Positionspapier: Gesundheitssystem neu justieren - Strukturen am Versorgungsbedarf ausrichten

Die öffentliche Daseinsvorsorge muss im Gesundheitswesen wieder den Stellenwert bekommen, der ihr nach dem Grundgesetz zukommt. Das ist eine der zentralen Forderungen des Marburger Bundes im Hinblick auf die Wahlen zum Deutschen

Bundestag. „In der kommenden Legislaturperiode müssen die Weichen neu gestellt

werden. Die Waage muss sich wieder in Richtung Patientenversorgung neigen.

Gesundheit ist kein marktwirtschaftliches Gut“, heißt es in einem

Positionspapier des Verbandes zur 20. Wahlperiode des Bundestages.

Gesundheitssystem neu justieren – Strukturen am Versorgungsbedarf ausrichten

„Das Gesundheitssystem braucht eine Neujustierung. Die Strukturen der

Versorgung müssen an den aktuellen und zukünftigen Versorgungsnotwendigkeiten

ausgerichtet werden. Das ist das Gegenteil von einer ökonomisch getriggerten,

kalten Strukturbereinigung, wie sie derzeit stattfindet. Manchen kann es mit

dem Kapazitätsabbau ja gar nicht schnell genug gehen, ohne die Frage nach

Versorgungsnotwendigkeiten zu beantworten. Diesen Forderungen muss die Politik

klar entgegentreten“, sagte Dr. Susanne Johna, 1. Vorsitzende des Marburger

Bundes. Ziel müsse es sein, die gesundheitliche Daseinsvorsorge für die in

Deutschland lebenden Menschen effektiv und effizient zu gestalten, ohne die

Leistungserbringer im System zu überfordern und die Erwirtschaftung von

Renditen über die Patientenversorgung und das Wohl der Mitarbeitenden im

Gesundheitssystem zu stellen.

Der Marburger Bund spricht sich für eine bessere Verzahnung der verschiedenen

Versorgungsbereiche aus. Die Versorgung sei an den Bedürfnissen der

Patientinnen und Patienten auszurichten und nicht an Sektorengrenzen. Wichtig

bleibe, dass Krankenhäuser in räumlicher Nähe unabhängig vom Trägerstatus

miteinander kooperierten. Das sei nur möglich, wenn der Wettbewerbsdruck durch

ein neues Finanzierungssystem reduziert werde. Das Fallpauschalensystem habe zu

viele Fehlanreize. Einzelne Korrekturen reichten nicht aus, die Finanzierung

müsse grundlegend neu aufgestellt werden.

„Das gegenwärtige DRG-System ist durch ein kombiniertes Vergütungssystem aus

krankenhausindividuellen Personalausgaben und Vorhaltekosten sowie eine

Abrechnung landeseinheitlicher pauschalierter Sach- und Betriebskosten

abzulösen, ergänzt durch eine vollständige Investitionsfinanzierung der

Länder“, fordert der Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und

Ärzte.

Personalvorgaben müssten so bemessen sein, dass eine qualitativ hochwertige,

individuelle Patientenversorgung gewährleistet ist. Weiterhin fordert der

Marburger Bund ein Verbandsklagerecht für Gewerkschaften, um staatliche Stellen

in einem formalen Verfahren über systematische Verstöße gegen das

Arbeitszeitrecht zu informieren und auf deren Beseitigung hinzuwirken. Die

einzelnen Beschäftigten würden dadurch von der individuellen Durchsetzung

arbeitszeitrechtlicher Regelungen befreit.

Die Ärztegewerkschaft plädiert für eine aktive Klimaschutzpolitik: „Maßnahmen

gegen klimabedingte Gesundheitsauswirkungen müssen umgehend geplant und

umgesetzt werden. Dazu gehört es, vulnerable Bevölkerungsgruppen zu

identifizieren, die Kapazität der öffentlichen Gesundheitssysteme zu bewerten,

Vorsorgemaßnahmen zu entwickeln und in diese zu investieren.“

Quelle: Marburger Bund, 21.07.2021