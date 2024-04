Referentenentwurf des Krankenhauspflegeentlastungsgesetzes: Krankenhäuser erwarten Nachbesserungen beim Pflegepersonalbemessungsinstrument

Referentenentwurf des Krankenhauspflegeentlastungsgesetzes lässt noch Fragen offen: Die PPR 2.0 und die Kinder-PPR 2.0 werden nur indirekt benannt, der Intensivbereich bleibt unbeachtet (DKG).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüßt, dass die Bundesregierung nun bereit ist, ein Pflegepersonalbemessungsinstrument einzuführen und damit einen Schritt festzulegen, um mittelbar die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern zu verbessern. Deutscher Pflegerat, ver.di und DKG haben das

Instrument gemeinsam entwickelt und bereits Anfang 2020 dem damaligen Gesundheitsminister Spahn vorgelegt. Mit dem vorliegenden Referentenentwurf rückt die Umsetzung einer am

tatsächlichen Patientenbedarf orientierten Personalbedarfsbemessung nach mehr

als zwei Jahren nun in greifbare Nähe. Allerdings lässt der Entwurf noch einige

Fragen offen: Die PPR 2.0 und die Kinder-PPR 2.0 werden nur indirekt benannt,

und der Intensivbereich bleibt unbeachtet. Das führt zu einem Flickenteppich an

Regelungen, auch weil Pflegepersonaluntergrenzen und Personalquotienten

bestehen bleiben und Krankenhäuser, die Personalvorgaben tarifvertraglich

vereinbart haben, von den Vorgaben ausgenommen werden können. Das Nebeneinander

von verschiedenen Dokumentations- und Sanktionsregelungen kann zu weiter

verschärfter Bürokratie in den Krankenhäusern führen. Die DKG bekräftigt zudem

die Forderung nach einem Ganzhaus-Ansatz, der im jetzigen im Referentenentwurf

fehlt. Der von der DKG geforderte Ganzhaus-Ansatz bedeutet, dass alle

Krankenhäuser, die eine Personalausstattung von mindestens 80 Prozent des

Niveaus der PPR 2.0 bereits erfüllen, von den Pflegepersonaluntergrenzen

freigestellt werden. „Wir brauchen mit der Einführung dieses neuen Instruments

auch eine Reduzierung von Bürokratie und Überregulierung“, betont die

stellvertretende DKG-Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Henriette Neumeyer.

„Nach mehr als zwei Jahren Pandemie, in denen wir alle erfahren haben, dass

unser Gesundheitssystem mit seinen Beschäftigten steht und fällt, ist die

Einführung einer transparenten und am Patienten orientierten

Pflegepersonalbedarfsbemessung überfällig. Die PPR 2.0 bzw. angelehnte

Regelungen werden jedoch nur auf Akzeptanz stoßen, wenn die Beschäftigten nicht

mit noch mehr Bürokratie belastet werden. Schwierig ist auch, dass der

Ganzhaus-Ansatz nicht klar hervorgeht. So wird den Krankenhäusern Flexibilität

genommen, zielgenau auf den Patientenbedarf reagieren zu können. Bei der

konkreten Umsetzung wird es daher noch einige Korrekturen mit Augenmaß geben

müssen“, erklärt Neumeyer.

Darüber hinaus sieht die DKG weiteren Regelbedarf. Die gemeinsame Forderung des

Deutschen Pflegerats, ver.di und der DKG nach der langfristigen Refinanzierung

der Personalaufwände, welche die PPR 2.0. als bedarfsnotwendig ausweist, ist im

bisherigen Entwurf nicht enthalten. Um die Pflegenden im Krankenhaus zu

entlasten und auch fachlich anspruchsvolle Tätigkeiten im stationären Kontext

zu erfüllen, sind zahlreiche medizinische Professionen im Team vor Ort am

Patienten tätig. Dieser Qualifikationsmix ist gelebte interprofessionelle

Praxis. Dies betrifft zum Beispiel Hebammen auf geburtshilflichen Stationen.

Bislang wurden zu unserem Bedauern keine näheren Angaben zum vorgesehenen

Qualifikationsmix getroffen. Ein entsprechendes Nachjustieren ist im Sinne der

täglichen, qualitätsvollen Praxis und muss mitgedacht werden.

