund und Länder darin, den

eingeschlagenen Kurs fortzusetzen. Denn die nach wie vor bestehenden

Risikofaktoren für Patienten, Krankenhäuser und Gesellschaft sind das

Kontaktverhalten, das Fehlen eines Impfstoffs und einer Therapie sowie die

fehlende Immunisierung der Bevölkerung. Im Übrigen dürfen wir nicht die

Patienten vergessen, die aktuell auf ihre ebenso notwendige Behandlung warten

müssen“, so VKD-Präsident Dr. Josef Düllings.

Das Krisenmanagement wird allerdings getrübt in der operativen Umsetzung. Auch

nach einer differenzierten Analyse und Bewertung der Lage kann man in den

Krankenhäusern derzeit nicht sagen, wie die finanzielle Belastung 2020

aussieht. Der Schutzschirm ist, wie vieles, was aus der

Gesetzgebungsmaschinerie kommt, mit Komplexität überladen, kleinteilig

bürokratisch und multifaktoriell ausgestaltet.

„Eine Betriebsführung auf dieser Grundlage ist für das Krankenhausmanagement

ein Vabanquespiel. Natürlich ist dies auch der völlig neuen Lage durch die

Corona-Pandemie geschuldet. Um die Handlungsfähigkeit der stationären

Versorgung zu gewährleisten und keine unkalkulierbaren Ausfälle zu riskieren,

sollten die derzeitigen Finanzierungssysteme für Krankenhäuser, Rehakliniken

und Pflegeeinrichtungen für 2020 ausgesetzt werden. Sicher eine radikale

Forderung. Aber was wir jetzt erleben ist ein Durcheinander. Der Lage

angemessen wäre eine Selbstkostenfinanzierung. In diesem Jahr geht es nicht um

Gewinne oder Verluste. Ebenso wenig geht es um eine weitere Ökonomisierung. Es

geht schlicht um Daseinsvorsorge des Staates für seine Bürger. Krankenhäuser,

Rehakliniken und Pflegeeinrichtungen leisten als Anker der

Gesundheitsversorgung gerade jetzt einen unverzichtbaren Beitrag, der schlicht

den Aufwand der Gesellschaft erfordert. Mit den derzeitigen

Finanzierungssystemen sind diese Herausforderungen nicht darstellbar – zumal

bis weit in 2021 noch kein Ende in Sicht ist. Um am Ende der Krise nicht einen

Scherbenhaufen in der Gesundheitsversorgung vorzufinden, regen wir an, diesen

Vorschlag frühzeitig zu diskutieren.“

Es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Die Rolle der Krankenhäuser,

Rehakliniken und Pflegeeinrichtungen muss für die Gesellschaft neu bewertet

werden. Ein schmerzhafter Reflex der alten Finanzierungsideologie ist die

verunglückte Regelung zur Finanzierung zusätzlicher Beatmungsgeräte mit 50.000

Euro. Bekannt war, dass die Selbstkosten eines Beatmungsgerätes bei etwa 85.000

Euro liegen. Für die Umrüstung einer Normalstation zu einer Intensivstation –

von der Politik wurde ja eine Verdoppelung der Intensivkapazitäten gefordert –

müssen etwa 130.000 Euro pro Platz angesetzt werden. Damit werden den

Krankenhäusern, die in dieser Form aufrüsten, nur 38 Prozent der tatsächlichen

Kosten finanziert.

„Es geht hier nicht primär um die Höhe des Betrages“, so Dr. Düllings, „sondern

um den Reflex einer verfehlten Überökonomisierung in einem gesellschaftlich

jetzt besonders kritischen Bereich. Eine Selbstkostenfinanzierung hätte niemand

reich oder arm gemacht. Die volle Kostenübernahme wäre ein richtiges Signal

gewesen. Sie ist jetzt eine verpasste Chance, die es aber zu reflektieren

gilt.“

Teil der selbstkritischen Reflektion muss auch die gesellschaftliche

Wahrnehmung der Helferinnen und Helfer in den Krankenhäusern, Rehakliniken und

Pflegeeinrichtungen sein. „Diese Menschen haben ihren Beruf gewählt, weil sie

helfen wollen, weil sie Leben retten wollen, weil sie ihre Tätigkeit als

Berufung verstehen. Bislang lief ihre Tätigkeit unter dem Radar. Der Applaus

von den Balkonen ist schön und gut. Die Gesundheitsberufe haben jetzt eine

Erwartung an die Gesellschaft. Die Verhältnisse sind neu zu bewerten und neu zu

ordnen, insbesondere auch für die Pflege, gerade in einer alternden

Gesellschaft mit hohen ethischen Ansprüchen. Ob und wie diese Neubewertung

ankommt, wird sich zeigen. In jedem Fall hängt unser künftiger Wohlstand davon

ab“, so der VKD-Präsident.

Schließlich sei noch ein Wort verloren über die Gutachter der letzten Jahre,

die sich mit einer Halbierung der Zahl der Krankenhäuser in Deutschland eine

höhere Effizienz und bessere Qualität der Patientenversorgung vorstellen

konnten. Die Leopoldina machte sogar den Vorreiter und ließ 2016 in einem

Thesenpapier verlauten, Deutschland bräuchte nur etwa 330 Großkrankenhäuser.

Wäre die Politik diesen Empfehlungen gefolgt, stünden wir heute vor einem

unlösbaren Problem.

Die Realität hat die Thesen der Gutachter falsifiziert. Die Krankenhäuser sind

heute Deutschlands Lebensversicherung, auch in ihrer Zahl und Bettendichte.

Gerade im internationalen Vergleich nehmen wir von vielen Seiten Erleichterung

wahr. Diese Situation haben wir aber nicht Gutachtern zu verdanken, sondern den

Praktikern, wie Ärzten, Pflegenden, Krankenhausdirektoren, die sich gegen

vermeintlich gut gerechnete Ansinnen vom grünen Tisch bislang erfolgreich

gewehrt haben. „Es wird eine Zeitrechnung vor und nach Corona geben. Es ist

auch eine Pandemie der Angst. Wenn wir eine sichere Gesellschaft haben wollen,

hat die Gesundheitsbranche eine Systemrelevanz mindestens auf Augenhöhe mit

Banken und Automobilindustrie. Das lässt sich jetzt nicht mehr wegdiskutieren“,

so Dr. Düllings.

Quelle: VKD, 14.04.2020