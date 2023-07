Rheinland-Pfalz: Knapp zwei Drittel der Kliniken erwarten 2021 ein Defizit (Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz).

Ein Ende der Pandemie ist noch nicht in Sicht und die notwendigen Anpassungen an die sich derzeit weiter verschärfende Lage stellen eine erneute Herausforderung für die Kliniken dar. Die Krankenhäuser müssen daher die entsprechenden Maßnahmen zur internen Vorbereitung, zur Behandlung von Covid-Erkrankten

und zur Abstimmung und Vernetzung mit anderen Kliniken bzw. mit Schwerpunktkliniken in der Covid-Versorgung ergreifen können, ohne dadurch Erlösverluste befürchten zu müssen.

Eine aktuelle repräsentative Umfrage der KGRP hat zudem alarmierende Ergebnisse

zur wirtschaftlichen Situation der Kliniken im Land gezeigt.

Danach erwarten fast zwei Drittel der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz ein Defizit für

das Jahr 2021.

„Diese alarmierenden Zahlen zeigen sehr deutlich, dass der für das Jahr 2021

geregelte Ganzjahresausgleich keine auskömmliche Finanzierung der Krankenhäuser

gewährleisten kann. Die vom Verordnungsgeber auf Bundesebene erwartete

Entspannung der Lage ab dem 3. Quartal 2021 ist pandemiebedingt nicht

eingetreten“, so der Vorsitzende der KGRP Bernd Decker.

Der KGRP-Vorstandsvorsitzende fordert daher die Umsetzung eines 3-Punkte-Plans

durch die politisch Verantwortlichen:

1. Nachbesserungen beim Ganzjahreserlösausgleich für 2021

2. Liquiditätshilfen in Form von Ausgleichzahlungen für alle von der Pandemie

betroffenen Krankenhäuser und zusätzliche Pauschalen für die Behandlung von

Covid-19-Patientinnen und -Patienten.

3. Ganzjahreserlösausgleich für 2022

Es ist absehbar, dass die Inzidenz- und Hospitalisierungszahlen weit in das Jahr 2022

hinein auf einem hohen Niveau bleiben und die Krankenhäuser aufgrund der

dargestellten Zusammenhänge weiterhin deutliche Leistungs- und Erlösverluste

verzeichnen werden. Aus diesen Gründen ist auch für das Jahr 2022 eine

Absicherung der Budgets notwendig, damit die Leistungsfähigkeit und die

Handlungsspielräume der Krankenhäuser erhalten bleiben. Ohne stabilisierende

Maßnahmen sind etablierte und bedarfsnotwendige Versorgungskapazitäten bis hin zu

ganzen Krankenhausstandorten in ihrem Bestand gefährdet.

Zur Vermeidung von erheblichen finanziellen Verlusten aufgrund der Corona-Pandemie in

Verbindung mit daraus resultierenden Fallzahlrückgängen in der Regelversorgung sollte

grundsätzlich auf das Instrument des Ganzjahreserlösausgleiches zurückgegriffen werden,

das auch bereits für die Jahre 2020 bzw.

2021 Anwendung findet. Allerdings müssen über die reinen akutstationären Erlöse der

Krankenhäuser hinaus auch Erlöseinbußen aus den ambulanten Versorgungsbereichen und

weiteren Nebenbetrieben angemessen ausgeglichen werden.

Sollte bei einem weiteren Anstieg der Inzidenzen - wie im vergangenen Jahr - die

Verschiebung planbarerer medizinischer Eingriffe und Operationen erforderlich oder

vom Land angeordnet werden, sind flankierende Ausgleichszahlungen, z.B. nach

den bis Juni 2021 geltenden Regelungen unabdingbar. Diese Ausgleichszahlungen

dienen der Aufrechterhaltung der Liquidität und werden über den Ganzjahresausgleich

weitgehend wieder ausgeglichen und so ggfs. auch wieder zurückgezahlt. Darüber

hinaus sollten Krankenhäuser, die Covid-19-Patientinnen und -Patienten behandeln,

hierfür eine zusätzliche pauschalierte Vergütung erhalten.

Diese Forderungen entsprechen dem einstimmig von der Gesundheitsministerkonferenz der Länder am 05.11.2021 getroffenen Beschluss.

Wichtig ist, dass die auf Bundesebene festzulegenden Ausgleichszahlungen bei den

von der Pandemie betroffenen Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz auch ankommen.

Da ein baldiges Ende der Pandemie leider immer noch nicht absehbar ist und sich die

Situation durch Virusmutationen sogar noch verschärfen könnte, benötigen die

Krankenhäuser für das Jahr 2022 sehr schnell einen vernünftigen finanziellen

Rettungsschirm – und zwar diesmal ohne Lücken.

„Der Rettungsschirm 3.0 muss die Liquidität aller Krankenhäuser durch auskömmliche

Ausgleichszahlungen kurzfristig erhalten, finanzielle Sicherheit für das dritte Krisenjahr

2022 geben und weniger Bürokratie und Dokumentation sowie flexiblen

Personaleinsatz ermöglichen“, fasst Decker die zentralen Forderungen zusammen.

